Venezolanos en Estados Unidos aguardan el reencuentro familiar con la reanudación de los vuelos directos entre Miami y Caracas

American Airlines anunció su regreso con vuelos directos diarios a Venezuela desde Estados Unidos (Photo by GIORGIO VIERA / AFP)

La expectativa se instaló entre los venezolanos residentes en Estados Unidos ante el anuncio de la posible reanudación de los vuelos directos entre Miami y Caracas.

La aerolínea American Airlines anticipó que el restablecimiento podría concretarse tan pronto como el 30 de abril, siempre que se obtengan los permisos oficiales y se complete el esquema de seguridad exigido por las autoridades de ambos países.

De cumplirse ese plazo, se pondría fin a más de seis años sin operaciones directas entre ambos destinos, una ausencia que marcó la vida familiar y social de cerca de un millón de venezolanos radicados en territorio estadounidense.

Miles de venezolanos en Estados Unidos esperan reencontrarse con sus seres queridos (AP Foto/Martin Mejia)

El testimonio de Magaly García, residente en Weston, recogido por EFE, resume el sentir de buena parte de la comunidad: “Quiero darle un abrazo a mi mamá en su cumpleaños”. En esa misma línea, Miguel Ángel Ruiz, vecino de Doral, compartió que la posibilidad de reencontrarse con sus hijos en las playas venezolanas dejó de ser un anhelo lejano.

La decisión de American Airlines se produjo tras la autorización otorgada por el Departamento de Transporte de Estados Unidos el 4 de marzo, la cual permitirá a la compañía operar vuelos diarios entre Miami y el aeropuerto de Maiquetía, en las afueras de Caracas.

La empresa comenzará a operar la ruta el 30 de abril, pendiente de autorizaciones finales (Reuters)

El servicio estaría a cargo de Envoy Air, subsidiaria regional del grupo, utilizando aeronaves Embraer 175.

En paralelo, la Administración Federal de Aviación (FAA) retiró las restricciones sobre el espacio aéreo venezolano, y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) realizó inspecciones en el aeropuerto de Maiquetía para verificar los protocolos de seguridad, condición indispensable para la reanudación de operaciones.

El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía es la principal terminal aérea de Venezuela y se ubica en las afueras de Caracas (Reuters)

El regreso de American Airlines no ocurre en solitario. Otras compañías, como Latam Airlines, Wingo y Avianca, restablecieron o anunciaron rutas hacia Caracas desde diferentes puntos de Colombia.

A pesar de este panorama, las autoridades estadounidenses mantienen a Venezuela en el nivel 3 de alerta de viaje, que recomienda reconsiderar cualquier desplazamiento al país por riesgos de crimen, secuestro y terrorismo.

En estos años de suspensión, la diáspora venezolana se enfrentó a rutas complejas y costosas para regresar al país de origen. Para quienes necesitaban visitar Venezuela, el viaje se transformó en un itinerario de escalas múltiples, noches en hoteles y trámites de visado en terceros países como Panamá, República Dominicana, Colombia, Aruba y Curazao.

La reapertura de la ruta directa entre Miami y Caracas es vista como una posibilidad de acortar distancias no solo físicas, sino también emocionales y económicas.

La comunidad venezolana en ciudades como Doral y Weston celebra la noticia como un alivio (AP)

El impacto es especialmente significativo en zonas de alta concentración de venezolanos en Florida, como Doral y Weston, ciudades apodadas en ocasiones como “Westonzuela” por la presencia de esta comunidad, según datos del Pew Research Center. En 2024, residían en Florida alrededor de 474.000 venezolanos, la mayor concentración de esta diáspora en Estados Unidos.

A pesar del entusiasmo generado, subsisten obstáculos para la normalización de los viajes. Los consulados venezolanos en Estados Unidos permanecen cerrados, lo que dificulta la renovación de pasaportes y otros trámites esenciales.

Los venezolanos que deseen ingresar a su país deben presentar pasaporte, vigente o vencido, junto con la cédula de identidad, requisito que complica el retorno para quienes llevan años sin actualizar la documentación.

Los trámites para obtener documentos venezolanos siguen siendo un obstáculo para muchos viajeros

En el plano operativo, American Airlines optó por iniciar el servicio con aeronaves de menor capacidad a fin de calibrar la demanda y ajustar la oferta.

La compañía operaba en Venezuela desde 1987 y, hasta 2019, era la mayor aerolínea estadounidense en el país, incluso después de la salida de otras marcas como Delta y United.

La propia American acumuló en 2016 pérdidas superiores a USD 600 millones por la inmovilización de fondos en moneda local, lo que obliga a una cuidadosa reconstrucción de su infraestructura bancaria y operativa en Caracas antes de ampliar el servicio.

La compañía evalúa la demanda local antes de ampliar su oferta en el país sudamericano (Opy Morales)

El director comercial de American Airlines, Nat Pieper, calificó el regreso a Venezuela como “una parte fundamental de la historia y el futuro de la empresa”, mientras que el vicepresidente ejecutivo, Nate Gatten, expresó que la compañía se siente alentada por el progreso logrado con ambos gobiernos.

La conectividad aérea se presenta como un indicio tangible de la progresiva normalización de las relaciones diplomáticas, aunque persisten advertencias de seguridad y limitaciones regulatorias.

(Con información de EFE)