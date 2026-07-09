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La Guardia Revolucionaria de Irán lanzó un nuevo ataque contra instalaciones militares de EEUU en Baréin y Kuwait

Por segundo día consecutivo, la república islámica afirmó que sus fuerzas navales y aeroespaciales llevaron a cabo una operación conjunta con misiles y drones contra bases estadounidenses en ambos países aliados a Washington en Medio Oriente

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Misiles lanzados desde Irán (REUTERS/Raneen Sawafta)
Misiles lanzados desde Irán (REUTERS/Raneen Sawafta)

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) aseguró que sus fuerzas navales y aeroespaciales realizaron nuevos ataques conjuntos con misiles y drones contra bases estadounidenses en Kuwait y Baréin, en respuesta a los últimos bombardeos del Comando Central de EEUU en su territorio. Según el comunicado, la acción apuntó a infraestructuras e instalaciones clave en las instalaciones militares.

El ataque tuvo como objetivo las bases de Arifjan y Ali Al Salem en Kuwait, así como las instalaciones de Juffair y Sheikh Isa en Baréin. La Guardia Revolucionaria Islámica advirtió que si se producen nuevas ofensivas estadounidenses, habrá represalias adicionales contra sus bases en la región, según un comunicado divulgado por la televisión estatal IRIB.

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Las autoridades de Kuwait informaron en la madrugada de este jueves que enfrentaron ataques con misiles y drones sobre su territorio. El Ejército kuwaití reportó que sus defensas aéreas interceptaron objetivos hostiles y aclaró que “las explosiones que puedan oírse son el resultado de la interceptación de objetivos hostiles por parte de los sistemas de defensa aérea”. El mensaje fue difundido a través de redes sociales, acompañado del pedido a la población para que respete las indicaciones oficiales y evite acercarse a las zonas donde hayan caído restos de los dispositivos interceptados.

La autoridad militar solicitó también a ciudadanos y residentes “abstenerse de fotografiar, publicar o difundir” cualquier contenido relacionado con los incidentes en redes sociales, con el objetivo de resguardar la seguridad pública.

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Kuwait denunció ataques con misiles y Bahréin activa sus sirenas tras los nuevos ataques de Irán (Europa Press/Archivo)
Kuwait denunció ataques con misiles y Bahréin activa sus sirenas tras los nuevos ataques de Irán (Europa Press/Archivo)

En Baréin, el Ministerio del Interior activó en varias ocasiones las sirenas de alerta durante la noche, recomendando a la población mantener la calma y buscar refugio seguro, además de seguir las informaciones a través de los canales oficiales.

Hasta el momento, no se han informado muertos o heridos por los ataques de Irán a los países aliados de EEUU en la región.

Esta situación se produce tras una nueva oleada de bombardeos de Estados Unidos contra territorio iraní, concretada el miércoles en lo que representa la segunda jornada consecutiva de ofensivas sobre la República Islámica. El Ejército estadounidense justificó la acción indicando que busca “seguir reduciendo la capacidad” de Teherán para “amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz” luego del ataque del régimen hacia tres buques en la vía marítima.

“Por orden del Comandante en Jefe, las fuerzas del Comando Central de los Estados Unidos han comenzado a llevar a cabo ataques adicionales contra Irán para degradar aún más su capacidad para amenazar la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz”, indicó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) a través de un comunicado en X.

Desde la cumbre de la OTAN en Turquía, el presidente Donald Trump había anticipado la posibilidad de nuevas acciones contra Irán. “Esto es en represalia por el bombardeo de barcos de ayer (martes) por parte de Irán. Si vuelve a ocurrir, será mucho peor”, escribió Trump en su plataforma Truth Social, donde acompañó el mensaje con una imagen que presentó como evidencia de un ataque contra territorio iraní.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Umit Bektas)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Umit Bektas)

En respuesta, el presidente del Parlamento de Irán y jefe negociador en las conversaciones con Washington, Mohammad Bagher Qalibaf, criticó este jueves la postura de las tropas norteamericanas y advirtió: “Déjame ser claro: si atacas, serás atacado”.

A su vez, Qalibaf sostuvo que “el estrecho de Ormuz solo se abrirá mediante acuerdos iraníes”. “Estados Unidos aún no aprende que la matonería y romper sus promesas tienen consecuencias”, amenazó en la red social X el presidente del Parlamento iraní y jefe negociador.

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