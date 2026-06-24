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Cómo usar Google para que tu esposo o novio no te adivine la contraseña

Aquellas claves que no están bien protegidas pueden caer en páginas ilegales de venta de datos

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Una mujer sentada sostiene un teléfono inteligente; un hombre con barba asoma desde atrás, mirando hacia el teléfono.
La filtración masiva de datos y el robo de contraseñas exponen claves de millones de usuarios en internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La filtración masiva de datos y el robo de contraseñas se han convertido en amenazas cotidianas para millones de usuarios. Sin que muchos lo sepan, sus claves pueden estar circulando por internet y estar disponibles para ciberdelincuentes, o incluso su pareja, accedan a ellas.

Entre las opciones para protegerse de ese escenario se encuentra el Gestor de contraseñas de Google, un sistema integrado con funciones avanzadas de supervisión, protección y que es de acceso gratuito.

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Por qué las contraseñas pueden estar en riesgo

Muchos usuarios creen que, por no haber sido víctimas directas de un hackeo en sus dispositivos, su información está a salvo. Sin embargo, los ataques masivos a servidores de grandes empresas exponen listas completas de correos y claves.

Estas bases de datos robadas se comercializan en la dark web y terminan en manos de programas automáticos que prueban millones de combinaciones en distintas plataformas.

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La reutilización de contraseñas aumenta el riesgo porque una sola filtración puede comprometer el correo, el banco y las redes sociales.
La reutilización de contraseñas aumenta el riesgo porque una sola filtración puede comprometer el correo, el banco y las redes sociales.

La reutilización de contraseñas es uno de los errores más comunes. Cuando una misma clave sirve para el correo electrónico, la cuenta bancaria y redes sociales, un solo fallo de seguridad en una compañía puede abrir la puerta a todas las cuentas asociadas a ese usuario.

Además, no siempre las empresas notifican en tiempo real a sus clientes sobre un ataque: pueden pasar semanas o meses antes de que un usuario reciba una advertencia, tiempo suficiente para que el daño se produzca.

Si recibes correos extraños o notificaciones de acceso no autorizado, es posible que tus datos formen parte de alguna de estas listas filtradas sin que hayas cometido ningún error personal. La prevención y el control periódico de la seguridad de tus contraseñas son, por tanto, imprescindibles.

Cómo usar Google para reforzar la seguridad de las contraseñas

El Gestor de contraseñas de Google permite crear, guardar y proteger contraseñas y llaves de acceso seguras para todas tus cuentas online. Esta herramienta no solo almacena credenciales, sino que incorpora funciones automáticas para detectar vulnerabilidades y sugerir mejoras.

Google refuerza la seguridad con autocompletado, contraseñas únicas y alertas cuando detecta claves publicadas en internet.(GOOGLE ACCOUNT)
Google refuerza la seguridad con autocompletado, contraseñas únicas y alertas cuando detecta claves publicadas en internet.(GOOGLE ACCOUNT)

Con este sistema, puedes:

  • Generar contraseñas seguras y únicas para cada sitio o aplicación.
  • Guardar todas las claves en la cuenta de Google, evitando recordar múltiples combinaciones.
  • Crear y almacenar llaves de acceso, que ofrecen mayor seguridad y facilidad de uso.
  • Autocompletar contraseñas en páginas y aplicaciones sin riesgo de que queden expuestas.

La protección no termina en el guardado. El Gestor de contraseñas de Google avisa si detecta que alguna de tus claves ha sido publicada en internet. Si esto ocurre, la plataforma recomienda cambiar las contraseñas vulneradas inmediatamente para evitar accesos no autorizados.

Cómo saber si una contraseña ha sido hackeada

Para saber si alguna de tus contraseñas ha sido expuesta o es poco segura, Google ofrece la función de revisión de contraseñas. Este sistema analiza todas las claves almacenadas en tu cuenta de Google y presenta un informe con diferentes alertas:

  • Contraseñas expuestas: aquellas que han sido robadas y publicadas en línea.
  • Contraseñas poco seguras: combinaciones simples o fáciles de adivinar.
  • Contraseñas reutilizadas: usadas en más de una cuenta, lo que incrementa el riesgo.

Para iniciar la revisión, en un dispositivo debes abrir Chrome, ir a Configuración y acceder al Administrador de contraseñas de Google. Allí, selecciona la opción Revisión. El sistema mostrará en rojo las contraseñas comprometidas o débiles y permitirá cambiarlas desde esa misma pantalla.

Google Password Checkup es una herramienta que podemos usar en el celular o desde el computador. (Infobae)
Google Password Checkup es una herramienta que podemos usar en el celular o desde el computador. (Infobae)

Si tienes la sincronización activada, cualquier modificación se actualizará de forma automática en todos tus dispositivos. Además, el gestor permite descartar o restablecer advertencias sobre contraseñas, de modo que puedas gestionar las alertas según tu criterio y necesidades.

Google también puede enviarte notificaciones cuando detecta que tus contraseñas han sido hackeadas, incluso si las alertas están desactivadas en la configuración. Si recibes este tipo de aviso, lo recomendable es acudir directamente a la Revisión de contraseñas y realizar un cambio inmediato de todas las combinaciones afectadas.

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