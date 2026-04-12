Panameños podrán pagar el Metro y MiBus con tarjetas bancarias y códigos QR

El Metro de Panamá cuanta con dos líneas operativas y otra en construcción, que recorren distintos lugares de la capital panameña. EFE/Odebrecht

El sistema integrado de transporte en el área de la ciudad de Panamá se moderniza al implementar las opciones de pago sin contacto, que incluye el uso de tarjetas bancarias y de pagos con QR.

Las 65 estaciones del Metro de Panamá y las 18 zonas pagas de MiBus contarán progresivamente con este sistema, tendiente a complementar las tarjetas prepago que actualmente se utilizan.

Los nuevos validadores a implementar por el sistema masivo de transporte panameño buscan estar acorde con las tendencias que facilitan el pago de los usuarios, según dio a conocer la empresa SONDA.

Desde hace más de 14 años esta empresa administra el sistema de pago del transporte público masivo de la ciudad de Panamá, y bajo la nueva plataforma tecnológica intenta facilitar la integración de distintos modos de transporte.

La tecnología permitirá evolucionar hacia un sistema de recaudo más digital, con capacidades que simplifiquen las recargas.

El uso de tarjetas bancarias le permitirá al usuario una mayor opción de pago al utilizar el transporte masivo.- Crédito Freepik

Con el aumento en los precios de los combustibles, que obligó a MiBus a ajustar sus rutas, se ha reportado un aumento significativo en la demanda del Metro de Panamá, con 40 mil pasajeros adicionales diarios.

En marzo de este año había reportado el traslado de 13.4 millones de pasajeros, superando los 10.9 millones registrados en marzo de 2025, cifra que representa un incremento de 2,4 millones de pasajeros en comparación con el mismo mes del año anterior.

Este comportamiento, de acuerdo con la empresa, se mantenía en el acumulado del primer trimestre del año.

Entre enero y marzo de 2026, MiBus movilizó 35,7 millones de pasajeros, en comparación con los 31,5 millones registrados el mismo periodo de 2025, lo que representa un incremento de 4,2 millones de pasajeros adicionales, consolidando una tendencia sostenida de crecimiento en la demanda del servicio.

En cuanto a la operación, la empresa informó que los despachos ejecutados presentaron un incremento del 9%, con 23,7 viajes adicionales en comparación con el mismo periodo del año anterior, fortaleciendo la disponibilidad del servicio.

El alza en el precio de los combustibles ha incrementado la demanda en el Metro de Panamá, con 40 mil pasajeros adicionales diarios.

Asimismo, los kilómetros comerciales mostraron un crecimiento cercano al 17% en comparación con 2025, como resultado de una operación ajustada y enfocada en atender los tramos de mayor demanda.

El crecimiento del transporte público urbano en Panamá permitió la incorporación en marzo de este año de 74 nuevos trabajadores, entre ellos operadores, que son capacitados de manera teórica, incluyendo su salida a la operación en campo como parte de su entrenamiento.

En marzo la operación de MiBus incorporó ajustes puntuales en determinados horarios, en línea con una estrategia orientada a optimizar recursos y sostener la eficiencia del servicio ante el incremento sostenido en los costos del combustible a nivel internacional.

Como parte de este enfoque, se promovió la integración con el Metro de Panamá como alternativa complementaria en horarios de menor demanda, fortaleciendo así el funcionamiento del sistema de transporte de manera articulada.

En 2025 el Metro de Panamá transportó a 114.9 millones de pasajeros, mientras que MiBus movilizó 139,8 millones de pasajeros frente a los 126,9 millones de pasajeros en 2024, lo que representó un incremento aproximado de 12,8 millones pasajeros, equivalente a un crecimiento del 10% interanual.

El sistema de transporte MiBus reajustó sus rutas ante el aumento del combustible.

La línea ferroviaria y el sistema de buses transportaron en su conjunto un total aproximado de 254 millones de pasajero ese año.

Respecto a los nuevos validadores para el pago de los usuarios, Víctor Betancourt, de la empresa SONDA, dijo a los medios que representan un paso importante hacia un sistema más moderno, eficiente y centrado en las necesidades de las personas que utilizan el sistema complementario de transporte público.