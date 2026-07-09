El Salvador cuadruplica a Nicaragua en turismo internacional y marca un récord de 4.1 millones en 2025

Un folleto de Nicaragua, cubierto de polvo con imágenes de espacios vacíos, contrasta con uno de El Salvador, limpio y con fotografías de playas concurridas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nicaragua cerró 2025 con 1 millón de visitantes internacionales, según SITCA, mientras El Salvador llegó a 4.1 millones. La distancia entre ambos países, que a mediados de la década pasada era menor, pasó a ser la mayor brecha turística del istmo centroamericano.

El flujo de turistas que recibió El Salvador en 2025 cuadruplicó al de Nicaragua. En términos relativos, el volumen nicaragüense representó el 24% del salvadoreño, una diferencia de más de 3 millones de visitantes en un solo año.

El nuevo mapa turístico de la región

El informe regional de SITCA y CATA registró para 2025 un total de 30.6 millones de visitantes en el bloque SICA, con un crecimiento interanual del 5.5%. El Salvador encabezó la tabla centroamericana con 4.1 millones, cifra que la ministra de Turismo salvadoreña Morena Valdez calificó como récord absoluto: "Esto equivale a más de USD 3,635 millones en ingresos de divisas“.

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Guatemala se ubicó en segundo lugar con 3.3 millones de turistas, un avance del 11% frente a 2024, según el Instituto Guatemalteco de Turismo.

Honduras cerró tercero con alrededor de 3 millones, y Costa Rica reportó 2.68 millones de llegadas por vía aérea. Nicaragua, con 1 millón de visitantes, quedó en el último lugar del istmo, por debajo de Belice, que registró 2 millones, según SITCA.

La crisis sociopolítica de abril de 2018 marcó un punto de inflexión. Ese año, las llegadas cayeron a 1,256 millones, una contracción del 29.7% en 12 meses. Corn Island (Foto: Instituto Nicaragüense de Turismo)

El quiebre de 2018

El contraste con el pasado reciente acentuó el retroceso nicaragüense. En 2017, el país alcanzó su máximo histórico con 1.787 millones de turistas internacionales, según datos de tourismanalytics.com compilados de fuentes oficiales.

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En ese momento, Nicaragua superaba a Honduras y a Belice, y competía de cerca con Guatemala y El Salvador en la captación regional.

La crisis sociopolítica de abril de 2018 marcó un punto de inflexión. Ese año, las llegadas cayeron a 1,256 millones, una contracción del 29.7% en 12 meses.

Ilustración conceptual de una mujer con bandera nicaragüense deshilachada, simbolizando la crisis, frente al sombrío rostro de Daniel Ortega. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para 2022, el país registraba 817,900 turistas internacionales, según el Banco Mundial. La cifra de 2025, aunque superior, no volvió al nivel de 2017.

El récord salvadoreño

El recorrido de El Salvador siguió la dirección opuesta. El país llegó a 2019 con cerca de 1.7 millones de visitantes, una base que la pandemia redujo a unos 700,000 en 2020.

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Un gráfico de barras conceptual, que integra las banderas de Nicaragua y El Salvador con maletas y gafas de sol, indica una diferencia en la actividad de viaje o turismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recuperación fue acelerada: 2.3 millones en 2022, 3.4 millones en 2023 y 3.7 millones en 2024, hasta el récord de 4.1 millones en 2025, de acuerdo con datos del Instituto Salvadoreño de Turismo y del portal ia.sv. Eso representó un crecimiento del 147% desde 2019.

El impulso fue en gran parte regional y terrestre. Según datos del Instituto Salvadoreño de Turismo citados por Tico Times, el 49.4% de los turistas internacionales que llegaron a El Salvador en 2025 ingresó por vía terrestre.

Los guatemaltecos constituyeron el grupo más numeroso, con 1.5 millones de visitantes, el 36.5% del total.

Turistas disfrutan del recientemente renovado Malecón del Puerto de La Libertad en El Salvador, un espacio moderno con vistas al océano Pacífico y la bandera nacional ondeando bajo el sol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gasto por visitante en Nicaragua

Más allá del volumen, los datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo de Nicaragua revelaron que el gasto diario promedio de los turistas que visitaron el país en el cuarto trimestre de 2025 fue de USD 53.5 por persona. Los visitantes de América del Sur registraron el mayor desembolso con USD 179,2 diarios, mientras los centroamericanos, el segmento más numeroso, alcanzaron USD 43,6.

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El turismo generó en Nicaragua una aportación equivalente al 5.4% del valor agregado total de la economía en 2025, con un crecimiento del 11.6% frente a 2024, según el Banco Central de Nicaragua.

El sector creció en términos de valor interno, pero sin traducirse en un aumento proporcional de visitantes internacionales que permitiera escalar posiciones en el ranking regional.