Costa Rica gestiona USD 5.77 millones para modernizar la planta de aguas residuales de Corcovado

El Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica y el SINAC gestionan fondos adicionales para modernizar la PTAR de la Estación Biológica Sirena./ (Ministerio de Ambiente y Energía)

El Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica, junto con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), avanza en la gestión de fondos adicionales para la modernización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en la Estación Biológica Sirena, ubicada en el Parque Nacional Corcovado.

Esta solicitud de ampliación de recursos responde a la necesidad de fortalecer la infraestructura ambiental y sanitaria dentro de una de las áreas más emblemáticas y biodiversas del país.

Durante la sexta sesión de trabajo de la Mesa de Turismo del Parque Nacional Corcovado, celebrada en Puerto Jiménez, autoridades del Viceministerio de Ambiente, el SINAC, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), gobiernos locales y diferentes asociaciones del sector turístico coincidieron en la urgencia de consolidar un plan de acción definitivo para la PTAR de Sirena.

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La prioridad es garantizar un manejo adecuado de los residuos líquidos y sólidos generados por la creciente afluencia de visitantes y personal, especialmente ante el récord histórico de más de 2.7 millones de personas registradas en áreas protegidas en el último periodo.

La Dirección Ejecutiva del SINAC notificó la gestión de un financiamiento millonario ante el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), solicitando una ampliación de fondos por más de ₡2.632 millones (USD 5.77 millones) para el mejoramiento integral de la infraestructura en la Estación Biológica Sirena. A este esfuerzo se suma la asignación de ₡500 millones (USD 1,097,107.50) provenientes del Plan Maestro 2026-2028 de la Unidad Ejecutora Fondos REDD+, destinados a la ejecución de acciones prioritarias en el parque.

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La Mesa de Turismo del Parque Nacional Corcovado acordó avanzar en un plan de acción definitivo para la PTAR de Sirena ante la creciente afluencia de visitantes./ (Ministerio de Ambiente y Energía)

Las autoridades detallaron que, como parte de las acciones inmediatas, se establecieron nuevas disposiciones de aforo temporal, medidas correctivas y preventivas, y un monitoreo reforzado de los vertidos de la PTAR. El AyA tomó muestras para análisis químico y especialistas brindaron asesoría técnica para la extracción controlada de bacterias en desuso, en coordinación con las instancias del Ministerio de Salud y la Fiscalía Adjunta Agraria Ambiental.

La viceministra de Ambiente, Giovanna Valverde Stark, junto con representantes del sector turismo y organizaciones ambientales, subrayó la importancia de la cooperación interinstitucional y la participación activa de la academia y el sector privado en la búsqueda de soluciones sostenibles. “El SINAC debe dirigir su competencia a la conservación de los ecosistemas, pero también garantizar el uso racional de los recursos naturales. Este equilibrio es fundamental para que las comunidades se beneficien del manejo sostenible de su entorno”, afirmó Valverde.

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Como parte integral de la estrategia para enfrentar estos retos, las autoridades anunciaron la implementación de programas de capacitación para directores regionales y personal técnico, orientados a mejorar las competencias en liderazgo, gestión pública y manejo de herramientas modernas de administración ambiental. Estas acciones buscan dotar al SINAC y a las áreas protegidas de medios más ágiles y efectivos para aplicar las políticas ambientales.

El Parque Nacional Corcovado enfrenta desafíos de infraestructura y gestión de residuos por el crecimiento del turismo ecológico./(Ministerio de Ambiente y Energía)

La viceministra reconoció los desafíos históricos de la institución, como los recortes presupuestarios y la limitación de personal, pero destacó el compromiso de la actual administración para cerrar estas brechas mediante la cooperación nacional e internacional. Coincidió con otros actores en la urgencia de optimizar la infraestructura y los servicios en las áreas silvestres protegidas, para asegurar que el crecimiento del turismo no comprometa los recursos naturales que han convertido a Costa Rica en un referente mundial de conservación.

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Importancia estratégica del Parque Nacional Corcovado

El Parque Nacional Corcovado, situado en la Península de Osa, es considerado uno de los enclaves de mayor biodiversidad en el planeta y un pilar esencial para la conservación ambiental en Costa Rica. Corcovado resguarda ecosistemas únicos, como bosques lluviosos primarios, manglares, lagunas y una extensa franja costera que alberga especies emblemáticas en peligro de extinción, como el jaguar, la danta y el tapir centroamericano.

A nivel nacional e internacional, el parque representa un laboratorio natural para la investigación científica y la educación ambiental. Además, se ha consolidado como motor de desarrollo sostenible para las comunidades locales, gracias al fomento del turismo ecológico y la provisión de servicios ambientales clave, como la protección de fuentes de agua y la captura de carbono.

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La cooperación interinstitucional, la participación de la academia y el sector privado es importante para sostener la conservación del parque en Costa Rica./ (Ministerio de Ambiente y Energía)

La relevancia de Corcovado trasciende lo ambiental, ya que su atractivo turístico genera oportunidades de empleo y dinamiza la economía regional. Sin embargo, el aumento sostenido de visitantes y las presiones asociadas imponen desafíos significativos para la infraestructura y la gestión de residuos, de ahí la urgencia de modernizar las instalaciones de tratamiento de aguas residuales y fortalecer la capacidad institucional para garantizar la sostenibilidad a largo plazo.