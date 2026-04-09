Presidente de Panamá alerta sobre riesgos económicos globales por detención de buques en puertos de China

Un buque de bandera panameña carga crudo en una TLU (Unidad de Carga de Tanques). REUTERS/Nelson Bocanegra

Panamá ha transmitido a las autoridades diplomáticas de China su preocupación por los casos de detenciones de buques con bandera panameña en puertos de ese país, afirmó el presidente José Raúl Mulino.

“Espero y tengo la confianza de que el escalamiento de este tipo de acciones vaya en disminución y en positivo. A nosotros no nos interesa tener un problema con China, pero tampoco vamos a permitir que estas cosas sigan ‘ad infinitum’, porque más que el nombre de Panamá, está en juego la carga mundial que, obviamente, sale de China en grandes proporciones hacia el resto del mundo, y que en alguna medida perjudica también la carga china”, dijo el mandatario.

Durante un recorrido por el puerto de Balboa, que en estos momentos opera bajo una concesión temporal de 18 meses otorgada a la naviera Maersk, mientras se licita una concesión definitiva, Mulino se reunió con miembros de su directiva.

Posteriormente, recorrió el patio de contenedores y la zona de carga y descarga y tuvo un breve encuentro con un grupo de trabajadores, a los que felicitó por su dedicación, informa una nota de prensa oficial.

Cabe destacar que la concesión temporal del puerto de Balboa se tomó luego de que un fallo de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la concesión dada a la filial local de CK Hutchison Panamá Ports Company (PPC), lo que provocó la reacción de China.

El presidente José Raúl Mulino en una conferencia de prensa durante su visita al puerto de Balboa. REUTERS/Aris Martinez

Tras felicitar a un grupo de trabajadores portuarios, manifestó que esta “es una demostración de que cuando se trabaja y planifica, las cosas acontecen para bien. Hoy los puertos están funcionando, gracias al esfuerzo de los trabajadores panameños”.

Aseguró que “esto ha demostrado al mundo entero que los panameños podemos hacer las cosas en grande y bien. El 100% del personal que está trabajando aquí es panameño”.

En este sentido, reiteró que se preparan dos nuevas concesiones para los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, cuyos términos serán en beneficio y defensa de los intereses nacionales, para que dejen mejores dividendos que le permitan al país construir escuelas, hospitales y carreteras, y aporten al sostenimiento de programas sociales.

También reveló que se está elaborando un pliego para la nueva concesión del puerto de Margarita.

Cuestionado sobre la reciente explosión de tres tanques cisterna de combustible bajo el Puente de las Américas, indicó que este accidente pone de manifiesto la importancia de proteger la interconectividad del país.

Puerto de Balboa, operado por una concesión de 18 meses otorgada a la naviera Maersk. REUTERS/Aris Martinez

Acotó que la investigación de este hecho está en manos de la Procuraduría General de la Nación, y los temas administrativos asociados al accidente están siendo investigados por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

El paso por el Puente de las Américas está limitado a vehículos particulares y autobuses pequeños, mientras se mantienen las evaluaciones a cargo de técnicos del Ministerio de Obras Públicas (MOP), el Cuerpo de Bomberos, el SINAPROC, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, la Universidad Tecnológica de Panamá y la Autoridad del Canal de Panamá.

Luego de ser sometido a mediciones topográficas, ensayos estructurales y análisis técnicos por parte del Ministerio de Obras Públicas, el Puente de las Américas será inspeccionado por ingenieros de la Armada de Estados Unidos (U.S. Army).

Construido por Estados Unidos, el Puente de las Américas fue inaugurado el 12 de octubre de 1962, tiene una longitud de 1,654 metros y una altura de 61 metros sobre el nivel del agua, y en su momento fue uno de los puentes colgantes más largos del mundo.