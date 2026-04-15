Costa Rica

Universidad de Costa Rica anuncia nuevos grados de bachillerato y licenciaturas cortas para 2027

El nuevo modelo académico de la institución busca responder a los avances tecnológicos y a las crecientes demandas del desarrollo regional

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Universidad de Costa Rica ampliará su oferta académica en el 2027 con el objetivo de preparar profesionales para responder a las nuevas demandas de los mercados. Fuente: Universidad de Costa Rica
Universidad de Costa Rica ampliará su oferta académica en el 2027 con el objetivo de preparar profesionales para responder a las nuevas demandas de los mercados. Fuente: Universidad de Costa Rica

La Universidad de Costa Rica (UCR) avanza en el diseño de nuevas ofertas académicas orientadas a responder a los retos tecnológicos y al desarrollo regional desde 2027. La institución planea introducir grados y licenciaturas cortas a fin de fortalecer el talento humano en áreas estratégicas, de acuerdo con información confirmada por la Vicerrectoría de Docencia.

En 2027, la universidad proyecta implementar licenciaturas cortas de especialización como parte de una estrategia de innovación educativa. Este formato permitirá que profesionales previamente graduados se actualicen y amplíen su campo de acción en plazos más breves, alineados con la tendencia global de aprendizaje continuo. El vicerrector de Docencia, Jáirol Núñez Moya, afirmó que “no estamos solo creando títulos, estamos diseñando rutas formativas que dialogan con la realidad del país”.

Entre las propuestas se encuentra la Licenciatura en Ingeniería de Procesos de Manufactura, impulsada por la Sede Regional del Caribe junto con el recinto de Grecia de la Sede Regional de Occidente. Este programa tiene como finalidad consolidar polos industriales en ambas regiones, descentralizar el conocimiento y promover el desarrollo regional, según datos de la universidad.

El sector tecnológico contará con el Diplomado y Bachillerato en Ciencia de Datos en la Sede Regional del Atlántico, ubicada en Turrialba. Esta disciplina es considerada esencial para la toma de decisiones fundamentadas en analítica avanzada, tanto en el sector público como privado. La universidad prevé que la distribución de capacidades técnicas fuera del Valle Central fortalecerá la competitividad nacional. Según la proyección institucional, la descentralización del conocimiento en ciencia de datos responderá a la creciente demanda laboral.

Cinco científicos con batas de laboratorio alrededor de una computadora que muestra estructuras moleculares y gráficos de investigación sobre veneno de abeja.
Las carreras serán impartidas en las sedes regionales de la UCR para llevar preparación a estudiantes de zonas alejadas del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el Bachillerato en Ingeniería en Computadoras y Semiconductores busca unir recursos de la Escuela de Ciencias de la Computación e Informática y de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, en consonancia con la estrategia nacional de fortalecimiento de la industria de microchips. La Universidad de Costa Rica detalla que el desarrollo de esta carrera responde a la prioridad de ampliar la base de profesionales altamente capacitados en un sector fundamental para la economía tecnológica. El fortalecimiento de la industria nacional de microchips es prioridad para la economía costarricense, según información de la universidad.

Nuevas licenciaturas en sectores estratégicos

Como parte de la estrategia para 2027, se estudian licenciaturas cortas en áreas de rápida evolución vinculadas al impulso exportador. Una de las propuestas en análisis es la Licenciatura en Inteligencia de Proyectos Basada en Datos, enfocada en la gestión de organizaciones con base en pruebas objetivas. También se perfila la Licenciatura en Ciencia de Materiales, que articula química, física y biología para el desarrollo de nuevas sustancias y tecnologías, así como la Licenciatura en Dispositivos Médicos, orientada a la especialización en uno de los principales sectores exportadores del país.

Estos programas académicos avanzan conforme a los procedimientos internos de la universidad y las validaciones externas requeridas ante el CONARE. La Universidad de Costa Rica informó que el cumplimiento de cada etapa de aprobación es indispensable para la eventual implementación de estas propuestas. “Procesos de aprobaciones internas de las instancias universitarias, así como a las validaciones externas correspondientes ante el CONARE” son parte de los requisitos mencionados por la institución.

Estudiantes egresados podrán aplicar a alguna de las nuevas licenciaturas para perfeccionar su perfil profesional. Fuente: Universidad de Costa Rica
Estudiantes egresados podrán aplicar a alguna de las nuevas licenciaturas para perfeccionar su perfil profesional. Fuente: Universidad de Costa Rica

El vicerrector Núñez destacó que la prioridad institucional está en mantener el rigor académico y la pertinencia de las carreras, junto con la agilidad de la planificación. Señaló: “La educación es un puente entre el conocimiento y la acción, en el que todas las áreas son necesarias para la sociedad. En ese sentido, cada una de estas carreras se ha pensado bajo criterios de sostenibilidad, ética, excelencia académica, movilidad y justicia social. Aunque estos programas deben cumplir con todo el proceso de aprobación, la intención de la Administración Superior es conectar la oferta académica con los desafíos del futuro. Y estamos trabajando fuertemente para lograrlo”.

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