Panamá

Ministro de Seguridad de Panamá niega que el Clan del Golfo opere en el Darién

El funcionario afirmó que no existe notificación oficial sobre incursiones, refugio o asentamientos de esa banda ni de disidencias de las FARC en la zona del Darién

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Fotografía de archivo, tomada el pasado 17 de febrero, en la que se registró al ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego, durante una rueda de prensa, en la Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Carlos Lemos
Fotografía de archivo, tomada el pasado 17 de febrero, en la que se registró al ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego, durante una rueda de prensa, en la Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Carlos Lemos

El ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego, rechazó este domingo las versiones que señalan la supuesta presencia del Clan del Golfo y de grupos armados colombianos en territorio panameño, en referencia a las recientes publicaciones que atribuyen a estos actores incursiones y refugio en la frontera binacional del Darién. Según declaraciones difundidas por Telemetro y recogidas por la agencia EFE, el funcionario aseguró que las autoridades panameñas no han recibido información oficial que indique operaciones o campamentos activos del Clan del Golfo ni de disidencias de las FARC en Panamá.

El tema adquirió notoriedad tras la aparición de una nota en la revista Semana de Colombia, donde fuentes de inteligencia advertían sobre la supuesta huida de capos del Clan del Golfo y miembros de las disidencias de las FARC hacia el lado panameño del Darién, zona selvática que sirve de límite natural entre ambos países. Ante el impacto regional del reporte, Ábrego indicó que las fuerzas de seguridad panameñas mantienen comunicación directa con 16 organizaciones de inteligencia de Colombia, además de organismos multilaterales como Ameripol y la Comisión Binacional Fronteriza (Combifron).

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De acuerdo con el titular de Seguridad Pública, “oficialmente nosotros no hemos recibido ninguna información al respecto”, en alusión a la supuesta presencia de bandas criminales extranjeras en Panamá. Añadió que la información publicada por Semana podría provenir de datos en proceso de validación por parte de los servicios de inteligencia colombianos. “Probablemente exista datos de inteligencia que no ha llegado aún a Panamá porque está siendo validada”, reconoció el funcionario, citado por EFE.

Más de 25 operaciones contra el Clan del Golfo permitieron capturar y neutralizar líderes responsables de homicidios y extorsión en regiones estratégicas - crédito prensa MinDefensa
Más de 25 operaciones de las autoridades colombianas contra el Clan del Golfo permitieron capturar y neutralizar líderes responsables de homicidios y extorsión en regiones estratégicas - Foto: Cortesía de prensa Ministerio de Defensa de Colombia

El debate se amplificó con recientes declaraciones públicas del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien advirtió sobre la posible fuga de integrantes del Clan del Golfo hacia Panamá. En un acto público, el mandatario electo lanzó un mensaje directo: “Les doy un mensaje a los bandidos del Clan del Golfo, que dicen que hay unos que salieron corriendo a Panamá, yo les aconsejo que se vayan más lejos, porque qué clase de correteada la que les voy a pegar y van a saber lo duro que muerde el tigre”. El episodio fue replicado en medios panameños, que difundieron el vídeo del discurso.

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Qué dijo Panamá sobre la frontera

Ábrego afirmó: “hay Clan del Golfo del lado colombiano, (pero) no hay Clan del Golfo del lado panameño”. El ministro explicó que, durante muchos años, Panamá funcionó como área de descanso de la guerrilla y de paramilitares colombianos, lo que produjo alteraciones en la provincia de Darién y la comarca Guna Yala. Según sus palabras, las operaciones de la fuerza pública panameña desde el inicio de la década de 2010 permitieron desmantelar campamentos y garantizar la ausencia de estos grupos armados en territorio nacional.

En cuanto a la cooperación bilateral, Ábrego destacó la existencia de tres bases binacionales en la frontera entre Panamá y Colombia, ubicadas frente a zonas de producción de coca en el lado colombiano. Tanto la Policía como el Ejército de Colombia mantienen presencia permanente en esas regiones, mientras que las fuerzas panameñas permanecen activas en el lado nacional para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. “Ellos no se han ido de esos lugares y continúan en la lucha contra el Clan del Golfo y cualquier otra organización”, precisó el ministro, según EFE.

La vigilancia sobre el sistema financiero

Un aspecto adicional abordado por el titular de Seguridad Pública es la vigilancia sobre el sistema financiero panameño ante posibles flujos de dinero no justificado, especialmente de origen colombiano. Ábrego informó que las autoridades bancarias y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá vigilan el incremento de cuentas y depósitos cuyo volumen no pueda justificarse, en coordinación con la Superintendencia de Bancos. “La UAF y la Superintendencia de Bancos de Panamá están pendientes a esta información”, aseguró, tras reunirse recientemente con el jefe de la UAF.

Autoridades descubren arsenal de armas en propiedad vinculada al Clan del Golfo en la región caribeña - crédito Policía Metropolitana de Barranquilla
Autoridades descubren arsenal de armas en propiedad vinculada al Clan del Golfo en la región caribeña - crédito Policía Metropolitana de Barranquilla

El Clan del Golfo es considerado por las autoridades colombianas como la mayor organización criminal del país vecino, dedicada principalmente al narcotráfico, el tráfico de migrantes, la minería ilegal y la extorsión. La frontera entre Panamá y Colombia ha sido históricamente una zona sensible, tanto por la permeabilidad del terreno selvático como por el flujo migratorio irregular y las actividades delictivas transfronterizas.

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