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El espionaje extranjero crece en Alemania: Irán, Pakistán y Marruecos, señalados por vigilar a opositores en su territorio

El servicio de inteligencia interior alemán denuncia en su informe anual que varios países usan métodos clandestinos para perseguir a disidentes exiliados e infiltrar agentes en instituciones del Estado

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Servicio de Inteligencia de Alemania (BND)
Un policía monta guardia junto al logotipo y el nombre del Servicio Federal de Inteligencia alemán (BND) el 8 de febrero de 2019 frente a su sede en Berlín (Foto de John MACDOUGALL / AFP).

La Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV), el servicio de inteligencia interior de Alemania, advirtió este martes que varios países de Medio Oriente, el Magreb y Asia meridional intensificaron en el último año sus operaciones de espionaje contra opositores y comunidades exiliadas en territorio alemán. El informe anual del organismo, presentado en Berlín, señala directamente a Irán, Pakistán y Marruecos como Estados que emplean fuentes humanas infiltradas en la Administración alemana para obtener información sensible.

Según el documento, estos países recurren a “métodos clandestinos” no solo para vigilar a sus disidentes, sino también para influir en la política, los medios de comunicación y los organismos administrativos alemanes, con el objetivo de trasladar sus conflictos regionales al territorio europeo. El BfV detalla que comunidades de inmigrantes y activistas opositores son objeto de vigilancia, campañas de desprestigio que los presentan como extremistas, e incluso amenazas físicas directas.

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Al presentar el informe, el ministro del Interior, Alexander Dobrindt (CSU), advirtió de que estas operaciones erosionan la soberanía alemana y las enmarcó en un contexto más amplio de amenazas híbridas que, según el propio BfV, incluyen también el sabotaje y el espionaje ruso en suelo alemán.

El informe pone especial énfasis en el régimen de Teherán, al que describe como el actor más agresivo en la persecución transnacional de disidentes. Según el BfV, los grupos opositores a la República Islámica son percibidos por sus autoridades como una amenaza existencial, lo que explica tanto la represión violenta de las protestas dentro de Irán como la persecución de activistas en el exilio.

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El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, interviene en el Centro Central de Recepción de Refugiados, un centro fronterizo exterior para solicitantes de asilo y refugiados en el aeropuerto de Berlín Brandeburgo, coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo sistema europeo de asilo, en Schönefeld, Alemania, el 12 de junio de 2026 REUTERS/Axel Schmidt
El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, interviene en el Centro Central de Recepción de Refugiados, un centro fronterizo exterior para solicitantes de asilo y refugiados en el aeropuerto de Berlín Brandeburgo, coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo sistema europeo de asilo, en Schönefeld, Alemania, el 12 de junio de 2026 REUTERS/Axel Schmidt

El jefe del BfV, Sinan Selen, subrayó que el antisemitismo constituye un eje central de esta estrategia. El organismo documenta que los servicios de inteligencia iraníes han intensificado, a raíz del conflicto regional de 2025, sus operaciones de vigilancia contra organizaciones judías y sus simpatizantes en Alemania y el resto de Europa.

Esta advertencia no es abstracta. En mayo, la Fiscalía Federal alemana presentó cargos ante el tribunal de Hamburgo contra el ciudadano danés Ali S. y el afgano Tawab M., acusados de actuar como agentes de la Guardia Revolucionaria iraní y su unidad de operaciones exteriores, la Fuerza Quds. Según la acusación, ambos recabaron información sobre Josef Schuster, presidente del Consejo Central de los Judíos en Alemania, y Volker Beck, expolítico de Los Verdes y presidente de la Sociedad Germano-Israelí, con el propósito de preparar atentados de asesinato e incendio provocado contra ellos y contra comercios judíos en Berlín. El plan no llegó a ejecutarse.

El informe del BfV atribuye a las autoridades pakistaníes una estrategia distinta, orientada a proyectar una imagen favorable del país entre las comunidades afganas y pakistaníes residentes en Alemania, mediante el respaldo a manifestaciones y eventos de propaganda dirigidos a estos colectivos.

Respecto a Marruecos, el BfV afirma que sus servicios vigilan a activistas opositores y a críticos de la monarquía y del aparato estatal que residen en Alemania. Esta acusación se inserta en un patrón ya documentado en otros países europeos: investigaciones periodísticas y de organizaciones como Amnistía Internacional han revelado desde 2021 el uso del programa espía israelí Pegasus por parte de los servicios marroquíes, en particular la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST), para vigilar a periodistas, activistas saharauis y disidentes exiliados en Francia, España, Bélgica y Países Bajos.

El diagnóstico del BfV confirma una tendencia que las agencias de seguridad europeas vienen señalando: el continente se ha convertido en un escenario donde gobiernos autoritarios proyectan sus conflictos internos contra sus propias diásporas, aprovechando las libertades democráticas para perseguir a quienes las abandonaron.

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