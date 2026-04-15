Panamá

En Panamá inauguran espacio para una atención humanizada a pacientes con cáncer

El cáncer es la principal causa de muerte en Panamá, siendo responsable del 17% de los fallecimientos

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Iniciativas interinstitucionales van dirigidas a fortalecer la red pública de atención.
Iniciativas interinstitucionales van dirigidas a fortalecer la red pública de atención.

Las primeras habitaciones de su nueva Sala de Cuidados Paliativos y Alivio del Dolor Oncológico, ubicada en el Hospital de Cancerología de la Ciudad de la Salud, puso en funcionamiento el Instituto Oncológico Nacional, en articulación con el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social.

Este es un espacio diseñado para brindar atención integral, digna y humanizada a pacientes con cáncer.

Actualmente, el cáncer es la principal causa de muerte en Panamá, siendo responsable del 17% de los fallecimientos.

Anualmente se reportan 7,768 nuevos casos, que equivale a 14 diagnósticos diarios y siete muertes diarias a causa de esta enfermedad, que no discrimina sexo ni estrato social.

Los tipos de cáncer más prevalentes en el país son el de mama, próstata, cuello uterino, colon y estómago.

Un médico con guantes manipula un endoscopio durante un procedimiento en una sala de hospital, con un monitor mostrando imágenes internas y una enfermera observando al paciente
La colonoscopia es esencial para la detección temprana del cáncer colorrectal. (Reuters)

El 45,8% de las muertes por cáncer son prematuras, indican fuentes de Salud, lo que tiene un impacto en el segmento de población en edad productiva y produce un alto impacto social y económico.

En los últimos años el cáncer de colon, también conocido como colorrectal, se mantiene como una de las principales causas de morbilidad y mortalidad por tumores malignos en el país, de acuerdo con el Ministerio de Salud y el Registro Nacional de Cáncer de Panamá.

A nivel mundial el cáncer de colon es el tercer cáncer más común y la segunda causa de muerte por cáncer, con más de 1,9 millones de NUEVOS casos cada año.

La importancia de este tipo de iniciativas interinstitucionales va dirigida a fortalecer la red pública de atención y permiten mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos y sus familias.

La implementación de la sala ha sido progresiva y gradual, además de estar bien planificada, lo que permite evaluar cada caso y garantizar que los pacientes reciban la atención que requieren, dijo Alex González, asesor del despacho superior del Ministerio de Salud.

La nueva Sala de Cuidados Paliativos y Alivio del Dolor Oncológico está ubicada en el Hospital de Cancerología de la Ciudad de la Salud. EFE/ Bienvenido Velasco
La nueva Sala de Cuidados Paliativos y Alivio del Dolor Oncológico está ubicada en el Hospital de Cancerología de la Ciudad de la Salud. EFE/ Bienvenido Velasco

“Actualmente, los pacientes están ingresando poco a poco, se está llevando a cabo un proceso de evaluación para que puedan recibir todo lo que necesitan”, precisó.

Desde su apertura, la unidad ha atendido a nueve pacientes, quienes han comenzado a recibir atención especializada enfocada en el manejo del dolor y el acompañamiento integral.

Los cuidados paliativos van mucho más allá del tratamiento médico: “se trata de mantener y recuperar la dignidad del paciente, brindarle un espacio donde pueda estar con su familia, recibir apoyo emocional y espiritual, y afrontar su enfermedad con acompañamiento”, manifestó el director médico del Instituto Oncológico Nacional, Julio Santamaría.

Alrededor de un tercio de las muertes por cáncer se deben al consumo de tabaco, a un elevado índice de masa corporal, al consumo de alcohol, a una baja ingesta de frutas y verduras y a la falta de actividad física, asegura la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, agrega que la contaminación del aire es un factor de riesgo importante en el caso del cáncer de pulmón.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El consumo de tabaco eleva las posibilidades de contraer cáncer pulmonar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las infecciones oncogénicas, entre ellas las causadas por los virus de las hepatitis o los papilomavirus humanos, ocasionan aproximadamente el 30% de los casos de cáncer en los países de ingreso bajo y mediano.

Muchos casos se pueden curar si se detectan a tiempo y se tratan eficazmente, afirma el organismo internacional de Salud.

El consumo de tabaco y de alcohol, una alimentación poco saludable, la inactividad física y la contaminación del aire son, siempre según la Organización Mundial de la Salud, factores de riesgo de cáncer y de otras enfermedades no transmisibles.

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