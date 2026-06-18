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Esta es la película que superó a ‘Star Wars: The Force Awakens’ como la cinta más costosa de la historia

Documentos financieros presentados en el Reino Unido revelan que una producción de Universal Pictures superó el costo de la cinta de Disney

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JURASSIC WORLD - DOMINION
Lo que costó “Jurassic World: Dominion” supera incluso a las mayores apuestas de Disney. (Captura del tráiler oficial)

Jurassic World: Dominion, estrenada en 2022 por Universal Pictures, se ha convertido en la producción cinematográfica más costosa de la historia, de acuerdo con documentos financieros recientemente presentados en el Reino Unido.

Los registros indican que el gasto total de realización alcanzó los 658.8 millones de dólares, superando la marca establecida por Star Wars: The Force Awakens (2015), cuya producción tuvo un costo de 638.9 millones de dólares.

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La tercera entrega de la saga Jurassic World reunió a los protagonistas Bryce Dallas Howard y Chris Pratt con figuras de la trilogía original de Jurassic Park, entre ellas Laura Dern, Jeff Goldblum y Sam Neill.

La producción se desarrolló en un contexto marcado por la pandemia de COVID-19, lo que obligó al estudio a implementar medidas sanitarias especiales y afrontar interrupciones prolongadas durante el rodaje.

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JURASSIC WORLD
La pandemia por Covid-19 obligó al estudio a tomar medidas especiales que aumentaron el presupuesto. (Universal Pictures)

Las restricciones sanitarias aplicadas en 2020 generaron gastos adicionales asociados al mantenimiento de estudios, alquiler de equipos y conservación de los sets durante los periodos de inactividad.

También se mantuvieron contratos con parte del personal técnico y de producción para garantizar la continuidad del proyecto una vez que las condiciones permitieran reanudar las grabaciones.

El rodaje tuvo lugar principalmente en el Reino Unido, incluyendo instalaciones de Pinewood Studios y diversas locaciones británicas. Durante la producción, parte del elenco permaneció en aislamiento preventivo cerca de los estudios, como parte de los protocolos establecidos para evitar interrupciones por contagios.

La magnitud de los costos pudo conocerse gracias al sistema británico de incentivos fiscales para producciones audiovisuales. Las compañías que filman en el Reino Unido pueden acceder a reembolsos gubernamentales a través del programa Audio-Visual Expenditure Credit (AVEC), destinado a fomentar el uso de talento, infraestructura y locaciones locales.

Imágenes de "Jurassic World: Dominion"
Universal Pictures pudo acceder a un incentivo económico por grabar "Jurassic World: Dominion" en el Reino Unido.

Para acceder a estos beneficios, las productoras deben crear una empresa específica para cada proyecto y presentar informes financieros detallados.

En el caso de Jurassic World: Dominion, la producción fue gestionada mediante una filial denominada Arcadia Pictures, encargada de registrar los gastos y operaciones relacionadas con la película.

Los documentos más recientes muestran que la compañía continuó registrando costos incluso después del estreno, debido al proceso de cierre contable y liquidación de pagos pendientes.

JURASSIC WORLD - FALLEN KINGDOM
Universal Pictures siguió gastando en Jurassic World: Dominion pese a su estreno. (Captura del tráiler oficial)

Durante la producción, el número promedio de empleados llegó a 454 trabajadores mensuales, sin incluir contratistas independientes, una categoría que suele representar una parte significativa de la fuerza laboral en la industria cinematográfica.

Entre los principales desembolsos se encuentran los salarios del personal, servicios de seguridad, transporte, alquiler de equipos y catering.

Como resultado de la actividad económica generada en territorio británico, Universal recibió un reembolso total de aproximadamente 127.8 millones de dólares. Esta compensación redujo el desembolso neto del estudio a unos 531 millones de dólares.

En términos de ingresos, la película recaudó cerca de mil millones de dólares en taquilla a nivel mundial. Sin embargo, la distribución de esos ingresos entre exhibidores y estudios implica que solo una parte de la recaudación llega directamente a la productora.

Jurassic World: Dominion
Jurassic World: Dominion recaudó cerca de mil millones de dólares a nivel internacional.

A ello se suman otras fuentes de ingresos, como las ventas en formatos domésticos, licencias para plataformas de streaming y productos derivados.

Los registros financieros también muestran que Dominion fue la producción más costosa de la trilogía reciente de la franquicia. Jurassic World: Fallen Kingdom tuvo un costo de 606.3 millones de dólares, mientras que Jurassic World Rebirth, estrenada posteriormente, registró gastos significativamente menores, de 254.2 millones de dólares.

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