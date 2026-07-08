Nicaragua

Deuda externa de Nicaragua se elevó y abarca 7 de cada 10 dólares producidos

El Banco Central de Nicaragua informó que el saldo al cierre de marzo de 2026 alcanzó los USD 16,352.6 millones y subió al 73.5% del PIB, tras alzas en los compromisos del Estado y de empresas

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Manos escribiendo en un cuaderno con bolígrafo, monedas apiladas en columnas crecientes, un gráfico de barras, una flecha ascendente con el año 2026 y la bandera de Nicaragua de fondo.
Gráfico de barras y una flecha ascendente proyectan el crecimiento de la deuda de Nicaragua hasta el año 2026, con la bandera del país en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La deuda externa de Nicaragua llegó a USD 16,352.6 millones al cierre del primer trimestre de 2026 y equivalió al 73.5% del producto interno bruto, es decir que 7 de cada 10 dólares producidos ya se deben, según los datos del Banco Central de Nicaragua, divulgados este martes, un nivel que prolonga la tendencia ascendente que ya había llevado el endeudamiento del país a un máximo histórico al cierre de 2025.

El saldo aumentó en USD 107.5 millones frente a diciembre de 2025, cuando se ubicaba en 16,245.12 millones. Ese incremento respondió a una suba de USD 87 millones en la deuda pública externa y de USD 20.5 millones en la privada.

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Al terminar marzo, el país debía USD 16,35.6 millones al exterior, de los cuales USD 8,923.6 millones correspondían al sector público y USD 7,429 millones al sector privado. En la estructura total, el primero concentró el 54.6% y el segundo el 45.4%.

De acuerdo con la autoridad monetaria, el 42.3% de la deuda externa estaba en manos de acreedores oficiales multilaterales y el 30.5% correspondía a acreedores oficiales bilaterales. La banca comercial representó el 3.1%, mientras que proveedores y otros acreedores, incluidos créditos comerciales con empresas relacionadas, concentraron el 24.1%.

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En el primer trimestre de 2026, los desembolsos totales sumaron USD 890.4 millones. De ese monto, el 87.1% provino de acreedores privados y el 12,9% de acreedores oficiales. El sector privado recibió USD 697,4 millones de dólares, equivalentes al 78,3% del total. El sector público captó USD 193 millones, es decir, el 21,7%.

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Las actividades económicas que absorbieron más financiamiento fueron electricidad, gas y agua, con el 31.8% de los desembolsos, seguidas por comercio con el 19.4% e industria manufacturera con el 13.7%. Después aparecieron intermediación financiera con 8.6%, minería con 7.8%, construcción con 6.9%, administración pública con 5.9% y agropecuario con 3.7%.

El servicio pagado rozó los USD 879 millones en tres meses

El informe oficial indicó que el servicio pagado de la deuda externa fue de USD 878.9 millones durante el trimestre. De esa cifra, USD 774.9 millones se destinaron al pago de principal y USD 104 millones a intereses y comisiones.

El sector privado explicó el 80.2% del servicio pagado y el sector público el 19.8%. Esa distribución acompaña el peso que mantiene la financiación empresarial en el flujo reciente de recursos externos.

Imagen de bandera de Nicaragua y una billetera con córdobas. (Visuales IA)
Imagen de bandera de Nicaragua y una billetera con córdobas. (Visuales IA)

Los antecedentes de 2025

Nicaragua había cerrado 2025 con una deuda externa de USD 16,245 millones, después de un crecimiento anual de 2.7%. Ese reporte también señaló que el endeudamiento venía impulsado sobre todo por la deuda privada y por la captación de fondos para energía, comercio, intermediación financiera e industria manufacturera.

En ese saldo anual, la publicación indicó que el 85.7% de los USD 3,937 millones desembolsados en 2025 fue recibido por empresas privadas, mientras el sector público obtuvo USD 564.1 millones para proyectos de infraestructura y programas de inversión. La composición de acreedores al cierre de ese año ya mostraba el predominio de organismos multilaterales y bilaterales sobre la banca comercial.

En materia de condiciones financieras, la deuda externa de largo plazo del sector privado mantuvo un plazo promedio de 14 años y una tasa de interés promedio ponderada de 5.35%. La deuda pública externa registró un plazo promedio contratado de 21 años, incluidos 10 años de gracia, con una tasa de interés promedio de 2.88%.

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