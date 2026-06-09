Panamá

Panamá supera los 265 mil funcionarios y gasta $1,758 millones en salarios en cuatro meses

La planilla estatal sumó 8,414 trabajadores más que hace un año, mientras el gasto en remuneraciones aumentó en $67.4 millones durante el primer cuatrimestre de 2026

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Vista de una gran oficina abierta con numerosos trabajadores, hombres y mujeres, sentados en escritorios individuales con computadoras y teléfonos, realizando diversas tareas.
La planilla pública registró 8,414 funcionarios más que en abril de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector público panameño cerró abril de 2026 con 265,164 funcionarios, la cifra más alta registrada en lo que va del año. Esto representa un incremento de 1,537 trabajadores respecto a marzo, cuando la planilla sumaba 263,627 servidores públicos. Del total actual, 248,290 corresponden a personal permanente y 16,874 a funcionarios eventuales.

La planilla mensual tuvo un costo bruto de $451 millones, de los cuales $431.2 millones fueron destinados a empleados permanentes y $19.8 millones a personal eventual.

La comparación interanual muestra que el tamaño del aparato estatal continúa creciendo. En abril de 2025 la planilla registraba 256,750 funcionarios, por lo que en doce meses se incorporaron 8,414 nuevos trabajadores, equivalente a un aumento de 3.3%.

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El incremento estuvo impulsado principalmente por los funcionarios permanentes, que crecieron en 7,205 personas, mientras que los eventuales aumentaron en 1,209 colaboradores.

El gasto también avanzó a un ritmo superior al crecimiento de la nómina. Mientras la cantidad de funcionarios aumentó 3.3%, el costo mensual de la planilla se elevó 5.8%.

Una mujer de perfil derecho frente a un monitor de computadora que muestra una hoja de cálculo con el título 'Pago de planilla estatal'. Tiene la mano en un ratón.
El gasto acumulado en salarios superó los $1,757 millones durante el primer cuatrimestre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En abril de 2025 el Estado desembolsó $426.3 millones en salarios y un año después la cifra alcanzó $451 millones, es decir, $24.7 millones adicionales cada mes. El aumento estuvo concentrado en el personal permanente, cuyos salarios crecieron $26.2 millones en términos interanuales.

Si se analiza el acumulado entre enero y abril, el tamaño promedio de la planilla estatal fue de 259,933 funcionarios, frente a 251,731 en el mismo período de 2025. Esto significa que durante los primeros cuatro meses del año el Estado mantuvo en promedio 8,202 trabajadores más que un año antes.

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En términos salariales, el desembolso acumulado alcanzó $1,757.9 millones, cifra superior en $67.4 millones a los $1,690.4 millones pagados entre enero y abril de 2025.

La mayor parte de los funcionarios se concentra en el Gobierno Central, que reúne 171,687 trabajadores, mientras que el sector descentralizado suma 93,477. Dentro de este último grupo se contabilizan 68,079 funcionarios en instituciones descentralizadas, 17,934 en empresas públicas y 7,464 en intermediarios financieros estatales.

Mujer en traje negro tecleando en un ordenador. En primer plano, una pila de carpetas etiquetadas "Nuevos contratos en Educación, Gobierno, Seguridad y Salud".
Educación, Gobierno, Seguridad y Salud lideraron el crecimiento del empleo estatal en abril pasado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre enero y abril de 2026, las entidades que más aumentaron su personal fueron el Ministerio de Educación, que pasó de 58,476 a 64,860 funcionarios, con un incremento neto de 6,384 trabajadores; el Ministerio de Gobierno, que subió de 3,231 a 4,701, con 1,470 más; el Ministerio de Seguridad Pública, que creció de 33,049 a 34,333, con 1,284 adicionales; y la Asamblea Nacional, que pasó de 3,144 a 4,345, con 1,201 funcionarios más.

Precisamente, estas tres entidades lideraron las contrataciones en abril pasado, según el reporte de la Contraloría que incluye la planilla de 95 entidades.

También registraron aumentos relevantes el Ministerio de Salud, con 570 trabajadores adicionales al pasar de 19,524 a 20,094; la Universidad Tecnológica de Panamá, con 541 más; el Ministerio de Ambiente, con 277; la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, con 238; el Instituto Panameño de Deportes, con 214; y el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, con 92 nuevos funcionarios entre enero y abril.

La expansión de personal no fue homogénea. Algunas instituciones redujeron su cantidad de funcionarios durante el mismo período. La Universidad de Panamá bajó de 10,088 trabajadores en enero a 9,594 en abril, una reducción de 494. La Caja de Seguro Social pasó de 35,292 a 35,200, con 92 menos, mientras que la Universidad Especializada de las Américas disminuyó de 1,083 a 810 funcionarios.

Una persona sostiene varios billetes de dólar estadounidense, incluyendo de uno y veinte dólares, frente a una calculadora y billetes dispersos
El Estado desembolsó cerca de $451 millones en salarios durante abril de 2026. (Reuters)

Mientras el número de funcionarios continúa creciendo, el reto sigue siendo cómo equilibrar la expansión del empleo estatal con la disciplina fiscal, en un contexto de presión sobre las finanzas públicas.

Este es un tema que preocupa a las calificadoras de riesgo, que han pedido reducir el tamaño de la planilla estatal para evitar una mayor presión sobre las cuentas del Estado, en medio de una caída en la recaudación de impuestos.

Durante la administración de Laurentino Cortizo, la planilla estatal experimentó uno de los incrementos más pronunciados de las últimas décadas, tanto en cantidad de funcionarios como en monto total pagado.

El crecimiento acumulado en ese quinquenio dejó una estructura más pesada, con mayor gasto recurrente y menos flexibilidad presupuestaria. De acuerdo con la Contraloría General, entre julio de 2019 y junio de 2024 el empleo público registró un aumento neto de 24,082 personas, al pasar de 238,248 funcionarios cuando inició el mandato de Cortizo a 262,330 al cierre de junio de 2024.

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