Panamá

Los femicidios aumentan 57% en Panamá durante los primeros cinco meses de 2026

Las estadísticas oficiales registran 11 víctimas entre enero y mayo, mientras junio ya suma nuevos casos bajo investigación y reabre el debate sobre la protección de mujeres en riesgo.

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Silueta de mujer de espaldas sobre tierra agrietada de la que emerge una rosa roja, bajo un cielo nublado y montañas con una línea roja en el horizonte.
El incremento de casos durante 2026 mantiene la preocupación de organizaciones y autoridades vinculadas a la defensa de los derechos de las mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La violencia contra las mujeres continúa mostrando señales de alarma en Panamá. Entre enero y mayo de 2026 se registraron 11 víctimas de femicidio, una cifra que representa un aumento de 57% en comparación con los siete casos reportados durante el mismo período de 2025, de acuerdo con el más reciente informe estadístico del Ministerio Público.

El documento también revela que durante los primeros cinco meses del año se contabilizaron 12 tentativas de femicidio y cinco muertes violentas de mujeres que, tras la evaluación de los fiscales y la aplicación de la Ley 82, no fueron clasificadas como femicidios.

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Las estadísticas reflejan que marzo fue el mes más crítico, con cuatro femicidios registrados. En abril y mayo se reportaron dos casos cada mes, mientras que enero cerró con una víctima y febrero con dos.

En paralelo, las tentativas de femicidio alcanzaron su punto más alto en enero, cuando se documentaron seis casos.

Silueta oscura de mujer sentada con la cabeza baja, rodeada de hojas de otoño y gotas rojas, con un árbol desnudo en un paisaje brumoso al fondo.
Las estadísticas muestran que las agresiones extremas suelen estar precedidas por antecedentes de violencia física, psicológica o amenazas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos oficiales muestran además que Panamá y Panamá Oeste concentran la mayor cantidad de víctimas. La provincia de Panamá acumula tres femicidios, cuatro tentativas y cuatro muertes violentas de mujeres.

Panamá Oeste registra tres femicidios y tres tentativas, mientras que San Miguelito suma dos femicidios y una tentativa. Chiriquí, Coclé y Colón reportan un femicidio cada una.

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Al analizar las edades de las víctimas, el informe revela que los grupos de 18 a 24 años y de 35 a 39 años son los más afectados, con tres femicidios cada uno.

También se registraron víctimas adolescentes de entre 10 y 14 años y de 15 a 17 años. Las tentativas de femicidio se concentran principalmente entre mujeres de 30 a 34 años.

Otro aspecto relevante es el método utilizado para cometer estos delitos. Las armas de fuego fueron empleadas en seis de los once femicidios registrados, convirtiéndose en el principal mecanismo utilizado por los agresores.

Ilustración de una mujer desintegrándose en partículas a la izquierda, una mano sombría rompiendo un muro a la derecha y un lirio blanco en el suelo.
Las cifras oficiales reflejan un aumento de los asesinatos de mujeres durante los primeros cinco meses de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adicional, se reportaron dos casos por asfixia mecánica, uno con arma blanca, uno por incendiarismo y otro que permanecía sin determinar al momento de la elaboración del informe. En las tentativas de femicidio predominó el uso de armas blancas, presentes en ocho de los doce casos contabilizados.

El incremento observado durante 2026 se produce a pesar de los esfuerzos institucionales dirigidos a combatir la violencia de género.

Las cifras del Ministerio Público muestran que las tentativas de femicidio aumentaron 33% respecto al año anterior, al pasar de nueve a doce casos, mientras que los femicidios crecieron de siete a once.

La preocupación aumenta al considerar que junio ya registra nuevos hechos violentos contra mujeres. Uno de los casos más recientes ocurrió en la provincia de Chiriquí, donde una mujer fue asesinada presuntamente por su expareja sentimental, pese a que existía una orden de alejamiento vigente en favor de la víctima.

El crimen volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la efectividad de las medidas de protección y la capacidad de respuesta de las autoridades ante situaciones de riesgo previamente identificadas.

Una mujer sentada en un escritorio oscuro frente a una computadora. A la derecha, una carpeta beige rotulada "Femicidios en Panamá", "Panamá Oeste" y "San Miguelito".
Panamá, Panamá Oeste y San Miguelito concentran la mayor cantidad de casos registrados este año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A este caso se suma una investigación por femicidio y tentativa de femicidio ocurrida el pasado 7 de junio en el sector de Patio Limoso, en Cerro Cocobolo, distrito de San Miguelito. En ese hecho una mujer perdió la vida y otra resultó herida por impactos de arma de fuego.

Las autoridades informaron recientemente sobre la aprehensión de un quinto presunto implicado, quien fue capturado en el mismo distrito como parte de las diligencias desarrolladas por los organismos de seguridad y el Ministerio Público.

Las autoridades también mantienen investigaciones relacionadas con otras formas de violencia contra las mujeres. En el marco de la Operación Patiño, unidades policiales capturaron en el corregimiento de Las Cumbres a un hombre de 26 años requerido por el delito contra la vida e integridad personal en la modalidad de lesiones psicológicas.

La aprehensión se produjo mediante una diligencia de allanamiento en la barriada Cumbres del Norte, donde además fue decomisado un teléfono celular vinculado a la investigación.

Especialistas en violencia de género han advertido que los femicidios representan el desenlace más extremo de un ciclo de agresiones que suele iniciar con violencia psicológica, amenazas, hostigamiento o agresiones físicas previas.

Primer plano de mujer llorando con lágrimas y manos en el rostro. A su lado, un papel blanco rasgado con las palabras "Orden de alejamiento".
Una mujer visiblemente afectada llora con las manos en su rostro, mientras una orden de alejamiento partida por la mitad descansa a su lado, simbolizando una protección rota. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ello, insisten en la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, seguimiento de medidas de protección y atención integral a las víctimas.

Mientras avanzan las investigaciones de los casos recientes, las estadísticas oficiales reflejan que la violencia feminicida continúa siendo uno de los desafíos más complejos para las autoridades panameñas.

Las cifras de 2026 cobran mayor relevancia al compararse con el comportamiento observado durante todo 2025. El año pasado cerró con 20 víctimas de femicidio, 18 tentativas de femicidio y 15 muertes violentas de mujeres no clasificadas bajo esta figura penal.

Aunque los femicidios disminuyeron 13% respecto a 2024, las tentativas se duplicaron al pasar de nueve a 18 casos, una señal que ya anticipaba la persistencia de la violencia extrema contra las mujeres en el país.

Con 11 víctimas registradas entre enero y mayo y nuevos casos reportados durante junio, el país enfrenta un panorama que mantiene encendidas las alertas sobre la protección de las mujeres y la necesidad de reforzar las acciones de prevención y justicia.

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