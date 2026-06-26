Bienes aprehendidos al crimen organizado aportan cerca de $2 millones al Estado panameño

Grandes sumas de dinero y proyectiles yacen en el suelo de un lugar poco iluminado, indicando una escena de crimen organizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De julio de 2024 hasta septiembre del año pasado en Panamá se han subastado bienes aprehendidos por delitos relacionados con la administración pública, blanqueo de capitales, financieros, terrorismo y narcotráfico por un valor de $1,975.761.57.

Vehiculos, inmuebles y metales preciosos, han formado parte de las subastas que ha realizado la Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos del Ministerio de Economía y Finanzas.

La lucha contra la criminalidad organizada requiere de una estrategia integral que incluya no solo la persecución penal de los responsables, sino también la identificación, incautación y reutilización de los bienes obtenidos ilícitamente, sostuvo el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy.

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Acotó que afectar el patrimonio criminal permite debilitar las organizaciones delictivas y enviar un mensaje contundente de que las actividades ilegales no generan beneficios permanentes.

El intercambio de experiencias con expertos internacionales, según Pedro Escalona, encargado de Bienes Aprehendidos del Ministerio de Economía y Finanzas, ha permitido identificar nuevas prácticas y oportunidades de mejora que ya están siendo incorporadas en los procesos institucionales.

La lucha contra la criminalidad organizada requiere de una estrategia integral, señaló el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, al centro. (PGN)

“Cada una de las experiencias compartidas nos permite evaluar e implementar mejores prácticas para garantizar que los bienes recuperados sean utilizados de manera efectiva en beneficio de la sociedad”, manifestó.

Astrid Bosch, jefa de proyecto de la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ), afirmó que la reutilización de activos contribuye a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas al demostrar que los beneficios obtenidos mediante actividades ilícitas regresan a las comunidades a través de programas de reparación y desarrollo.

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Reconoció los avances alcanzados por Panamá en materia de transparencia y recuperación de activos, resaltando la existencia de mecanismos especializados para la administración de bienes vinculados a la criminalidad económica y los esfuerzos dirigidos a fortalecer la identificación de beneficiarios finales.

Una herramienta clave para desarticular las estructuras financieras que sostienen a la criminalidad organizada, afirmó en su momento el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, es la recuperación de activos provenientes de delitos como el narcotráfico, la corrupción, la extorsión y la trata de personas.

Destacó que los bienes incautados a organizaciones criminales pueden transformarse en instrumentos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y contribuir al desarrollo de las comunidades.

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Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, participó en el evento “Cooperación interregional en la recuperación y reutilización de activos de la criminalidad organizada: romper el ciclo, cómo los bienes incautados al crimen pueden reconstruir lo que el delito destruyó”. (Cortesía)

El funcionario insistió en que estos recursos deben retornar a la sociedad mediante programas e iniciativas orientadas al bienestar ciudadano y al desarrollo humano.

Para el consultor Dennis Cheng uno de los principales desafíos en la recuperación de activos sigue siendo el fortalecimiento de los mecanismos de investigación, identificación y localización de bienes, especialmente aquellos relacionados con estructuras empresariales complejas.

Agregó que una adecuada administración de los activos recuperados es fundamental para preservar su valor económico y social y maximizar su impacto en beneficio de la población.

Funcionarios y expertos participaron durante el evento paralelo “Cooperación interregional en la recuperación y reutilización de activos de la criminalidad organizada: romper el ciclo, cómo los bienes incautados al crimen pueden reconstruir lo que el delito destruyó”, realizado en el marco del 56.º período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

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El evento reunió a autoridades nacionales e internacionales, especialistas en recuperación de activos y representantes de organismos de cooperación, quienes coincidieron en la importancia de fortalecer la colaboración interinstitucional y regional para garantizar que los bienes recuperados de la criminalidad organizada sean reinvertidos en el desarrollo de las comunidades y en la construcción de sociedades más seguras y resilientes.