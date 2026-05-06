Guatemala

Primeros pronunciamientos tras la designación del nuevo Fiscal General en Guatemala

Diversas organizaciones se manifestaron tras el proceso de designación, donde el presidente de Guatemala confirmó a Gabriel Estuardo García Luna como próximo Jefe del Ministerio Público

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La elección del nuevo Fiscal General generó reacciones y posturas oficiales en Guatemala. (Cortesía: Redes sociales)
La elección del nuevo Fiscal General generó reacciones y posturas oficiales en Guatemala. (Cortesía: Redes sociales)

La designación de Gabriel Estuardo García Luna como nuevo Fiscal General en Guatemala, realizada este martes, para el período 2026-2030 marcó un hito relevante dentro del contexto institucional del país. La decisión, tomada por el presidente Bernardo Arévalo, recibió los primeros pronunciamientos de distintos sectores que valoraron la transparencia y el respeto a los plazos legales.

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) emitió una declaración en la que reconoció el desarrollo del proceso, subrayando que la designación apegada al marco legal y a los plazos previstos representa un avance para consolidar la certeza jurídica y fortalecer la confianza en las instituciones. Según el comunicado, el sector privado expresó: “Confiamos en que este nuevo período contribuya al fortalecimiento de la institucionalidad y al avance hacia un futuro de mayor seguridad, desarrollo y certeza para Guatemala”.

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El texto incluyó un mensaje dirigido al nuevo Fiscal General, resaltando la importancia de que la gestión se fundamente en la Constitución Política de la República, el marco legal vigente y los principios del Estado de derecho.

El sector privado organizado reconoció el proceso de designación del Fiscal General, destacando su desarrollo conforme a la ley y su aporte al fortalecimiento institucional. (Cortesía: Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras)
El sector privado organizado reconoció el proceso de designación del Fiscal General, destacando su desarrollo conforme a la ley y su aporte al fortalecimiento institucional. (Cortesía: Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras)

Por su parte, la Cámara del Agro de Guatemala destacó la relevancia del Ministerio Público como institución autónoma responsable de garantizar el cumplimiento de las leyes y la acción penal pública. Además, menciona que la independencia, objetividad e imparcialidad son esenciales para el Estado de Derecho, la certeza jurídica, la seguridad y el desarrollo de la actividad productiva en el país.

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Diversos pronunciamientos oficiales

Por otro lado, la Cámara de Industria de Guatemala se sumó a las reacciones institucionales destacando la culminación del proceso en tiempo y forma, lo que, a su juicio, fortalece el sistema democrático. En su postura pública, la organización recalcó: “Valoramos la culminación de este proceso de designación y reconocemos la importancia de que se haya concluido dentro del marco legal y plazos correspondientes como parte del fortalecimiento democrático del país.”

El sector industrial hizo un llamado a que la nueva autoridad conduzca su gestión con estricto apego a la ley, priorizando la transparencia y la rendición de cuentas. “Es fundamental que el Ministerio Público actúe con independencia, objetividad e imparcialidad, alejado de cualquier influencia ideológica o interés particular, garantizando así la correcta aplicación de la justicia y el respeto pleno a la legalidad,” subrayó el pronunciamiento.

La declaración también reafirmó el compromiso del sector industrial de colaborar en el fortalecimiento institucional de Guatemala. Afirmaron que la confianza en las instituciones de justicia resulta clave para consolidar la confianza ciudadana y asegurar un futuro próspero para la población. El fortalecimiento del Estado de derecho fue señalado como una prioridad ineludible para la agenda nacional.

Representantes del sector industrial resaltaron la importancia de la certeza jurídica tras la designación del Fiscal General y llamaron a que la nueva gestión se rija por la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto al Estado de derecho, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento institucional de Guatemala (Cortesía: Cámara de Industria de Guatemala)
Representantes del sector industrial resaltaron la importancia de la certeza jurídica tras la designación del Fiscal General y llamaron a que la nueva gestión se rija por la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto al Estado de derecho, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento institucional de Guatemala (Cortesía: Cámara de Industria de Guatemala)

Mientras que, el Programa de Estudios Internacionales (PEI) enfatizó que el nuevo Fiscal General debe trabajar de manera coordinada con las fuerzas de seguridad, sin que ello implique condicionar la autonomía institucional.

“Un liderazgo responsable, estratégico e independiente es indispensable para enfrentar la corrupción y el crimen organizado en Guatemala,” sostuvo el pronunciamiento del programa.

El Panel de personas expertas Independientes destacó la importancia de que el nuevo Fiscal General colabore con las fuerzas de seguridad, preservando su autonomía, y subrayó que un liderazgo responsable, estratégico e independiente es fundamental para enfrentar la corrupción y el crimen organizado en Guatemala. (Cortesía: Panel de Personas Expertas Independientes)

El proceso para seleccionar al titular del MP se realizó en medio de expectativas sobre la independencia y la capacidad del ente para actuar frente a fenómenos como la corrupción y el crimen organizado.

Organizaciones nacionales e internacionales observaron la evolución del proceso y recalcaron la importancia de que el nuevo liderazgo mantenga una gestión independiente de presiones políticas o intereses particulares.

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