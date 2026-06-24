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Tarjeta Roja y Pirlo TV: en qué se parecen y qué peligros tiene usarlas para ver el Mundial

Las señales ofrecidas por estos sitios ilegales suelen cortarse, presentar retrasos o desaparecer en pleno partido

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Roja Directa TV - app ilegal - streaming - tecnología - 18 de junio
Ambas plataformas operan bajo un modelo similar que se basa en la recopilación de enlaces externos hacia transmisiones deportivas no autorizadas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Desde el inicio del Mundial 2026, la búsqueda de alternativas para ver los partidos sin pagar ha crecido de manera notoria. Plataformas como Tarjeta Roja y Pirlo TV han captado la atención de miles de aficionados al fútbol que desean acceder a las transmisiones del torneo de manera gratuita.

Aunque ambas páginas se presentan como opciones para seguir los encuentros en directo, comparten características que las alejan de los servicios legales y exponen a los usuarios a una serie de riesgos tanto legales como tecnológicos.

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Tarjeta Roja y Pirlo TV: funcionamiento y similitudes en la transmisión ilegal del Mundial

Tarjeta Roja y Pirlo TV operan bajo un modelo similar que se basa en la recopilación de enlaces externos hacia transmisiones deportivas no autorizadas. Ninguna de estas plataformas cuenta con derechos oficiales de emisión ni produce contenido propio; su objetivo principal es redirigir a los usuarios hacia sitios de terceros donde se reproducen señales piratas de partidos.

Roja Directa TV - app ilegal - streaming - tecnología - 18 de junio
Utilizar Tarjeta Roja o Pirlo TV implica afrontar una serie de peligros que afectan tanto la seguridad digital como la experiencia de usuario. (Imagen ilustrativa Infobae)

El usuario que ingresa a Tarjeta Roja encuentra un listado de partidos programados y, al seleccionar uno, es enviado a diferentes páginas de streaming ilegal. Este sistema, heredado de modelos previos como el de Roja Directa, se adapta a los bloqueos judiciales mediante el cambio frecuente de dominios.

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Pirlo TV, por su parte, también actúa como agregador de enlaces, permitiendo el acceso a transmisiones de canales deportivos reconocidos sin necesidad de pagar suscripciones ni registrarse.

La principal similitud entre ambas plataformas es la ausencia de acuerdos con los titulares de derechos, lo que las convierte en opciones no reguladas y sujetas a bloqueos periódicos por parte de las autoridades y proveedores de internet. Esta condición hace que el acceso sea inestable y que los usuarios deban buscar constantemente nuevas direcciones para seguir los partidos.

Roja Directa TV - app ilegal - streaming - tecnología - 18 de junio
El usuario que ingresa a Tarjeta Roja encuentra un listado de partidos programados y, al seleccionar uno, es enviado a diferentes páginas de streaming ilegal. (Imagen ilustrativa Infobae)

Ambas plataformas ofrecen una solución aparente para ver el Mundial 2026 sin costo, pero lo hacen fuera del marco legal y con un nivel de calidad y seguridad muy inferior al de los servicios oficiales.

Riesgos de acceder a Tarjeta Roja y Pirlo TV para ver el Mundial 2026

Utilizar Tarjeta Roja o Pirlo TV implica afrontar una serie de peligros que afectan tanto la seguridad digital como la experiencia de usuario. Uno de los problemas más frecuentes es la saturación de publicidad invasiva. Los portales están plagados de ventanas emergentes, anuncios disfrazados de botones y enlaces engañosos que dificultan la navegación y aumentan la posibilidad de hacer clic en contenido malicioso.

El riesgo de infectar el dispositivo con software dañino es alto. Muchos de los anuncios pueden contener virus, programas espía o intentos de phishing que buscan robar datos personales o comprometer la integridad del equipo.

