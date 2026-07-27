El Salvador

Arzobispado de San Salvador anuncia el calendario de las fiestas patronales en honor al Divino Salvador del Mundo

La invitación la lidera José Luis Escobar Alas e incluye una novena desde el 28 de julio, recorridos por templos del centro y una consigna enfocada en la concordia entre países. Iglesia extiende invitación a la diáspora

Guardar
Google icon
Catedral de fachada blanca y cúpulas doradas iluminada por la noche, fuegos artificiales en el cielo oscuro y una gran multitud en la plaza.
El programa reúne a la Conferencia Episcopal, al cuerpo sacerdotal y a una representación de la Santa Sede, con celebraciones desde la tarde del 5 de agosto y emisiones por radio, televisión y plataformas digitales. Fotografía archivo, cortesía Catedral Metropolitana.

El Arzobispado de San Salvador lanzó este domingo una invitación oficial a participar en las actividades religiosas de las fiestas patronales de la capital salvadoreña en honor al Divino Salvador del Mundo, cuya celebración central está prevista para el 6 de agosto. El llamado, realizado por el arzobispo José Luis Escobar Alas junto a otros representantes de la curia diocesana, busca reunir a sacerdotes, laicos, religiosos y a toda la comunidad nacional y en el extranjero.

Según comunicó la Arquidiócesis de San Salvador, la programación tendrá como eje la tradicional misa solemne del 6 de agosto a las nueve de la mañana, presidida por la Conferencia Episcopal de El Salvador y concelebrada por todos los sacerdotes del país. El evento contará con la presencia del nuncio apostólico, Giancarlo Dellagiovanna, y se desarrollará en el atrio de la Catedral Metropolitana, espacio que históricamente ha congregado a miles de fieles durante la festividad.

PUBLICIDAD

El padre Francisco Cartagena, párroco de la Catedral, detalló que los preparativos incluyen una novena desde el 28 de julio con adoración eucarística, rezo del Santo Rosario y eucaristía diaria a las cuatro de la tarde, presidida por obispos de la Conferencia Episcopal. “Este año, bajo el lema ‘Divino Salvador del Mundo, concede tu paz a todas las naciones’, viviremos este tiempo de gracia que el Señor nos permite”, afirmó Cartagena durante el mensaje difundido por el arzobispado.

Gran multitud de personas congregadas de noche. Una estatua religiosa de espaldas, edificio con columnas iluminado, luces de teléfonos móviles y escenario.
El Arzobispado de San Salvador ya puso fecha a la gran misa del Divino Salvador del Mundo. (Cortesía Catedral Metropolitana)

La víspera del 5 de agosto iniciará a las tres de la tarde en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús con la celebración litúrgica de las Vísperas, seguida de la tradicional procesión hasta la Catedral Metropolitana. Durante la mañana del mismo día, tras la clausura de la novena, la imagen del Divino Salvador recorrerá desde la Catedral hacia la iglesia El Calvario y posteriormente a la Basílica, donde permanecerá hasta el mediodía, para luego regresar en procesión a la Catedral. En este trayecto se realiza la tradicional bajada, conocida por recrear la escena de la transfiguración.

PUBLICIDAD

El arzobispo Escobar Alas subrayó el carácter nacional de la festividad, que une a los salvadoreños dentro y fuera del país. “Queremos convocar felizmente a todo el pueblo de Dios para esta gran celebración, no solo el día 6, sino también la víspera del día 5”, expresó Escobar Alas en el mensaje oficial, recogido por Infobae. Además, la organización invitó a la diáspora salvadoreña a sumarse a los actos religiosos a través de transmisiones en televisión, radio y redes sociales.

Cartagena, en su intervención, exhortó a la comunidad a vivir las fiestas como una oportunidad para fomentar la paz. “Que el Divino Salvador del Mundo nos conceda siempre la paz y podamos ser transmisores de esta paz”, manifestó el sacerdote, quien también recordó que todos los actos serán transmitidos en medios digitales para quienes residen fuera de El Salvador.

