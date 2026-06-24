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El petróleo cayó más de un 4% y cerró en su nivel más bajo desde el comienzo de la guerra en Medio Oriente

La mejora del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz tras semanas de bloqueo presionó a la baja el mercado, con el crudo europeo en USD 73,74 y el WTI en USD 70,34

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El petróleo cayó más de un 4% y cerró en su nivel más bajo desde el comienzo de la guerra en Medio Oriente. REUTERS/Nora Buli
El petróleo cayó más de un 4% y cerró en su nivel más bajo desde el comienzo de la guerra en Medio Oriente. REUTERS/Nora Buli

El precio de referencia mundial del petróleo cayó más de un 4% este miércoles y cerró en su nivel más bajo desde antes del inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, impulsado por las señales de recuperación del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz tras semanas de bloqueo.

Los futuros del crudo Brent cerraron con una caída de USD 3,34, o un 4,3%, a USD 73,74 el barril en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense. El West Texas Intermediate (WTI) estadounidense descendió USD 2,87, un 3,9%, para cerrar a USD 70,34 el barril, tocando brevemente el umbral de los USD 70 durante la sesión antes de recuperarlo.

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El Brent marcó un mínimo intradía de USD 73,12, su precio más bajo desde el 27 de febrero, víspera de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. El WTI también registró su nivel más bajo desde el 2 de marzo, cuando el conflicto comenzó a presionar al alza los mercados energéticos mundiales, llegando a rozar los USD 120 el barril en los momentos de mayor tensión.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó durante su intervención en el Foro Global de Energía de Reuters celebrado en Nueva York que los flujos de crudo a través del estrecho de Ormuz son similares a los registrados antes del inicio del conflicto. Precisó que alrededor de 20 millones de barriles salieron del estrecho en las últimas 24 horas, con la asistencia de escoltas militares.

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Wright advirtió que el retorno a la navegación plena se ha retrasado por la presencia de minas iraníes colocadas en el estrecho, aunque aseguró que Irán no tendrá capacidad de bloquearlo en el futuro y que Washington garantizará los flujos incluso en ausencia de un acuerdo definitivo con Teherán.

Los futuros del crudo Brent cerraron con una caída de USD 3,34, o un 4,3%, a USD 73,74 el barril. REUTERS/Piroschka van de Wouw
Los futuros del crudo Brent cerraron con una caída de USD 3,34, o un 4,3%, a USD 73,74 el barril. REUTERS/Piroschka van de Wouw

La plataforma de monitoreo marítimo Kpler registró unos 31 cruces de buques por día desde que ambas potencias reabrieron el paso, cifra que se mantiene muy por debajo del promedio de entre 100 y 120 barcos diarios que transitaban el estrecho antes del conflicto, según datos de la misma fuente.

Tres petroleros que permanecían varados y transportaban en conjunto 5 millones de barriles de crudo salían del estrecho el miércoles, dos de ellos con destino a Asia, de acuerdo con datos de transporte marítimo. El movimiento se produce al amparo del acuerdo provisional entre Irán y Estados Unidos, que ha permitido desbloquear suministros retenidos en el Golfo.

Omán anunció que mantendría el estrecho abierto a la navegación sin imponer peajes y que había designado dos rutas temporales, al norte y al sur de la vía existente, para facilitar el paso seguro de los buques que abandonen la región. La Organización Marítima Internacional (OMI) activó un plan para la evacuación de los aproximadamente 11.000 marineros varados en el estrecho y emitió instrucciones para que los buques permanezcan en su posición actual a la espera de indicaciones antes de reanudar la navegación.

Tres petroleros que permanecían varados y transportaban en conjunto 5 millones de barriles de crudo salían del estrecho el miércoles (Foto: Shutterstock)
Tres petroleros que permanecían varados y transportaban en conjunto 5 millones de barriles de crudo salían del estrecho el miércoles (Foto: Shutterstock)

El bloqueo dejó en situación de vulnerabilidad a cerca de 20.000 tripulantes a bordo de 2.000 barcos. Los cargamentos físicos de crudo se vendían con descuentos en todo el mundo, modificando los flujos comerciales ante la presión del rápido aumento de la oferta procedente de Oriente Medio.

Irán se prepara para impulsar sus ventas tras obtener un respiro temporal de las sanciones estadounidenses, autorizadas por Washington esta semana en el marco de las negociaciones hacia un acuerdo de paz definitivo a cambio de compromisos sobre inspecciones nucleares y libre tránsito por Ormuz. Los precios del Brent para entrega al segundo mes se cotizaban por encima de los de entrega inmediata por primera vez desde el inicio de la guerra, señal técnica que los mercados interpretan como un aumento de la oferta a corto plazo.

“Las señales positivas procedentes del Golfo Pérsico están alimentando el optimismo sobre los flujos de petróleo a través del estrecho de Ormuz”, escribieron los analistas de ING en una nota, aunque precisaron que los cruces de buques “siguen estando muy por debajo de los niveles previos a la guerra”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este miércoles que la caída de los precios del crudo no se haya trasladado aún al coste de la gasolina para los ciudadanos y ordenó al Departamento de Justicia investigar a “las grandes compañías petroleras”. Los analistas señalaron que lo habitual es que transcurra un tiempo antes de que los consumidores perciban el abaratamiento en los surtidores, y aludieron al peso político de la asequibilidad de cara a las elecciones de medio mandato en Estados Unidos.

Trump también advirtió a Irán que suspenderá las negociaciones de paz si Teherán cobra peajes en el estrecho, aunque en una declaración posterior aseguró que el gobierno iraní “se está portando muy bien” en el proceso.

(Con información de EFE y Reuters)

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