Canciller de Panamá rechaza uso geopolítico del estrecho de Ormuz

Foto de archivo del canciller de Panamá, Javier Martinez-Acha. EFE/OLIVIER MATTHYS

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, expresó su rechazo a la utilización del estrecho de Ormuz con fines geopolíticos, luego de que Irán decidiera cerrar ese paso estratégico como medida de presión tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel a finales de febrero. El funcionario subrayó que el conflicto ha provocado un aumento global en el precio de la energía, aunque Panamá no enfrenta problemas de abastecimiento gracias a sus importaciones desde Estados Unidos.

El diplomático panameño destacó que el Gobierno ha optado por subsidios parciales a los combustibles para reducir el impacto en los consumidores locales. Martínez-Acha explicó que, aunque el país está protegido ante una posible escasez, la subida en los precios internacionales afecta a toda la economía nacional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá considera que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto para la navegación libre y segura de todos los buques. Según la Organización Marítima Internacional, por esa vía transita el 20 % del petróleo mundial, junto a una fracción importante de productos químicos, fertilizantes y automóviles. En entrevista con EFE, Martínez-Acha afirmó que utilizar puntos clave del comercio internacional como instrumentos de presión política genera consecuencias que trascienden las fronteras regionales.

El Gobierno panameño defiende que el estrecho de Ormuz permanezca abierto, garantizando la libre y segura navegación marítima internacional. (Imagen: cortesía)

La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de la tregua temporal entre Estados Unidos e Irán. El canciller se mostró confiado en que este acuerdo permita restablecer un tránsito marítimo seguro y sin restricciones por el estrecho de Ormuz, considerado una vía crítica para el comercio internacional.

El canciller fue enfático al afirmar: “Eso no puede permitirse”, en referencia a la utilización del estrecho con propósitos geopolíticos. Añadió que espera una solución permanente, basada en condiciones de seguridad para todas las partes involucradas, que garantice la libre navegación.

Relación de Panamá con el Mercosur y desafíos en el comercio marítimo

En el plano regional, Panamá continúa fortaleciendo su relación con el Mercosur. Desde diciembre de 2024, el país es socio pleno del bloque, siendo la primera nación no sudamericana en integrar la alianza fundada por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

El canciller resaltó que la reciente visita de trabajo a Paraguay permitió avanzar en propuestas de cooperación bilateral, especialmente en el intercambio de experiencias productivas y la promoción de inversiones recíprocas.

Panamá continúa fortaleciendo su relación con el Mercosur. (Foto: ESDRAS JAIMES)

El diplomático enfatizó la capacidad de conexión logística de Panamá, gracias a su puerto y al Canal, mientras destacó el potencial productivo de Paraguay. Aseguró que ambos países pueden complementarse en sectores como la agroindustria y la industria manufacturera.

Panamá exige garantías para la libre circulación de sus buques en China

El canciller panameño reiteró la necesidad de que se respete la “soberanía jurídica” del país, en respuesta al aumento de inspecciones y detenciones de buques con bandera panameña en puertos chinos. Esta situación surgió tras una decisión del Supremo de Panamá, que anuló la concesión a una empresa de Hong Kong para operar dos terminales cercanas al canal.

Agregó que de cada cuatro buques panameños que arriban a puertos de China, tres son objeto de inspección por parte de las autoridades portuarias. Estas inspecciones no implican la confiscación de las embarcaciones ni de sus cargas, pero sí provocan demoras en las salidas y revisiones adicionales.

El canciller panameño exige respeto a la soberanía jurídica del país tras el aumento de inspecciones a buques panameños en puertos de China. (Foto: Banco General Panamá)

El Gobierno de Panamá ha reconocido el incremento de estas medidas y de la posibilidad de que respondan a motivaciones políticas y no a criterios técnicos. En declaraciones a EFE, Martínez-Acha expresó que la aspiración de Panamá es que se restablezca una relación bilateral basada en el respeto.

Aunque las autoridades chinas no han emitido notificaciones oficiales sobre estas detenciones, Panamá ha recibido información del fenómeno a través de los canales de comunicación de su propia marina mercante.