Compras para reservas estratégicas de petróleo respaldarían la demanda de crudo hasta 2028

Analistas prevén que la demanda global de petróleo repunte por la reposición de existencias estratégicas (Reuters)

Los gobiernos tienen previsto comprar millones de barriles de petróleo hasta 2028 para reponer las reservas de emergencia agotadas por los retiros realizados para cubrir el déficit de suministro mundial provocado por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, señalaron analistas y funcionarios.

Esto podría impulsar la demanda de crudo, lo que absorbería parte del excedente de oferta mundial previsto tras la decisión de la OPEP+ de aumentar la producción, afirmaron.

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Los gobiernos recurrieron a las reservas de emergencia después de que las interrupciones en el suministro relacionadas con el conflicto eliminaran este año unos 1.500 millones de barriles de las existencias mundiales, según cálculos de Reuters basados en datos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), la OPEP y el Departamento de Energía de Estados Unidos.

La AIE coordinó una liberación récord de 400 millones de barriles después de que las interrupciones en el estrecho de Ormuz provocaron una fuerte subida de los precios del crudo. El crudo Brent superó los 126 dólares por barril a finales de abril y el crudo estadounidense se acercó a los 120 dólares a principios de marzo.

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La reposición de esas reservas podría suponer un aumento de la demanda de hasta 664.000 barriles al día para el tercer trimestre de 2027, según la empresa de análisis de materias primas Kpler, lo que ayudaría a absorber parte del exceso de oferta previsto para el próximo año, a medida que la OPEP+ continúe reduciendo los recortes de producción. Esto frenaría la caída de los precios.

“La reposición de la Reserva Estratégica de Petróleo dará lugar a un precio mínimo más alto en 2027”, afirmó Christopher Haines, responsable de petróleo de la consultora Energy Aspects.

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La reposición de las reservas podría generar una demanda adicional de crudo de 506.000 barriles diarios en el cuarto trimestre de 2026, que aumentaría aún más el año que viene, señaló Michelle Brouhard, directora de política y riesgo geopolítico de Kpler.

EEUU será el primero en recargar

Estados Unidos planea reponer más de 400 millones de barriles en sus existencias estratégicas (Reuters)

Se espera que Estados Unidos, que se comprometió a liberar 172 millones de barriles en el marco del programa de la AIE, comience a recibir petróleo a finales de este año en virtud de acuerdos de intercambio que obligan a las empresas a devolver los barriles prestados más un número adicional de barriles en concepto de prima. Hasta la fecha, Estados Unidos tiene contratos para prestar unos 133 millones de barriles de los 172 millones.

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Las reservas estratégicas de Estados Unidos se redujeron en 6,2 millones de barriles a 319,5 millones en la semana que finalizó el 3 de julio, su nivel más bajo desde abril de 1983, según datos del Departamento de Energía publicados el lunes.

El Gobierno espera recibir un promedio de 1,28 barriles por cada barril liberado en virtud de los acuerdos de intercambio, dijo el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, a Reuters en un evento de Reuters Next a finales de junio. Estas devoluciones contribuirían a elevar las reservas de la SPR por encima de los 400 millones de barriles, señaló Wright, quien añadió que Washington estaba estudiando formas de aumentar las reservas más allá de los 500 millones de barriles.

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Estados Unidos podría reponer sus reservas antes que otros países porque los acuerdos de intercambio permiten que las existencias vuelvan a los niveles anteriores a la guerra sin gasto público adicional, explicó a Reuters el exadministrador de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA), Jay Hakes.

“Para otros miembros de la AIE, el panorama se centra más en 2027 y es de carácter discrecional”, señaló Naveen Das, analista senior de petróleo de Kpler.

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Los analistas prevén que países como Japón y Corea del Sur reconstituyan sus reservas de forma más gradual, y que los esfuerzos de reposición dependan probablemente de los precios del petróleo y de las decisiones de gasto del Gobierno.

Asia amplia sus reservas

Los analistas señalaron que la bajada de los precios del petróleo podría animar a China a aumentar sus reservas, lo que crearía otra fuente de demanda junto a la reposición de reservas por parte de los países de la AIE.

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El gráfico de líneas ilustra las importaciones de crudo de China en 2025 y 2026, señalando una disminución en 2026 a partir del inicio de la guerra de Irán en marzo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Históricamente, cuando los precios del crudo Brent se sitúan por debajo del promedio móvil de 12 meses, China comienza a comprar y a reponer sus reservas estratégicas de petróleo (SPR)”, señaló Michael Haigh, director global de investigación de materias primas de Société Générale.

Los futuros del Brent para el mes más cercano cotizaban el jueves en torno a los 78 dólares por barril, ligeramente por encima de su promedio móvil de 12 meses, situado en unos 76,59 dólares por barril, según datos de LSEG.

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Además de reponer los barriles liberados durante la crisis, varios países de Asia —que dependen de los suministros del Golfo— están ampliando su capacidad de almacenamiento para reforzar la seguridad energética tras la crisis energética de Oriente Medio.

China está construyendo 11 nuevas instalaciones estratégicas de almacenamiento de petróleo, mientras que la India tiene previsto más que duplicar la capacidad de su reserva estratégica de petróleo mediante proyectos de ampliación en Padur y Chandikhol. Filipinas también está desarrollando un sistema nacional de reserva estratégica de petróleo con el apoyo de Japón.

(Reuters)