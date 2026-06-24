Denuncia penal y ayuda a las familias: qué se sabe del colapso del templo de Maharashtra que dejó 5 muertos en la India

El derrumbe del templo Hanuman Yashwasi en Parbhani, Maharashtra, dejó al menos cinco muertos y 25 heridos

El derrumbe en un templo en Parbhani, en el estado indio de Maharashtra, dejó al menos cinco muertos y 18 heridos luego de que parte del techo de un santuario en construcción cediera y cayera sobre los fieles, según informó People. A cuatro días de la tragedia, las autoridades locales iniciaron un proceso penal por negligencia contra la empresa constructora de Rajastán encargada de la obra.

El colapso ocurrió el sábado 20 de junio en el templo Hanuman Yashwasi, en el centro de India. De acuerdo con People, los asistentes participaban en oraciones semanales y una comida comunitaria cuando la estructura se vino abajo y cayó sobre los presentes. Ese contexto explica por qué había numerosas personas dentro del recinto en el momento del derrumbe.

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Según detallaron fuentes policiales a medios locales en los días posteriores, los responsables de la obra detenían los trabajos por completo los sábados para permitir el ingreso exclusivo de los devotos debido a la alta demanda local, a pesar de que la estructura aún no estaba finalizada.

The Hindu y NDTV indicaron que las autoridades estatales anunciaron ayuda económica para las familias de las víctimas mientras continúa la investigación sobre la causa.

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Cómo ocurrió el derrumbe y qué se sabe del rescate

La reconstrucción difundida por People señaló que la estructura cayó sobre los asistentes y los sepultó bajo los escombros. El templo estaba rodeado de andamios, de acuerdo con imágenes de CCTV compartidas en redes sociales y citadas por ese medio.

Esas grabaciones muestran a varias decenas de personas dentro del santuario antes del colapso. Instantes después, la estructura se desplomó y cubrió a quienes estaban en el interior. Las labores de rescate duraron cerca de dos horas y media.

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Según The Sun, los equipos de emergencia rescataron a un total de 32 personas de entre los escombros, de las cuales 18 resultaron heridas. En el operativo participaron la Policía, un equipo de gestión de desastres y vecinos de la zona que se sumaron a la búsqueda de sobrevivientes. Los afectados fueron trasladados a hospitales, mientras las autoridades desplegaron maquinaria pesada y un amplio operativo de ambulancias para asistir en la emergencia.

Las imágenes de CCTV citadas por People muestran que el templo de Parbhani estaba rodeado de andamios antes del derrumbe (Captura de video)

Times of India informó que, entre los heridos, un niño de 10 años fue derivado a un hospital privado de Nanded por lesiones graves en la cabeza.

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Las reacciones oficiales y la ayuda a las familias

Por su parte, en una publicación de la red social X, Devendra Fadnavis, jefe de gobierno de Maharashtra, expresó sus condolencias: “Ofrezco mis más sentidas condolencias”. En la misma declaración, Fadnavis añadió: “Compartimos el dolor de sus familias”. El funcionario agregó que los heridos recibieron tratamiento.

El primer ministro Narendra Modi también reaccionó en X. En su mensaje escribió: “Estoy profundamente entristecido por la pérdida de vidas a causa del colapso del muro en Parbhani, Maharashtra”.

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La ayuda oficial a los afectados también formó parte de la respuesta pública. Meghna Sakore Bordikar, ministra de Estado de Maharashtra, expresó en X que el gobierno entregará asistencia económica a las familias de quienes murieron en el accidente.

La investigación y lo que aún no está confirmado

Tras el accidente, Times of India informó que las autoridades locales ordenaron una investigación oficial y una auditoría estructural del templo. El collector de Parbhani, Sanjaysinh Chavan, dispuso además restringir el ingreso de fieles al predio hasta que se evalúen las condiciones de seguridad.

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Una de las hipótesis bajo análisis apunta al posible debilitamiento de los andamios que sostenían la estructura. Vecinos citados por Times of India señalaron que se habrían usado soportes de madera en lugar de estructuras metálicas, mientras que The Sun indicó que sobre esos andamios se apoyaban grandes piezas de piedra rosa de Rajastán.

La Policía, un equipo de gestión de desastres, vecinos, unas 50 ambulancias y maquinaria pesada participaron del operativo tras el derrumbe del templo (Captura de video)

Bordikar sostuvo, en declaraciones recogidas por The Sun, que esas piezas eran muy pesadas y cayeron sobre los devotos. La funcionaria también indicó que el templo había abierto a los fieles pese a que seguía en construcción, una decisión que, según su versión, se tomó tras pedidos de residentes de la zona.

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Mientras avanzan las pericias, todavía no estaba claro qué falla provocó el derrumbe ni por qué el templo recibía fieles pese a seguir en construcción.

El balance definitivo, indemnizaciones y denuncias por negligencia

Cuatro días después de la tragedia, las autoridades locales de Maharashtra consolidaron el balance oficial en cinco fallecidos —cuyas identidades ya fueron notificadas a las familias— y 18 heridos. Asimismo, el gobierno estatal confirmó que la ayuda económica destinada a los familiares de las víctimas fatales ascenderá a 500,000 rupias (unos 6,000 dólares).

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En el plano judicial, la policía de Manvat registró una denuncia penal formal (FIR) por negligencia grave contra la empresa constructora originaria de Rajastán, al determinar de manera preliminar que existieron fallas severas en los sistemas de seguridad y en los soportes de la obra.