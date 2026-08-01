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Informe revela que 82.8% de los nicaragüenses percibe aumento en la inseguridad

La sensación de mayor peligro domina entre la población nicaragüense, la mayoría reporta más robos y corrupción en sus municipios según la última consulta ciudadana realizada por Hagamos Democracia NIC-CR

Ilustración de una persona con un cuchillo en la mano derecha. Se ven otras personas de espaldas llevando bolsas en una calle adoquinada.
La percepción de inseguridad ciudadana en Nicaragua subió a 82.8% en la consulta de junio de 2026 de Hagamos Democracia NIC-CR. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La percepción de un entorno cada vez más inseguro domina entre la ciudadanía nicaragüense. Según el más reciente Informe Percepción de la Realidad Política, Social y Económica de Nicaragua, elaborado por Hagamos Democracia NIC-CR, el 82.8% de las personas consultadas considera que la inseguridad ciudadana aumentó en los últimos tres meses. El dato, recogido en la Consulta Ciudadana de junio de 2026 , refleja una tendencia ascendente que pone de manifiesto la preocupación generalizada por la situación actual.

De acuerdo con el mismo informe, la percepción de inseguridad experimentó un incremento de 6.6 puntos porcentuales en comparación con la medición de marzo, cuando el porcentaje de personas que reportaban un aumento era de 76.4%. El estudio detalla que el 88.5% de las mujeres y el 78.6% de los hombres identifican un empeoramiento en los niveles de seguridad, lo que evidencia una diferencia de casi diez puntos porcentuales entre ambos grupos.

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Los datos, también indaga en los delitos que la ciudadanía percibe como más frecuentes. El robo encabeza las menciones, con un 82.6% del total de consultas, seguido por los asesinatos (36.9%), el hurto (36.1%), los femicidios (33.8%) y la venta o consumo de drogas (33.3%).

Una mano humana cubierta parcialmente por una manta tejida sobre un suelo de madera, con manchas de líquido rojizo oscuro.
Los femicidios alcanzaron 33,8% y la venta o consumo de drogas llegó a 33,3% entre los delitos más mencionados en la encuesta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros delitos reportados incluyen el acoso callejero (20.5%), las violaciones (13.6%) y la extorsión (5.8%). El reporte permite múltiples respuestas, por lo que los porcentajes no representan una suma total, sino la proporción dentro del grupo que identificó cada práctica.

Corrupción municipal y sus principales modalidades en Nicaragua

Junto con la inseguridad, el conocimiento ciudadano sobre casos de corrupción municipal mantiene niveles elevados. El 69.9% de las 396 personas consultadas afirma haber conocido actos de corrupción ejecutados por funcionarios públicos en su municipio durante los últimos tres meses. Al excluir quienes no respondieron afirmativamente ni negativamente, la proporción sube a 75.9%, cifra que se compara con el 77.9% registrado en marzo. La variación, de 2.1 puntos porcentuales a la baja, se considera pequeña y apunta a una persistencia del fenómeno.

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Entre quienes reportan conocimiento de corrupción, las prácticas más mencionadas son el uso indebido de bienes públicos (67.5%) y el nepotismo (61.7%), seguidas de licitaciones amañadas (37,.9%), malversación de fondos públicos (31.8%), sobresueldos (1.,2%) y cobros ilegales (13,4%). Estas modalidades, según detalla el informe, pueden ser seleccionadas en conjunto, por lo que los porcentajes muestran la frecuencia relativa dentro del grupo afectado, no del total de personas encuestadas.

Ilustración de un grupo de hombres. Varios hombres de traje vistos de espaldas. Manos entrelazadas en la espalda. Figuras masculinas en el fondo.
El 69,9% de las 396 personas consultadas dijo conocer actos de corrupción municipal en los últimos tres meses en Nicaragua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su análisis, el informe destaca que tanto la percepción de inseguridad como el reporte de corrupción municipal persisten como preocupaciones relevantes. La información, basada en consultas a la ciudadanía y no en registros oficiales, ilustra la magnitud de la inquietud social en torno a estos temas.

La consulta ciudadana sostiene que los resultados reflejan experiencias y percepciones directas de las personas consultadas, aunque advierte que no reemplazan datos administrativos ni permiten estimar por sí solos la incidencia real de la corrupción o la criminalidad. El informe resalta la necesidad de continuar monitoreando estos indicadores para comprender mejor la evolución de la opinión pública y las condiciones de vida en Nicaragua.

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