Corte de Nueva York cierra caso contra expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández

El indulto presidencial otorgado por Donald Trump en diciembre de 2025 fue clave para la anulación de la condena de 45 años contra el expresidente hondureño. (Foto: Archivo /EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS

La Corte del Distrito Sur de Nueva York dio por cerrado el proceso judicial contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández al desestimar de forma definitiva todos los cargos relacionados con narcotráfico y armas.

Esta decisión, ejecutada por el juez federal Kevin Castel el 9 de abril de 2026, es resultado de la instrucción recibida por el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos tras el indulto presidencial que Hernández obtuvo en diciembre de 2025.

La condena inicial de 45 años de prisión contra Hernández, dictada en junio de 2024, fue anulada luego de la apelación que ordenó la desestimación por “carecer de objeto jurídico” tras el indulto presidencial concedido por Donald Trump en diciembre de 2025.

Un aspecto relevante del desenlace es la duración del proceso judicial, que inició con la extradición de Hernández el 21 de abril de 2022 y se prolongó durante más de tres años.

El texto de la sentencia de anulación incluyó la frase: “la verdad es más poderosa que cualquier estadística”, citando a Hernández, quien participó en una videollamada tras conocerse la decisión judicial.

Hernández declaró: “Mi caso hoy está oficialmente cerrado. Nunca cedí mi inocencia, no acepté los señalamientos”. Argumentó que todo el proceso se basó en “mentiras y testimonios falsos” y sostuvo que el fallo del tribunal estadounidense respalda lo que defendió desde el inicio.

El fallo del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito estableció un importante precedente sobre el impacto de decisiones políticas en procesos penales internacionales. (Foto: Archivo / REUTERS)

Además, afirmó que la apelación “se iba a ganar”, considerando la resolución como una confirmación de su postura frente a las acusaciones.

El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos determinó en abril de 2026 la anulación total de la condena. El argumento principal fue la existencia del indulto presidencial otorgado por Donald Trump en diciembre de 2025, lo que dejó sin fundamento legal la sentencia de 45 años emitida en 2024.

A raíz de esta decisión, la corte ordenó el cierre definitivo del expediente y el juez Kevin Castel formalizó el cumplimiento del fallo, cerrando un proceso de casi dos años en tribunales federales.

El exmandatario manifestó inquietud ante posibles riesgos a su integridad en Honduras, aunque no compartió detalles sobre amenazas específicas. Concluyó su intervención con un mensaje internacional: “Díganle al mundo que yo, Juan Orlando Hernández, soy inocente y que de la mano de Dios volveré a Honduras”.

El expediente de JOH se transformó en uno de los juicios de mayor impacto en la última década en materia de justicia internacional y corrupción política. La intervención de cortes federales estadounidenses y la incidencia de un indulto presidencial pusieron de manifiesto la complejidad y los múltiples factores en juego.

La sentencia de anulación citó la frase de Hernández 'la verdad es más poderosa que cualquier estadística' en el texto oficial. (Foto: Archivo/REUTERS/Jorge Cabrera)

El expresidente Juan Orlando Hernández fue arrestado en Honduras tras terminar su mandato y extraditado a Estados Unidos el 21 de abril de 2022. Al día siguiente compareció ante una corte federal en Nueva York, acusado de integrar una red de narcotráfico entre 2004 y 2022 y de enviar cargamentos de cocaína a territorio estadounidense, según el expediente formal.

Tanto Hernández como su equipo legal negaron los cargos desde el inicio del proceso. El caso atrajo atención internacional por el perfil del acusado y la magnitud de los delitos señalados.

En junio de 2024, fue condenado a 45 años de prisión, sentencia posteriormente anulada por el indulto presidencial. El desenlace definitivo, la desestimación, marcó la salida formal de Hernández del sistema judicial de Estados Unidos.

Durante la videollamada posterior al cierre del caso, Hernández afirmó que la justicia estadounidense “limpió su nombre” y reiteró sentirse reivindicado. Manifestó su intención de reunirse con su familia y expresó: “No creen que después de todo lo que he vivido tengo derecho a abrazar a mi familia. Lo único que pido es que se me permita estar con mi familia”.