Arzobispado de San Salvador anuncia el calendario de las fiestas patronales en honor al Divino Salvador del Mundo

El programa reúne a la Conferencia Episcopal, al cuerpo sacerdotal y a una representación de la Santa Sede, con celebraciones desde la tarde del 5 de agosto y emisiones por radio, televisión y plataformas digitales. Fotografía archivo, cortesía Catedral Metropolitana.

El Arzobispado de San Salvador lanzó este domingo una invitación oficial a participar en las actividades religiosas de las fiestas patronales de la capital salvadoreña en honor al Divino Salvador del Mundo, cuya celebración central está prevista para el 6 de agosto. El llamado, realizado por el arzobispo José Luis Escobar Alas junto a otros representantes de la curia diocesana, busca reunir a sacerdotes, laicos, religiosos y a toda la comunidad nacional y en el extranjero.

Según comunicó la Arquidiócesis de San Salvador, la programación tendrá como eje la tradicional misa solemne del 6 de agosto a las nueve de la mañana, presidida por la Conferencia Episcopal de El Salvador y concelebrada por todos los sacerdotes del país. El evento contará con la presencia del nuncio apostólico, Giancarlo Dellagiovanna, y se desarrollará en el atrio de la Catedral Metropolitana, espacio que históricamente ha congregado a miles de fieles durante la festividad.

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El padre Francisco Cartagena, párroco de la Catedral, detalló que los preparativos incluyen una novena desde el 28 de julio con adoración eucarística, rezo del Santo Rosario y eucaristía diaria a las cuatro de la tarde, presidida por obispos de la Conferencia Episcopal. “Este año, bajo el lema ‘Divino Salvador del Mundo, concede tu paz a todas las naciones’, viviremos este tiempo de gracia que el Señor nos permite”, afirmó Cartagena durante el mensaje difundido por el arzobispado.

El Arzobispado de San Salvador ya puso fecha a la gran misa del Divino Salvador del Mundo. (Cortesía Catedral Metropolitana)

La víspera del 5 de agosto iniciará a las tres de la tarde en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús con la celebración litúrgica de las Vísperas, seguida de la tradicional procesión hasta la Catedral Metropolitana. Durante la mañana del mismo día, tras la clausura de la novena, la imagen del Divino Salvador recorrerá desde la Catedral hacia la iglesia El Calvario y posteriormente a la Basílica, donde permanecerá hasta el mediodía, para luego regresar en procesión a la Catedral. En este trayecto se realiza la tradicional bajada, conocida por recrear la escena de la transfiguración.

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El arzobispo Escobar Alas subrayó el carácter nacional de la festividad, que une a los salvadoreños dentro y fuera del país. “Queremos convocar felizmente a todo el pueblo de Dios para esta gran celebración, no solo el día 6, sino también la víspera del día 5”, expresó Escobar Alas en el mensaje oficial, recogido por Infobae. Además, la organización invitó a la diáspora salvadoreña a sumarse a los actos religiosos a través de transmisiones en televisión, radio y redes sociales.

Cartagena, en su intervención, exhortó a la comunidad a vivir las fiestas como una oportunidad para fomentar la paz. “Que el Divino Salvador del Mundo nos conceda siempre la paz y podamos ser transmisores de esta paz”, manifestó el sacerdote, quien también recordó que todos los actos serán transmitidos en medios digitales para quienes residen fuera de El Salvador.

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Católicos salvadoreños participan en una procesión durante las fiestas patronales en honor al Divino Salvador del Mundo, este lunes en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

La celebración del Divino Salvador del Mundo constituye una de las tradiciones religiosas más importantes de El Salvador y cada año convoca a fieles de todo el territorio y a la diáspora, que mantiene su vínculo con las raíces religiosas a través de estas festividades.