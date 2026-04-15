Guatemalteco condenado a prisión: alojaba a dos adolescentes desaparecidas y tenía material ilícito

La jueza Angel Kelley condenó a Miguel Gómez-López, ciudadano de Guatemala, a 13 años de prisión por albergar a dos menores desaparecidas y poseer material de abuso sexual infantil en Dorchester, Massachusetts. (Cortesía: Grupo SIPSE)

La jueza Angel Kelley, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Boston, condenó a Miguel Gómez-López, ciudadano de Guatemala, a 13 años de prisión por albergar a dos menores de 14 años reportadas como desaparecidas y poseer material de abuso sexual infantil en un apartamento en Dorchester, Massachusetts. Según información del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), la sentencia estableció además cinco años de libertad condicional supervisada y la obligación de afrontar un proceso de deportación tras cumplir la condena.

De acuerdo con la Fiscalía del Distrito de Massachusetts, el condenado permaneció de manera ilegal en EE. UU. y había sido expulsado previamente en septiembre y octubre del año 2017. La Patrulla Fronteriza detectó su reingreso al país norteamericano solo seis semanas después de la segunda deportación, un antecedente que subrayó la dimensión transnacional del delito y la dificultad de seguimiento migratorio por parte de las autoridades.

El proceso judicial alcanzó su punto decisivo cuando, el pasado 9 de abril de 2026, Gómez-López se declaró culpable de reingreso ilegal como extranjero deportado y de dos cargos de posesión de pornografía infantil, lo que permitió la imposición de la pena máxima solicitada por la fiscalía. Desde su arresto en junio de 2023, el acusado permaneció bajo custodia federal, informó el ICE.

La investigación reveló que Gómez-López ingresó ilegalmente a EE. UU. tras ser deportado dos veces por la Patrulla Fronteriza en 2017, evidenciando brechas en el control migratorio. (Cortesía: Official FBI Boston)

Hallazgo de menores desaparecidas y material ilícito en Dorchester

En junio de 2023, la policía de Boston acudió a un apartamento para verificar la seguridad de una adolescente, localizada desorientada y semidesnuda en el interior. Otra menor, también de 14 años y reportada como desaparecida en registros oficiales, fue localizada al momento de salir del inmueble junto a Gómez-López.

Las investigaciones permitieron acceder al teléfono del acusado, donde hallaron fotografías y videos explícitos de una de las jóvenes, prueba central en la acusación por pornografía infantil.

Una segunda persona relacionada con la otra menor fue arrestada y deportada posteriormente.

El hallazgo de fotografías y videos de abuso sexual infantil en el teléfono de Miguel Gómez-López resultó central para la acusación y sentencia del caso en Massachusetts. (Cortesía: FBI Boston)

Coordinación federal y consecuencias judiciales en casos migratorios

El anuncio de la condena fue encabezado por la fiscal federal Leah B. Foley, el agente especial Ted E. Docks de la División de Boston del FBI, el director interino David T. Wesling de Operaciones de Control y Deportación del ICE en Boston y el comisionado de la policía de Boston, Michael Cox.

La investigación, apoyada por la Fiscalía del Condado de Suffolk, transparentó la cooperación de agencias locales y federales en delitos contra menores y frente a la inmigración irregular. La acusación fue llevada adelante por los fiscales federales adjuntos Elizabeth Riley, Jessica L. Soto y Mark Grady, según detalló el comunicado oficial del ICE.

La justicia estadounidense condenó a Miguel Gómez-López por albergar a dos adolescentes consideradas desaparecidas y poseer material de abuso sexual infantil. Autoridades locales y federales lideraron la investigación y subrayaron que, cumplida la condena, el acusado enfrentará un nuevo proceso de deportación, ejemplificando la colaboración internacional ante delitos transfronterizos que involucran a menores migrantes en riesgo.

El ICE informó que ambas menores localizadas en el apartamento de Dorchester figuraban en bases de datos policiales como desaparecidas en distintos puntos del territorio norteamericano.