Mazo de juez y documento de "Orden Judicial" en mesa. Al fondo, pantalla con "MUNDIAL 2026" y "BLOCKED", bandera de Guatemala y figura borrosa de un juez.
Las ligas y operadoras de televisión rastrean las direcciones IP de los espectadores y solicitan a los jueces que las operadoras revelen la identidad del titular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de los teléfonos móviles, la navegación se vuelve aún más compleja, ya que la pantalla limitada aumenta la probabilidad de acceder accidentalmente a servicios de pago no deseados o descargar aplicaciones perjudiciales.

Otro inconveniente recurrente es la inestabilidad de las transmisiones. Las señales ofrecidas por estos sitios suelen cortarse, presentar retrasos significativos o desaparecer en pleno partido, especialmente durante eventos de gran audiencia como el Mundial. Esta inestabilidad es consecuencia directa de la naturaleza ilegal de las emisiones y de los bloqueos impuestos por los gobiernos y proveedores de internet en numerosos países de Sudamérica y Europa.

A esto se suma el consumo elevado de datos móviles. Ver un partido completo en directo requiere una conexión estable y un volumen considerable de datos, lo que puede agotar rápidamente el plan disponible y generar gastos ocultos para el usuario.

Roja Directa - fútbol en vivo - streaming - partidos de fútbol - tecnología - 10 de junio
Otro inconveniente recurrente es la inestabilidad de las transmisiones. (Imagen ilustrativa Infobae)

Consecuencias legales y amenazas a la privacidad al usar sitios de streaming pirata

El acceso a transmisiones deportivas a través de Tarjeta Roja y Pirlo TV puede acarrear consecuencias legales, ya que ambos sitios distribuyen contenido protegido por derechos de autor sin autorización. Aunque la persecución judicial suele centrarse en los administradores de las plataformas, en algunos países la visualización de contenido ilegal también puede ser sancionada.

Además de los riesgos legales, existe una exposición significativa a fraudes y amenazas informáticas. Algunos anuncios presentes en estas páginas redirigen a sitios fraudulentos o instalan programas nocivos en el dispositivo.

El peligro aumenta en el caso de los teléfonos móviles, donde basta con un toque para suscribirse sin querer a servicios de SMS premium o permitir la instalación de aplicaciones que comprometen la privacidad y el funcionamiento del equipo.

Roja Directa - Mundial 2026 - partidos - tecnología - 9 de junio
Tarjeta Roja como Roja Directa se encuentran en el centro de constantes disputas legales debido a su modelo de funcionamiento. (Gemini)

La utilización de estos sitios implica aceptar un entorno digital poco fiable, donde los botones de reproducción falsos y las descargas engañosas están diseñados para maximizar los ingresos mediante publicidad agresiva y acuerdos con plataformas de apuestas.

Alternativas legales y las razones detrás del auge de sitios no oficiales durante el Mundial

El crecimiento de plataformas como Tarjeta Roja y Pirlo TV responde a la segmentación de los derechos televisivos, las restricciones de acceso y los altos precios de los servicios legales. Muchos aficionados recurren a estas opciones ante la dificultad de suscribirse a múltiples canales o servicios para ver todos los partidos del Mundial.

Sin embargo, los servicios oficiales como ESPN, Fox Sports, DirecTV o Disney+ ofrecen transmisiones estables, seguras y de alta calidad, con la garantía de respetar los derechos de autor y la integridad de los dispositivos. La diferencia principal radica en la seguridad, la fiabilidad de la señal y la protección de los datos personales del usuario.

El uso de plataformas ilegales durante el Mundial 2026 implica aceptar una experiencia condicionada por la inestabilidad, la saturación de anuncios y el riesgo de sufrir ataques informáticos o problemas legales. Las transmisiones pueden interrumpirse en cualquier momento por bloqueos, saturación de usuarios o eliminación de enlaces, lo que obliga a los espectadores a buscar constantemente nuevas alternativas para no perderse los encuentros del torneo.

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