Costa Rica confirma dos casos de viruela del mono

Personal sanitario del Ministerio de Salud y del INCIENSA participa en la investigación epidemiológica tras la detección de dos casos de viruela símica en San José. REUTERS/Dado Ruvic

El Ministerio de Salud de Costa Rica activó un protocolo de vigilancia epidemiológica tras la confirmación de dos casos de viruela símica en la provincia de San José, medida adoptada luego de que el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA) notificara los resultados positivos en dos hombres de entre 25 y 55 años. Las autoridades sanitarias pusieron en marcha la respuesta interinstitucional para contener la transmisión y garantizar el seguimiento de los contactos directos.

La información, confirmada por el Ministerio de Salud, indica que los dos afectados residen en la capital costarricense. La detección inmediata de los casos llevó a la conformación de un grupo técnico compuesto por representantes del Ministerio, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el propio INCIENSA, quienes tienen la misión de coordinar la investigación epidemiológica y aplicar las medidas necesarias en la comunidad.

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La viruela símica es una enfermedad viral que se transmite principalmente a través del contacto físico estrecho con una persona infectada, ya sea por contacto piel a piel, exposición a lesiones, fluidos corporales, secreciones respiratorias en encuentros prolongados, o mediante objetos contaminados de uso personal.

Según información del Ministerio de Salud, las principales recomendaciones para la población incluyen evitar el contacto físico directo, especialmente con individuos que presenten lesiones compatibles con la enfermedad o que tengan un diagnóstico confirmado, no compartir objetos personales como toallas, ropa de cama o utensilios con personas enfermas y mantener una higiene de manos adecuada durante todo el día.

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El síntoma más visible de la viruela símica es la aparición de lesiones cutáneas semejantes a granos o ampollas, que pueden presentarse en cualquier parte del cuerpo, aunque suelen localizarse en la región genital, perianal, boca, rostro, manos y pies. Estas lesiones pueden ir acompañadas de fiebre, dolor de cabeza, inflamación de ganglios linfáticos, dolores musculares y malestar general.

El Ministerio de Salud recuerda que la identificación temprana de lesiones cutáneas y otros síntomas es clave para cortar la cadena de contagio. . REUTERS/Ngendakumana Evrard/Foto de archivo

La autoridad sanitaria costarricense informó que la investigación epidemiológica sigue en marcha para rastrear posibles cadenas de transmisión y contactos cercanos de los pacientes. Se insistió en que cualquier actualización sobre la situación se comunicará de manera oficial a través de los canales institucionales.

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La activación del protocolo de vigilancia responde a la necesidad de monitorear la propagación de la enfermedad y de reforzar las medidas de prevención en la comunidad. El Ministerio de Salud reiteró que la colaboración ciudadana resulta fundamental para evitar una mayor diseminación de la viruela símica, especialmente en lo referente al cumplimiento de las indicaciones sobre contacto físico y uso de objetos personales.

Las autoridades también subrayaron que, hasta el momento, los casos confirmados permanecen bajo seguimiento y reciben la atención médica correspondiente, sin que se haya reportado una evolución grave de la enfermedad en ninguno de ellos.

La aparición de estos casos en San José coincide con un contexto regional de vigilancia ampliada en materia de enfermedades infecciosas, en el que los sistemas de salud pública han reforzado la notificación temprana y la respuesta coordinada ante eventuales brotes.

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El Ministerio de Salud indicó que los pacientes confirmados permanecen bajo atención médica y monitoreo, sin que se hayan reportado complicaciones graves hasta el momento. Fuente: Teletica

El Ministerio de Salud indicó que la población debe consultar ante la aparición de lesiones cutáneas inusuales o síntomas respiratorios, y que la atención médica temprana resulta clave para cortar posibles cadenas de transmisión. El INCIENSA continuará con el procesamiento de muestras y el monitoreo de casos sospechosos, mientras que la CCSS mantiene activa la red de atención para garantizar el acceso a diagnóstico y tratamiento.

Las autoridades recordaron que la información sobre la viruela símica, sus síntomas y las acciones recomendadas está disponible en los canales oficiales del Ministerio y exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada solo a través de fuentes confiables.

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