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La orden de arresto de la CPI contra Putin bloquea cualquier negociación de paz en suelo europeo

El fallo del tribunal omitió el nombre del país que realizó la consulta, aunque estableció con total claridad que cualquier Estado de Europa que invite al mandatario ruso para una reunión quedaría obligado a proceder con su detención

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El presidente ruso solo podría asistir a reuniones en Europa si la ONU convoca formalmente la conferencia (Reuters)
El presidente ruso solo podría asistir a reuniones en Europa si la ONU convoca formalmente la conferencia (Reuters)

La orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional contra Vladímir Putin se convirtió en un desafío insalvable para la Unión Europea ante cualquier intento de llevar a cabo negociaciones directas de paz con el presidente ruso.

El pronunciamiento de la CPI respondió a la consulta de un país miembro sobre la viabilidad de organizar conversaciones de paz con la presencia de Putin. La resolución no identificó a la nación consultante, pero dejó en claro que ningún Estado europeo puede recibir al líder ruso sin activar la orden de arresto.

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Desde que el tribunal internacional comunicó que los Estados firmantes del Estatuto de Roma, entre ellos, todos los países de la UE, tienen la obligación de detener y entregar a cualquier persona reclamada, incluso si se trata de un jefe de Estado, la diplomacia europea quedó atrapada en un callejón legal que altera las posibilidades de diálogo con Moscú.

Esta limitación pesa todavía más en un momento en que algunos gobiernos exploran vías diplomáticas para una salida negociada al conflicto en Ucrania, mientras el Kremlin insiste en la reanudación del diálogo con Europa.

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Las opciones legales para sortear esta situación son extremadamente restringidas. La única excepción contemplada por la Corte se refiere a la participación de un sospechoso en una conferencia de paz formalmente convocada por la ONU, escenario en el que se podría considerar el contexto al evaluar la actuación del país anfitrión.

La ONU aparece como única vía para que un país europeo pueda recibir a Putin sin violar compromisos legales (Reuters)
La ONU aparece como única vía para que un país europeo pueda recibir a Putin sin violar compromisos legales (Reuters)

Aun así, ningún gobierno europeo puede suspender unilateralmente la ejecución de la orden ni ignorar sus obligaciones internacionales.

La situación se hizo aún más evidente tras el caso de Mongolia, Estado miembro de la CPI que recibió a Putin en 2024 sin detenerlo, lo que motivó una reprimenda formal del tribunal. En paralelo, los países de Asia Central, ajenos al tratado, permanecen fuera del alcance de la orden y permiten que el presidente ruso viaje sin restricciones.

En paralelo, el Parlamento Europeo endureció su postura frente a Moscú y aprobó una hoja de ruta de seguridad que define a Rusia como la principal amenaza externa para la democracia continental. El texto exige un refuerzo inmediato de sanciones, la creación de un centro europeo para la resiliencia democrática y la ampliación de las competencias de las agencias comunitarias para combatir los ciberataques, la desinformación y los sabotajes.

El Parlamento Europeo definió a Rusia como la principal amenaza externa para la democracia en el continente (Agencias de prensa)
El Parlamento Europeo definió a Rusia como la principal amenaza externa para la democracia en el continente (Agencias de prensa)

La amenaza se extiende también hacia aliados estratégicos de Moscú como Bielorrusia, Irán, Corea del Norte y China, cuyas empresas facilitan la evasión de restricciones.

El estancamiento militar en Ucrania y la pérdida de capacidad de avance ruso empujaron al Kremlin hacia la intensificación de operaciones híbridas y campañas de desestabilización digital en suelo europeo. Las autoridades comunitarias respondieron con asistencia militar récord para Kiev y nuevas directrices de protección de infraestructuras críticas y procesos electorales, y señalaron la necesidad de reducir la dependencia tecnológica frente a potencias extranjeras.

En el interior de Rusia, la presión social en favor de la paz gana espacio pese a la represión oficial. Según estimaciones del partido opositor Yábloko, al menos 50 millones de rusos respaldan la firma de un acuerdo que ponga fin a la guerra. Sin embargo, la campaña electoral se desarrolla bajo un clima de hostigamiento, con candidatos y activistas pacifistas perseguidos, multados o encarcelados.

El partido, que promueve el fin del conflicto, enfrenta la exclusión de las urnas y la censura, lo que refleja la dificultad de expresar demandas de paz en un sistema político controlado desde el Kremlin.

(Con información de EFE)

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