Opositor nicaragüense Reinaldo Picado denuncia atentado en su contra en Costa Rica

Un hombre desciende de un vehículo y apunta con un objeto a un hombre mayor que retrocede en una calle mojada de un barrio aislado de Nicaragua durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la provincia costarricense de Cartago, el exmiembro de la Contra nicaragüense y apodado comandante Ómar, denunció este lunes haber sido víctima de un atentado por desconocidos mientras permanece refugiado en Costa Rica y afronta una solicitud de extradición de Nicaragua. La información fue divulgada por la agencia de noticias EFE y confirmada posteriormente por fuentes judiciales costarricenses.

Reinaldo Picado Miranda, de 53 años, relató que el ataque ocurrió durante el pasado fin de semana en el distrito de San Diego, cantón de La Unión, cuando un hombre bajó de un vehículo, lo amenazó con un arma de fuego y, tras un fallido intento de disparo, se produjo un forcejeo. El atacante logró escapar al vehículo que lo esperaba y abandonó la escena, según el testimonio recogido por EFE.

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La denuncia fue presentada ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica, detalló el propio Picado, quien fue concejal por el opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en el municipio de Kukra Hill, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur de Nicaragua. Según la cobertura de EFE, Picado se encuentra en condición de refugiado y ha sido beneficiado con medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras haber estado previamente encarcelado en Costa Rica.

La extradición de Picado es solicitada por el Ministerio Público de Nicaragua, que lo acusa junto a otros dos opositores, Douglas Gamaliel Pérez Centeno y Pedro Javier Fernández Sandoval, por la muerte de la oficial Aracelly Marisol Díaz Salinas y del civil Pedro Pablo Chavarría Rivas. Las muertes ocurrieron el 1 de octubre de 2022 en la comarca Buena Vista El Castillo, municipio de El Castillo, departamento de Río San Juan, en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica.

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Una figura sostiene la bandera de Nicaragua frente a un líder autoritario que gesticula y una multitud de personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acusación de Nicaragua

De acuerdo con la Policía de Nicaragua, el caso está vinculado a un supuesto robo con intimidación perpetrado por al menos diez sujetos armados con fusiles de guerra, escopetas y pistolas, quienes interceptaron a trabajadores de la empresa Agro Industrial del Río cuando se dirigían en camioneta a realizar el pago de una planilla salarial. EFE indicó que la acusación contra los tres opositores también recae sobre otros sujetos señalados de participar en el hecho.

La situación de Picado Miranda no es un caso aislado, según la Unidad de Exiliados Nicaragüenses, que expresó su “profunda preocupación y enérgica condena” por el atentado y solicitó a las autoridades costarricenses una investigación exhaustiva.

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“Este tipo de ataques ya ha dejado más de una decena de víctimas directas e indirectas, tras la represión transnacional del brazo largo del régimen sandinista de Nicaragua en suelo costarricense”, sostiene el comunicado difundido por la organización, citado por EFE.

El contexto político en Nicaragua

La crisis política y social en Nicaragua se ha intensificado desde abril de 2018, agravándose tras las elecciones de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega, de 80 años, obtuvo la reelección para un quinto mandato, el cuarto consecutivo, como detalló EFE. Los comicios transcurrieron con los principales opositores detenidos y luego expulsados del país, despojados de su nacionalidad y derechos políticos, tras ser acusados por el gobierno sandinista de “golpistas” y “traidores a la patria”.

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Imagen de archivo. Nicaragüenses exiliados en Costa Rica protestan frente a la embajada nicaragüense antes de la ceremonia de investidura del presidente Daniel Ortega tras ser reelegido para un cuarto mandato consecutivo, en San José, Costa Rica. 10 de enero de 2022. REUTERS/Mayela López

La extradición de uno de los acusados, Douglas Gamaliel Pérez Centeno, ya se concretó, mientras que Pedro Javier Fernández Sandoval logró frenar el proceso gracias a su condición de refugiado en Costa Rica. El caso de Picado continúa bajo revisión de las autoridades judiciales costarricenses.