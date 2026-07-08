Ajuste de cuentas o venganza: Tiktoker costarricense es asesinada tras sobrevivir a tres atentados previos

La última publicación de la tiktoker costarricense fue compartida apenas un día antes del violento ataque que acabó con su vida (Cortesía: gabysanarrucia27).

La madrugada del sábado 4 de julio de 2026, el cantón de La Cruz, en Guanacaste, Costa Rica, se convirtió en el escenario de un violento crimen que ha conmocionado a la opinión pública y encendido las alarmas sobre la seguridad en la región.

Gabriela de los Ángeles Sanarrusia Chavarría, una conocida creadora de contenido e influencer costarricense de 28 años, fue asesinada a balazos junto a su pareja sentimental, Jorge Isaac Agüero Corea, de 30 años.

El ataque se produjo mientras ambos dormían en una vivienda ubicada en el barrio Irving, un sector que ya arrastraba un historial de incidentes delictivos de gravedad. Según los informes preliminares, el suceso ocurrió con un alarmante nivel de planificación y violencia.

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Varios sujetos fuertemente armados irrumpieron por la fuerza en la propiedad y se dirigieron directamente a la habitación de la pareja.

Sin mediar palabra, los atacantes abrieron fuego de manera indiscriminada y con saña, propinándoles múltiples impactos de bala que les causaron la muerte de forma inmediata en el lugar. Tras el tiroteo, los sicarios escaparon rápidamente, aprovechando la oscuridad de la madrugada.

Hipótesis del OIJ y el rastro del dinero en redes

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asumió de inmediato la escena para recopilar evidencias e iniciar las pesquisas correspondientes.

Debido a la extrema violencia del ataque y la forma en que se ejecutó, la principal hipótesis que manejan las autoridades judiciales de Costa Rica es la de una venganza o un ajuste de cuentas.

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No obstante, los investigadores no descartan otras líneas de acción, entre ellas, la posibilidad de que Sanarrusia fuera silenciada deliberadamente por haber sido testigo clave en otros hechos de sangre ocurridos en la zona. Hasta los reportes más recientes, la policía judicial no ha logrado ejecutar ninguna detención vinculada con este doble homicidio.

Paralelamente, los agentes judiciales han puesto la lupa sobre la actividad digital de la creadora de contenido, quien acumulaba más de 100,000 seguidores en redes sociales y cuya última publicación se registró apenas un día antes del asalto fatal.

La investigación busca profundizar en el estilo de vida que Sanarrusia exhibía de manera habitual en sus plataformas. El OIJ analiza minuciosamente el origen de estos recursos financieros con el fin de determinar si existía algún tipo de nexo o financiamiento proveniente de organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico que operan en la provincia de Guanacaste.

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Las autoridades judiciales investigan el origen de los bienes de alto valor que la influencer solía mostrar de forma habitual en sus plataformas digitales (Cortesía: gabysanarrucia27).

Un historial de atentados y pérdidas previas

Para las autoridades, el trágico desenlace de Gabriela no representa un hecho aislado, sino la culminación de un entorno sumamente violento en el que la joven se había visto envuelta durante los últimos años.

De acuerdo con los registros policiales, la influencer ya había sobrevivido de forma milagrosa a varios atentados y compartido vínculos con personas asesinadas en circunstancias similares.

El primer gran golpe en su entorno ocurrió el 30 de abril de 2024, cuando su expareja y padre de su hija, un hombre llamado Juan Carlos Cruz, fue acribillado en un triple homicidio perpetrado precisamente en el mismo vecindario (barrio Irving) donde ella perdería la vida dos años después.

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Posteriormente, el 28 de julio de 2025, Sanarrusia sobrevivió a una balacera en la vía pública en la localidad de Liberia. En esa ocasión, sicarios a bordo de una motocicleta dispararon contra el grupo en el que se encontraba, provocando la muerte de otra mujer que la acompañaba, mientras ella resultó ilesa.

El 28 de julio de 2025, Gabriela Sanarrusia sobrevivió a una balacera en la vía pública en Liberia, ataque perpetrado por sicarios en moto donde falleció otra mujer (Cortesía: Tvn noticias).

El peligro se intensificó aún más el 12 de mayo de 2026, pocas semanas antes de su muerte. Sanarrusia viajaba a bordo de un vehículo que fue interceptado y atacado a tiros en al menos 30 ocasiones.

Aunque un hombre que la acompañaba falleció en el asiento del automotor a causa de las ráfagas, la influencer volvió a salir completamente ilesa de la escena, un suceso que incrementó las sospechas policiales de que era un objetivo prioritario para grupos criminales de la zona.

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Más allá de las ramificaciones policiales y judiciales, el crimen deja una honda huella de dolor familiar y social. Gabriela era madre de una niña de tan solo 9 años de edad.

Tras confirmarse el deceso de la pareja, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) intervino de forma inmediata para garantizar la integridad de la menor. La institución pública informó que, tras los análisis de riesgo y entorno correspondientes, la niña quedó formalmente bajo el cuidado y resguardo de los familiares de la línea materna.

Los restos de la creadora de contenido fueron velados y sepultados el pasado día de ayer, 7 de julio de 2026 en la comunidad de Santa Cecilia de La Cruz, en medio de muestras de pesar de allegados y vecinos.

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