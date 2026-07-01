La reelección de Walter Mazariegos como rector de la USAC desata protestas en Ciudad de Guatemala

La asunción de Walter Mazariegos desató protestas a favor y en contra en el campus central de la USAC, en Ciudad de Guatemala./ (Emisoras Unidas)

En el entorno de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) se vive una fuerte tensión, tras la confirmación de que Walter Mazariegos asumió nuevamente como rector para el periodo 2026-2030. Este miércoles, 1 de julio, se registraron protestas y manifestaciones tanto a favor como en contra de su continuidad, provocando una atmósfera tensa y llena de incertidumbre en la capital guatemalteca.

Según reportes de Emisoras Unidas, el campus central, ubicado en la zona 12 de Ciudad de Guatemala, se convirtió en el epicentro de una disputa que involucra a estudiantes, organizaciones sociales y fuerzas de seguridad.

Desde las primeras horas del día, grupos de manifestantes se congregaron en los alrededores de la USAC portando pancartas y lanzando consignas. De acuerdo con Emisoras Unidas, algunos mensajes respaldan la gestión de Mazariegos, mientras otros insisten en denuncias sobre presunto fraude y exigen su salida. La tensión escaló notablemente luego de que se confirmara la asunción de Mazariegos para su segundo mandato consecutivo, una noticia que polariza a la comunidad universitaria.

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Durante la jornada, se registraron incidentes dentro y fuera del campus. Según los reportes, desde el interior de las instalaciones se utilizaron gases, bombas y agua a presión en un intento por dispersar a los estudiantes y organizaciones que protestaban desde el lado del anillo Periférico. La intervención de las fuerzas de seguridad buscó habilitar los accesos y restablecer el orden ante el avance de los manifestantes, quienes rechazan la reelección del rector.

Participantes de una manifestación sostienen carteles con la imagen de Walter Mazariegos y una pancarta con su nombre. (Universidad de San Carlos de Guatemala)

En paralelo, simpatizantes de Walter Mazariegos se manifestaron en apoyo a su continuidad. De acuerdo con información de Emisoras Unidas, estos grupos se ubicaron en el sector de la avenida Petapa y corearon consignas como “Cuatro años más”, en alusión al nuevo periodo del rector al frente de la universidad. Las imágenes difundidas muestran filas de personas, algunas portando banderas y carteles, expresando su respaldo a la administración actual.

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La presencia de la Policía Nacional Civil y delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos resultó clave para vigilar el desarrollo de los acontecimientos. Según el mismo medio, los agentes permanecieron atentos para evitar que la confrontación escalara y para intervenir si la seguridad e integridad de los presentes se veía comprometida. La vigilancia en el perímetro del campus central y las calles adyacentes buscó contener los posibles focos de violencia y garantizar el libre tránsito en una de las zonas más transitadas de la ciudad.

Frente a la magnitud de la crisis, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, emitió declaraciones durante una conferencia de prensa. “Esta semana ha tomado especial relevancia la situación en la Universidad de San Carlos. Reconocemos la razón del descontento social y no podemos dejar de pronunciarnos. Lo hemos venido haciendo desde el rol que cumplo como jefe del Ejecutivo, siguiendo las normas y observando los tiempos con los que este proceso evoluciona”, afirmó el mandatario.

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“La Universidad de San Carlos merece autoridades legítimas, electas en un proceso transparente y plenamente apegado a la ley. Como gobierno respetamos la autonomía universitaria hoy, para que sea respetada siempre en el futuro”, precisó el jefe de Estado.

Algunos manifestantes que rechazan la continuidad de Mazariegos denunciaron presunto fraude y exigieron su salida de la USAC./ (Prensa Comunitaria)

Asimismo, insistió en que no corresponde al Ejecutivo elegir a las autoridades de la USAC ni intervenir en sus decisiones internas, pero remarcó la obligación de defender el Estado de derecho. “Cuando ha habido procesos para la democracia, manchados de señalamientos de irregularidades que deben ser resueltos por las instituciones competentes, el Gobierno debe actuar”, subryaó.

Arévalo destacó el papel central de la Universidad en la vida institucional del país, ya que participa en comisiones de postulación para cargos clave como el contralor general y, próximamente, durante las elecciones generales.

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En ese contexto, el mandatario recordó que su administración presentó ante la Corte de Constitucionalidad un recurso para que se revisen las irregularidades señaladas en el proceso electoral universitario. “La exclusión de cuerpos electorales y los problemas para resolver las dudas sobre legalidad ameritan que esta elección sea revisada por las cortes. La legitimidad es fundamental para fortalecer a la USAC y esto debe resolverse por los tribunales”, sostuvo Arévalo.

Asimismo mencionó que se respetan las demandas de la comunidad “universitaria, la autonomía y el rol que tienen las cortes en nuestra democracia. Por eso confiamos en que la vía legal corrija lo que deba corregirse”, expresó. Añadió que se “espera que la justicia funcione para dar respuestas claras a la comunidad ‘sancarlista’ y al pueblo de Guatemala”.

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Durante la jornada en la USAC se utilizaron gases, bombas y agua a presión para dispersar a estudiantes y organizaciones que protestaban./ (Emisoras Unidas)

La división entre quienes apoyan y quienes rechazan la gestión de Mazariegos refleja el clima de polarización que atraviesa la USAC. La universidad, considerada uno de los principales centros de educación superior en Guatemala, ha sido escenario de disputas similares en años recientes. Las acusaciones de fraude y las protestas estudiantiles han marcado la agenda institucional, intensificando el debate sobre la legitimidad de las autoridades universitarias.

Mientras tanto, la comunidad universitaria y la ciudadanía permanecen expectantes ante la evolución de los hechos. El futuro inmediato del campus central y de la administración liderada por Walter Mazariegos dependerá del desarrollo de las próximas jornadas, en un contexto donde la seguridad, la libertad de expresión y la legitimidad institucional están en juego.

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