Panamá

Empresas presentarán este jueves 9 de julio la documentación para precalificar en la licitación de dos puertos del Canal de Panamá

Corozal y Telfers forman parte de la estrategia de expansión de la ACP y requerirán una inversión aproximada de 2,600 millones de dólares.

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Las nuevas terminales permitirían incrementar en aproximadamente cinco millones de TEU la capacidad portuaria del país. REUTERS/Enea Lebrun/File Photo/File Photo
Las nuevas terminales permitirían incrementar en aproximadamente cinco millones de TEU la capacidad portuaria del país. REUTERS/Enea Lebrun/File Photo/File Photo

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) dará este jueves 9 de julio un paso clave en uno de los proyectos de infraestructura logística más ambiciosos de su historia reciente al recibir la documentación de las empresas interesadas en precalificar para la construcción y operación de dos nuevas terminales portuarias de contenedores: Corozal, en la ribera Pacífica del Canal, y Telfers, en la provincia de Colón, sobre el Atlántico.

La recepción de credenciales marca el cierre de la primera fase del proceso de precalificación, tras varios meses de consultas técnicas con potenciales inversionistas internacionales y la publicación de tres enmiendas al pliego original, mediante las cuales la ACP amplió plazos, aclaró requisitos y ajustó diversos aspectos documentales para facilitar la participación de operadores portuarios y fondos de inversión.

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Estas dos terminales forman parte de la Visión Estratégica 2025-2035 del Canal de Panamá, que busca ampliar las fuentes de ingresos de la vía interoceánica más allá del cobro por el tránsito de buques, fortaleciendo el negocio logístico y portuario del país.

La inversión estimada para ambos desarrollos asciende a unos 2,600 millones de dólares, con un período de construcción previsto de aproximadamente 42 meses. Una vez en operación, las nuevas terminales añadirían cerca de cinco millones de TEU de capacidad al sistema portuario panameño, reforzando la posición del país como principal centro regional de trasbordo de contenedores.

Las dos concesiones portuarias representan una inversión estimada de 2.600 millones de dólares y tendrían un período de construcción de unos 42 meses. EFE/ Bienvenido Velasco
Las dos concesiones portuarias representan una inversión estimada de 2.600 millones de dólares y tendrían un período de construcción de unos 42 meses. EFE/ Bienvenido Velasco

Tras recibir la documentación, la ACP iniciará el proceso de evaluación conforme a los criterios establecidos en los pliegos de precalificación. Posteriormente publicará el listado de empresas y consorcios que superen esta etapa y únicamente esas compañías podrán participar en la futura licitación para la adjudicación de las concesiones.

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El ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, explicó que una vez concluida la evaluación continuará el diálogo técnico con las empresas precalificadas para terminar de definir el modelo de concesión, el diseño definitivo de los proyectos y las condiciones contractuales antes de abrir la fase de presentación de propuestas.

Icaza confirmó que las dos terminales serán licitadas de forma independiente y no como un solo paquete, una decisión que ya fue comunicada previamente a la industria durante las reuniones sostenidas con potenciales participantes.

La ACP considera que ambas terminales permitirán aliviar restricciones de capacidad en el sistema portuario nacional y atender el crecimiento esperado del movimiento de contenedores asociado al Canal ampliado, además de fortalecer la conectividad marítima de Panamá.

José Ramón Icaza Clement, ministro para Asuntos del Canal, explicó que, tras recibir la documentación este jueves, la Autoridad del Canal de Panamá evaluará a las empresas interesadas y posteriormente publicará el listado de las que resulten precalificadas para avanzar en la licitación de las terminales portuarias de Corozal y Telfers. Cortesía ACP
José Ramón Icaza Clement, ministro para Asuntos del Canal, explicó que, tras recibir la documentación este jueves, la Autoridad del Canal de Panamá evaluará a las empresas interesadas y posteriormente publicará el listado de las que resulten precalificadas para avanzar en la licitación de las terminales portuarias de Corozal y Telfers. Cortesía ACP

Las modificaciones introducidas recientemente mediante la Enmienda No. 3 también aclararon aspectos relacionados con la experiencia mínima exigida a los operadores, los volúmenes de carga que deberán demostrar, la participación de consorcios e inversionistas institucionales y las condiciones bajo las cuales podrán modificarse esas asociaciones durante el proceso.

Uno de los cambios más relevantes establece que los interesados deberán acreditar control efectivo sobre la operación y administración de terminales de contenedores y no únicamente una participación accionaria pasiva, con el propósito de garantizar experiencia comprobada en la gestión portuaria.

Cautela sobre la participación de empresas chinas

Uno de los temas que surgió durante la conferencia fue la eventual participación de compañías chinas en la precalificación, en medio de las tensiones generadas tras la salida de Panama Ports Company, subsidiaria de la hongkonesa CK Hutchison, del manejo de los puertos de Balboa y Cristóbal.

Consultado sobre si existiría algún tipo de restricción para firmas procedentes de China, Icaza evitó hacer valoraciones políticas y respondió que todas las condiciones de participación están contenidas en el pliego de precalificación.

José Ramón Icaza Clement, ministro para Asuntos del Canal, evitó adelantar si empresas chinas participarán en la licitación y señaló que todas las condiciones de elegibilidad están establecidas en el pliego de precalificación emitido por la ACP. (AP Foto/Matías Delacroix, archivo)
José Ramón Icaza Clement, ministro para Asuntos del Canal, evitó adelantar si empresas chinas participarán en la licitación y señaló que todas las condiciones de elegibilidad están establecidas en el pliego de precalificación emitido por la ACP. (AP Foto/Matías Delacroix, archivo)

“Las condiciones están definidas claramente en el pliego de precalificación”, señaló el ministro, quien recordó que precisamente las adendas emitidas durante los últimos meses buscaron responder las consultas formuladas por los potenciales interesados y otorgar mayor claridad al proceso.

Su respuesta fue interpretada como una postura prudente, evitando anticipar escenarios sobre posibles participantes mientras la ACP mantiene abierto un proceso competitivo de carácter internacional.

Otro megaproyecto sigue su curso

Aunque este jueves concluye la recepción de documentos para las terminales portuarias, la ACP mantiene abierto otro proceso de precalificación correspondiente al Corredor Energético Interoceánico, cuya fecha límite permanece fijada para el 23 de julio.

Ese proyecto contempla la construcción de un sistema para transportar propano, butano y etano entre ambas costas del país mediante un ducto de aproximadamente 76 kilómetros, además de terminales especializadas en ambos extremos del Canal.

Gasoducto metálico paralelo al Canal de Panamá. En el agua, un buque de carga y un remolcador. Al fondo, un puente atirantado y colinas verdes.
El Corredor Energético es otro de los proyectos estratégicos de la ACP. La recepción de la documentación para la precalificación de las empresas interesadas se mantiene programada para el 23 de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inversión estimada oscila entre 4,000 y 8,000 millones de dólares, dependiendo del diseño definitivo y de las instalaciones complementarias que finalmente sean incorporadas.

Icaza explicó que, una vez concluya esa etapa de precalificación, la ACP también evaluará las propuestas recibidas, publicará la lista de empresas calificadas y continuará el proceso de definición técnica y contractual antes de abrir la licitación definitiva.

Ambos proyectos, junto con la futura extensión del corredor logístico terrestre y el desarrollo del proyecto hídrico de Río Indio, forman parte de la estrategia con la que la Autoridad del Canal busca transformar su modelo de negocios durante la próxima década,兵 ampliando el papel de Panamá como plataforma logística, energética y marítima de alcance global.

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