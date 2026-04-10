Panamá

“Es mayor de edad y conocido de los familiares”: localizan con vida a niña de siete años desaparecida en Panamá

Horas de angustia vivieron los residentes de La Villa de Los Santos luego de que una niña de siete años fuera reportada como desaparecida. La rápida activación de la Alerta Amber y la movilización comunitaria permitieron su localización

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Menor de 7 años, Javieris Hurtado, fue localizada por la Policía Nacional tras activarse el protocolo de búsqueda en Chitré (Foto cortesía Telemetro).
Menor de 7 años, Javieris Hurtado, fue localizada por la Policía Nacional tras activarse el protocolo de búsqueda en Chitré (Foto cortesía Telemetro).

La provincia de Los Santos, en el corazón de Panamá, vivió entre la tarde del miércoles 8 de abril y la mañana de ayer jueves 9, uno de los episodios más angustiantes de su historia reciente.

La desaparición de Javieris Hurtado, una niña de apenas siete años, activó no solo los protocolos tecnológicos de la Alerta Amber, sino también un motor de solidaridad y furia ciudadana que estuvo a punto de desbordar la capacidad de las autoridades.

No obstante, la incertidumbre terminó el día de ayer, donde la Policía Nacional de Panamá confirmó que, gracias a la ampliación de los dispositivos de búsqueda tras la alerta, Javieris fue ubicada. “Gracias a Dios damos con la ubicación de esta menor en compañía de una persona adulta”, informó una fuente oficial de la policía.

Sin embargo, el alivio vino acompañado de indignación. El hombre que acompañaba a la menor fue identificado como un sujeto “presumiblemente conocido por familiares de la niña” y mayor de edad. Este detalle que el presunto captor fuera alguien del entorno o del área encendió la chispa de la violencia civil.

En las afueras del cuartel de la Policía en La Villa, la escena era caótica. Videos en redes sociales mostraron a una multitud enardecida exigiendo que se les entregara al detenido.

La tensión fue tal que las autoridades tuvieron que redoblar la seguridad del recinto. “Por motivos de seguridad, le corresponde a la policía preservar su integridad”, explicaron las autoridades, refiriéndose al captor, quien ya está a órdenes de la Personería para iniciar el proceso de investigación.

Tras horas de angustia y búsqueda intensiva, una niña de 7 años desaparecida en el sector de Rueda, Los Santos, ha sido localizada sana y salva. Se activó una alerta Amber y se aprehendió a un adulto presuntamente involucrado.

La última vez que se vio a la menor fue a las 4:30 p.m. del miércoles en el sector de La Rueda, en La Villa de Los Santos. Desde ese instante, el tiempo se convirtió en el peor enemigo.

Mientras el sistema oficial de protocolo difundía su rostro en los celulares de miles de panameños, en el barrio la respuesta fue orgánica y desesperada.

“Desde que no supimos dónde estaba, cinco carros con todas las personas de ahí mismo del barrio fuimos a las playas, fuimos a la represa, a Chitré, a todos los recovecos habidos y por haber”, relató uno de los voluntarios que participó en la búsqueda.

La comunidad no esperó el amanecer. Durante toda la noche, bajo la oscuridad de las zonas rurales de Los Santos, vecinos y familiares rastrearon cada rincón.

“Aquí en Los Santos desde ayer estamos que no hemos dormido nada”, sentenció otro allegado, reflejando el agotamiento físico y mental de un pueblo que se negaba a aceptar una tragedia.

Tras horas de angustia y una intensa búsqueda por parte de familiares y vecinos, autoridades en La Villa de Los Santos lograron ubicar a una niña de 7 años reportada como desaparecida. Un adulto fue aprehendido como principal sospechoso en el caso.

Investigación en curso

Actualmente, Hurtado está bajo custodia de las autoridades sanitarias y judiciales. “Ahorita estamos viendo para si le están haciendo exámenes, para ver si salió bien”, comentaron familiares en el sitio, mientras esperan los resultados de Medicina Forense.

La Procuraduría General de la Nación ha iniciado las investigaciones para determinar las responsabilidades penales. Aunque la niña está “sana y salva” físicamente, el impacto psicológico y la ruptura de la paz social en Los Santos dejan una marca profunda.

Panamá celebra el regreso de una de sus hijas, pero el grito de justicia que se escuchó frente al cuartel de La Villa es un recordatorio de que la ciudadanía exige penas ejemplares para quienes atentan contra la inocencia.

El caso de Javieris en Panamá guarda un paralelismo escalofriante con lo ocurrido recientemente con el niño Patrick en la región centroamericana.

Patrick, quien fue secuestrado y posteriormente rescatado en Honduras, también movilizó a las fuerzas de seguridad bajo un esquema de cooperación y alerta masiva.

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