Católicos salvadoreños participan en una procesión durante las fiestas patronales en honor al Divino Salvador del Mundo, este lunes en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura
Católicos salvadoreños participan en una procesión durante las fiestas patronales en honor al Divino Salvador del Mundo, este lunes en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

La celebración del Divino Salvador del Mundo constituye una de las tradiciones religiosas más importantes de El Salvador y cada año convoca a fieles de todo el territorio y a la diáspora, que mantiene su vínculo con las raíces religiosas a través de estas festividades.

Temas Relacionados

San SalvadorIglesia CatólicaConferencia EpiscopalCelebracionesEl SalvadorJosé Luis Escobar AlasArquidiócesis de San Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ministro de Seguridad de Panamá niega que el Clan del Golfo opere en el Darién

El funcionario afirmó que no existe notificación oficial sobre incursiones, refugio o asentamientos de esa banda ni de disidencias de las FARC en la zona del Darién

Ministro de Seguridad de Panamá niega que el Clan del Golfo opere en el Darién

Capturan a seis personas por desviar el curso de una quebrada para realizar trabajos de minería ilegal en Panamá

La ley establece penas de 3 a 6 años de prisión a quien contamine o realice actos de extracción ilegal de recursos minerales que afecten el equilibrio ecológico o las fuentes hídricas

Capturan a seis personas por desviar el curso de una quebrada para realizar trabajos de minería ilegal en Panamá

Guatemala: Apuntan al narcomenudeo como principal hipótesis del ataque que dejó seis muertos en Boca del Monte

Entre las víctimas está una creadora de contenido; la Policía Nacional Civil investiga si el crimen se vinculó a venta de drogas al menudeo

Guatemala: Apuntan al narcomenudeo como principal hipótesis del ataque que dejó seis muertos en Boca del Monte

Capturan a extraditable en Guatemala solicitado por Estados Unidos por abuso sexual contra menor

Levi Hernández Rodas, de 43 años, era requerido por Estados Unidos y quedó a disposición judicial para iniciar el trámite de extradición

Capturan a extraditable en Guatemala solicitado por Estados Unidos por abuso sexual contra menor

Honduras asegura reservas de frijol para enfrentar la sequía y descarta por ahora una crisis de abastecimiento

El Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola informó que cuentan con una reserva estratégica de 120 mil quintales de frijoles y otros granos básicos para responder ante los efectos de la sequía

Honduras asegura reservas de frijol para enfrentar la sequía y descarta por ahora una crisis de abastecimiento

TECNO

Modo seguridad de Google Maps: cómo seguir el camino de alguien en tiempo real desde celular

Modo seguridad de Google Maps: cómo seguir el camino de alguien en tiempo real desde celular

Juegos borrados Microsoft Store: Xbox elimina tres títulos y revoca licencias de descarga

Remake de Halo en Steam arranca mal: 80 euros y problemas de servidor

De qué me sirve tener 5G en el móvil si solo uso WhatsApp e Instagram

Jensen Huang, líder de Nvidia, rechaza “historias inventadas” y hace llamado a líderes globales de IA

ENTRETENIMIENTO

Jim Carrey le dedica un emotivo mensaje a Chuck Russell, director que lo catapultó a la gama con ‘La Máscara’

Jim Carrey le dedica un emotivo mensaje a Chuck Russell, director que lo catapultó a la gama con ‘La Máscara’

Usher baja del escenario a una fan tras notar su incomodidad por acercarse demasiado

Así fue el viaje a Italia de Selena Gomez con Benny Blanco por su cumpleaños

Así fue cómo la música de BTS hizo que una mujer aprendiera a controlar su miedo a viajar en avión

‘Resident Evil’: Austin Abrams estuvo cerca de morir en un accidente durante el rodaje de la nueva película

MUNDO

El precio del petróleo se desplomó más de un 5% tras la pausa en los ataques entre Estados Unidos e Irán

El precio del petróleo se desplomó más de un 5% tras la pausa en los ataques entre Estados Unidos e Irán

Más de 250.000 evacuados y 42.000 hectáreas calcinadas por el incendio que azota al sur de Francia: hay alerta máxima en Burdeos

Rusia bombardeó una zona comercial en Ucrania: al menos dos muertos y más de 20 heridos

Cómo Escocia redujo la violencia y pasó de una crisis extrema a convertirse en uno de los países más seguros

Asesinan a puñaladas a un adolescente de 17 años en un parque de Luton y detienen a dos sospechosos