El último adiós de un servidor: Investigan accidente en Maryland donde perdió la vida un joven músico salvadoreño

Cristian Francisco Trejo Portillo (1993-2026), recordado como un pilar fundamental del Ministerio de Alabanza Amor de Dios en Maryland (Foto cortesía NOTICIAS DMV).

La madrugada del 12 de abril de 2026, el silencio en la intersección de Georgia Ave y Layhill Rd, en Silver Spring, Maryland, fue interrumpido por el estruendo de la tragedia.

Lo que debía ser un trayecto rutinario hacia el calor del hogar se transformó en el acto final de una vida dedicada al servicio. Cristian Francisco Trejo Portillo, de 33 años, no logró llegar a casa; su viaje se desvió hacia la eternidad justo después de haber entregado su último aliento a la alabanza.

Horas antes del fatal suceso, la atmósfera para Cristian era muy distinta. Rodeado de sus hermanos del Ministerio de Alabanza Amor de Dios, Cristian se encontraba haciendo lo que definía su existencia: tocar para el Creador. Quienes lo conocieron aseguran que su energía en el escenario no era simple talento musical, sino una expresión genuina de su devoción.

Al terminar la jornada de oración en la Parroquia San Marcos, las despedidas fueron las habituales, cargadas de la paz que deja una noche de comunión espiritual. Nadie imaginaba que esos serían los últimos abrazos.

El accidente ocurrió a la altura del Glenmont Shopping Center. Según los reportes preliminares, el impacto fue de tal magnitud que la vida del músico salvadoreño se extinguió de manera instantánea.

Cristian Francisco Trejo Portillo, de 33 años, perdió la vida en un accidente ocurrido en la zona de Georgia Ave y Layhill Rd, en Silver Spring, Maryland, durante madrugada del 12 de abril.

Mientras las autoridades de Montgomery County iniciaban las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro, la noticia comenzaba a correr como un incendio de dolor entre los miembros de su comunidad.

De Moncagua al corazón de Maryland

Cristian era originario de Moncagua, El Salvador, un hombre que, como muchos, emigró buscando horizontes mejores pero sin soltar jamás sus raíces ni su fe. En la comunidad salvadoreña del área de Washington D.C., era una figura respetada. No solo era “el músico de la iglesia”, sino un pilar para su familia.

Hoy, ese vacío se siente con una fuerza devastadora en dos naciones. En Moncagua, su pueblo natal, la consternación ha unido a vecinos y amigos en cadenas de oración. En Maryland, el Ministerio de Alabanza Amor de Dios ha emitido un comunicado cargado de duelo:

“Con profundo dolor recibimos la noticia de la partida de nuestro hermano Cristian... En este momento de tristeza, nos unimos como comunidad en oración y solidaridad, confiando en el infinito amor y la misericordia de Dios”.

Esposo, padre y músico de fe: Cristian Francisco Trejo deja un vacío irreparable tanto en su natal Moncagua, El Salvador, como en su comunidad en Estados Unidos (Foto cortesía Noticias Moncagua).

La tragedia de Portillo deja una herida abierta en el núcleo de su hogar. Detrás de las cifras de accidentes viales queda una esposa y pequeñas hijas que hoy enfrentan un futuro sin el hombre que era su sustento y guía.

La comunidad de la Parroquia San Marcos ha enfatizado que la luz de Cristian no se apaga con este suceso, pues su entrega al ministerio dejó una huella imborrable en cada salmo y cada ritmo que compartió.

Mientras se esperan detalles sobre los servicios fúnebres y la repatriación o sepelio, la comunidad se sostiene en la frase que ahora adorna sus fotografías de luto: “El amor de Dios es más fuerte que la muerte”.

Para sus seres queridos, queda el consuelo de saber que su última noche en la tierra fue una de gloria, y que su música, aunque callada en este plano, resuena ahora en un altar donde ya no existe el dolor ni las despedidas repentinas.

Mientras la comunidad se une en solidaridad y oración por el descanso eterno de Cristian Trejo, las autoridades del condado de Montgomery mantienen abierta la investigación sobre el siniestro.