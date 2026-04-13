Drogas viajan en encomiendas, una modalidad que alerta a las autoridades en Panamá

El país continúa siendo utilizado como ruta de tránsito para la droga producida en Suramérica con destino a Estados Unidos y Europa.

El servicio de encomiendas a nivel nacional en Panamá parece haber emergido como una de las modalidades de trasegar droga localmente. Los Correos Nacionales tienen enlistadas a unas 39 empresas prestadoras de este servicio en el país.

Para ser consideradas como tal, a estas empresas se les reconoce la cobertura, tiempo de entrega, tipos de envío, seguimiento y seguridad, y servicios adicionales que preste, como mudanzas, casillero internacional, transporte multimodal y logística para e-commerce.

Esta semana en el puesto de control de San Isidro, en la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, un vehículo tipo panel de una empresa de encomiendas llevaba 19 bolsas con presunta droga.

Días atrás, un astuto perro se mostró inquieto ante un equipaje que viajaba como encomienda en un bus de la ruta Panamá- Darién, provincia fronteriza con Colombia.

Las detenciones por microtráfico son constantes. - crédito iStock

Al ser verificado por la policía del puesto de Agua Fría, detectaron 114.72 paquetes con presunta cocaína, que estaban ocultos entre cinco sacos de harina de pan y paquetes de café, entre otros productos.

El vehículo fue retenido como parte de las acciones de la Operación “Escudo de Acero Fase 3” que adelanta la Policía Nacional y luego de la coordinación de los fronterizos con personal de la Fiscalía de Drogas de Darién.

Este caso vuelve a poner en evidencia las estrategias de las estructuras criminales para evadir la vigilancia, incorporando métodos cada vez más ingeniosos para el traslado de sustancias prohibidas.

Todos los indicios fueron puestos a órdenes de la Fiscalía de Drogas de Chiriquí, entidad encargada de continuar con las investigaciones. Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre el origen o destino de la sustancia.

La droga más incautada en Panamá es la cocaína, y los paquetes de sustancias ilícitas suelen pesar alrededor de un kilogramo cada uno, de acuerdo con las autoridades de Policía.

Los servicios de envíos de paquetes a nivel nacional en Panamá, parecen estar bajo la lupa de las autoridades. (Foto: Shutterstock)

El país continúa siendo utilizado como ruta de tránsito para la droga producida en Suramérica con destino a Estados Unidos y Europa.

Igualmente, alguna de las pandillas que operan localmente, unas 180 identificadas por las autoridades, son utilizadas para mover los estupefacientes, por los cuales en muchas ocasiones reciben drogas en pago a sus servicios, alegan las autoridades.

Han advertido que la aparición de drogas sintéticas y nuevos narcóticos también pasan por Panamá.

Las estadísticas de la Policía Nacional registran que en 2025 decomisaron 44,795 paquetes con droga, cerca de 44 toneladas, en diferentes operativos realizados a nivel nacional.

La mayoría de los decomisos de sustancias ilícitas se dieron en vehículos con doble fondo y contenedores en puertos ubicados en el Atlántico y el Pacífico panameño.

Los estupefacientes van camuflajeados en bolsas que en la mayoría de los casos contienen comestibles.

Hasta marzo de este 2026, el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) indicó que ha decomisado 20.5 toneladas de presuntas sustancias ilícitas en 24 operaciones, una cifra que confirma que Panamá sigue bajo fuerte presión de las redes del narcotráfico.

Jaime Fernández, director de la Policía Nacional, aseguró que actualmente se ha decomisado un 80% más de droga, al compararlo con igual periodo de la administración anterior.

“Somos altamente eficientes en la lucha contra el narcotráfico internacional, pero no lo somos en la misma medida en la criminalidad que golpea a la población”, dijo el exprocurador de la Administración, Rigoberto González, según reportes de prensa.

La diferencia, en su opinión, radica en la falta de continuidad y coherencia en la política criminal.

Aunque reconoce que Panamá cuenta con una estrategia formal contra el delito, advirtió que su aplicación depende demasiado de los cambios de mando.

“En los estamentos de policía hay oficiales altamente preparados, con planes claros para ser más eficientes, pero muchas veces su voz no se escucha cuando llegan nuevas autoridades con otra visión”, aportó González.