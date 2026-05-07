Colegio de Médicos de Costa Rica advierte sobre incremento de enfermedades respiratorias en menores durante la época lluviosa

El inicio de la época lluviosa en Costa Rica aumenta el riesgo de infecciones respiratorias y afecciones en la piel infantil. (iStock)

El inicio de la época lluviosa en Costa Rica, aunque menos intenso de lo habitual según pronósticos del Instituto Meteorológico Nacional, está generando preocupación entre especialistas médicos, quienes advierten que la variabilidad climática incrementa el riesgo de infecciones respiratorias en la niñez, así como de afecciones en la piel, escenarios que pueden pasar inadvertidos y desembocar en complicaciones si no se toman medidas oportunas. Las autoridades subrayan que durante esta etapa, la prevención en el hogar y en los centros educativos adquiere un papel central ante la posibilidad de un aumento de casos.

La humedad y la radiación ultravioleta mantienen riesgos altos pese a lluvias leves

El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica ha instado a mantener estrictos protocolos de prevención, recordando que la incidencia de enfermedades no requiere precipitaciones constantes. El presidente del colegio, doctor Elliott Garita Jiménez, declaró que la interacción entre humedad, fluctuaciones de temperatura y cambios en la cantidad de lluvias facilita la propagación de virus respiratorios y multiplica las lesiones dermatológicas, especialmente entre los niños pequeños y las personas que padecen enfermedades previas.

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Según datos recogidos en las últimas semanas por médicos consultados, durante el inicio atípico de la estación, la radiación ultravioleta mantiene una penetración del 70% al 80% incluso en días nublados, lo que desmiente la creencia habitual de que la protección solar solo es necesaria en jornadas soleadas y agudiza el riesgo de daño cutáneo, indicó la doctora Orietta Mata Jiménez, presidenta de la Asociación Costarricense de Dermatología (Asoderma).

La radiación ultravioleta mantiene niveles peligrosos en Costa Rica durante la temporada de lluvias, según expertos médicos. (Captura)

Las superficies de piel macerada, sobre todo en zonas de pliegue, como las axilas, ingle o entre los dedo, se vuelven especialmente vulnerables a la proliferación de bacterias y hongos. Mata Jiménez detalló que en estos meses se reporta un incremento de cuadros como el impétigo, la foliculitis y las tiñas, además de un aumento de brotes de dermatitis, acné y eccemas.

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Las recomendaciones centrales para prevenir infecciones dermatológicas en este contexto incluyen secar cuidadosamente la piel tras el baño, especialmente en pliegues; evitar el uso prolongado de ropa húmeda; optar por telas de algodón, y consultar a un médico ante cualquier lesión persistente, secreción, inflamación o picor intenso. La automedicación está desaconsejada, por el riesgo de empeorar el cuadro inicial.

Incremento de infecciones respiratorias graves en la infancia

Durante la época lluviosa, los menores de cinco años constituyen el grupo más afectado por infecciones respiratorias, según la doctora Julia Fernández Monge, pediatra y miembro de la Asociación Costarricense de Pediatría (ACOPE). De acuerdo con Fernández Monge, virus como el rinovirus, el metapneumovirus y el virus respiratorio sincitial son los principales agentes causantes de estas infecciones, que si bien pueden empezar de forma leve, tienden a complicarse de forma rápida particularmente en lactantes menores de seis meses y en niños con antecedentes de alergias o asma.

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Fernández Monge indicó: “En los más pequeños, estas infecciones pueden evolucionar rápidamente. Signos como dificultad para respirar, cambios en la coloración de la piel, fiebre persistente o decaimiento son señales de alerta que requieren atención médica inmediata”. La pediatra insistió en que el contagio se produce con mayor frecuencia dentro de entornos cerrados, como el hogar o centros educativos.

Dr. Elliott Garita Jiménez brinda recomendaciones para que los padres y encargados de los menos tomen en cuenta ante la llegada de a época lluviosa.

Las recomendaciones en este ámbito abarcan mantener a los menores enfermos fuera del ámbito escolar durante la recuperación, reforzar el lavado de manos, asegurar que la vacunación esté al día, continuar la lactancia materna si corresponde y fomentar la ventilación en los espacios cerrados.

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El comportamiento inusual del clima durante esta transición lluviosa no suprime los riesgos médicos, pero puede hacerlos menos evidentes. Para los especialistas, la vigilancia adquiere aún más peso cuando los síntomas, por ser sutiles, no se detectan a tiempo y elevan la posibilidad de que los casos aumenten sin intervención temprana.