Guatemala: Elecciones en 2027 ya reviven viejas figuras para la Presidencia

Ciudadanos guatemaltecos ejercen su derecho al voto en un centro de votación, rodeados de propaganda política y personal electoral, en anticipación a las Elecciones Generales de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las elecciones generales de Guatemala serán en junio de 2027 y, a un año de la cita con las urnas, el escenario ya muestra el regreso de figuras que ya buscaron la Presidencia, con la exprimera dama Sandra Torres al frente de la intención de voto y varios excandidatos otra vez instalados en la conversación pública, según informó Centroamérica 360.

La primera señal numérica de ese reordenamiento apareció en una encuesta de CID Gallup difundida a inicios de junio: Torres registra 27% de intención de voto, el empresario Carlos Pineda23%, Roberto Arzú 13% y la exfiscal general Thelma Aldana siete%. El sondeo volvió a poner en primer plano a nombres que ya estuvieron en campañas anteriores o fueron apartados de procesos recientes.

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El Tribunal Supremo Electoral confirmó la semana pasada que los comicios generales se celebrarán en junio de 2027. Ese anuncio, citado por Centroamérica 360, activó movimientos tempranos en un mapa político donde varias figuras conocidas reaparecieron o comenzaron a ser mencionadas como posibles postulantes.

Sandra Torres encabeza el sondeo y vuelve a ocupar el centro del tablero

Torres aparece como la aspirante más visible de la Unidad Nacional de la Esperanza. La exprimera dama perdió las elecciones de 2015, 2019 y 2023, y en 2011 fue descalificada por una orden judicial.

Guatemalan presidential candidate Sandra Torres, of the National Unity of Hope (UNE) political party, speaks during a press conference during the presidential run-off election, in Guatemala City, Guatemala August 20, 2023. REUTERS/Cristina Chiquin

Aunque todavía no confirmó si competirá en 2027, empezó a hacer apariciones esporádicas en redes sociales, donde opina sobre asuntos de interés nacional y critica al presidente Bernardo Arévalo, quien la derrotó en la segunda vuelta de 2023. En su partido no aparece otra figura con la misma gravitación electoral.

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El segundo lugar en la encuesta corresponde a Carlos Pineda, un empresario que irrumpió en la política en 2023 sin trayectoria pública previa. Construyó su perfil con mensajes contra la burocracia, críticas a la clase política y promesas de eficiencia estatal.

Durante la campaña pasada llegó a liderar sondeos de intención de voto. Su discurso directo y su estrategia digital lo colocaron por delante de figuras tradicionales, hasta que la Corte de Constitucionalidad confirmó su salida del proceso electoral por irregularidades vinculadas con la asamblea del partido que lo postuló.

Ese fallo alteró el panorama político y dejó fuera a uno de los aspirantes que más crecía en las encuestas. A Pineda también lo han ligado al crimen organizado, aunque no tiene ningún proceso abierto.

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20/08/2023 August 20, 2023, Guatemala, Guatemala: A Guatemalan casts a vote at a polling station. The second round of Presidential elections is disputed by Semilla's center left candidate Bernardo Arevalo, and UNE's right winged Sandra Torres. POLITICA Europa Press/Contacto/Camilo Freedman

Roberto Arzú y Zury Ríos reaparecen entre los nombres de mayor reconocimiento

Otro nombre con presencia en el sondeo es Roberto Arzú, hijo del fallecido expresidente Álvaro Arzú. La encuesta le asigna 13% de intención de voto y lo devuelve a una escena política en la que ya protagonizó dos intentos presidenciales.

Arzú fue candidato en 2019 por la coalición entre el Partido de Avanzada Nacional y Podemos, y terminó en quinto lugar con alrededor del 5% de los votos. En 2023 fue descalificado por hacer campaña adelantada y por no haber pagado una multa impuesta por el Tribunal Supremo Electoral.

Su figura también arrastra controversias públicas con su hermano, el diputado Álvaro Arzú. Esa exposición, sumada al peso de su apellido, lo mantiene entre los nombres que vuelven a sonar de cara a 2027.

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En las últimas semanas reapareció Zury Ríos, que en 2023 había anunciado su retiro de la política después de quedar en sexto lugar en esas elecciones. Ríos fue candidata presidencial en 2015, 2019 y 2023.

La excandidata volvió al debate público para destacar la influencia de su padre, el exdictador militar Efraín Ríos Montt. Afirmó que los principios, valores y enseñanzas de su padre siguen guiando su vida, y sostuvo que él le inculcó el servicio a la patria, el respeto a los ciudadanos y el compromiso con el país.

FOTO DE ARCHIVO: Zury Ríos Sosa, candidata presidencial por la coalición Valor-Unionista, llega a un mitin de cierre de campaña en la Ciudad de Guatemala, el jueves 22 de junio de 2023. (AP Foto/Moisés Castillo)

Thelma Aldana, Edmond Mulet, Samuel Pérez y Neto Bran integran la lista de posibles aspirantes

La encuesta también menciona a Thelma Aldana, exfiscal general y excandidata presidencial en 2019, con siete% de intención de voto. Aldana permanece exiliada tras la persecución emprendida por el Ministerio Público de Consuelo Porras.

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Entre los nombres mencionados como posibles postulantes presidenciales para 2027 también figura Edmond Mulet, excandidato presidencial vinculado a nuevas estructuras políticas con vistas a esos comicios. A esa lista se suman el diputado Samuel Pérez, una de las principales figuras del oficialismo y del proyecto político Raíces, y el expresidente del Congreso Nery Ramos.

Pérez ha tomado distancia del presidente Arévalo. El nombre de Ramos, por su parte, aparece en especulaciones sobre una eventual candidatura.

El único que ya confirmó públicamente su intención de buscar la Presidencia es Neto Bran, exalcalde de Mixco, un municipio de la periferia capitalina. En declaraciones a medios dijo que pretende competir bajo la bandera del partido CREO. Bran cuenta con reconocimiento nacional y presencia en redes sociales.

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