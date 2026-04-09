Panamá

Presidente de Panamá alerta sobre riesgos económicos globales por detención de buques en puertos de China

“A nosotros no nos interesa tener un problema con China, pero tampoco vamos a permitir que estas cosas sigan”, expresó el mandatario panameño

Guardar
Un buque de bandera panameña carga crudo en una TLU (Unidad de Carga de Tanques). REUTERS/Nelson Bocanegra
Un buque de bandera panameña carga crudo en una TLU (Unidad de Carga de Tanques). REUTERS/Nelson Bocanegra

Panamá ha transmitido a las autoridades diplomáticas de China su preocupación por los casos de detenciones de buques con bandera panameña en puertos de ese país, afirmó el presidente José Raúl Mulino.

Espero y tengo la confianza de que el escalamiento de este tipo de acciones vaya en disminución y en positivo. A nosotros no nos interesa tener un problema con China, pero tampoco vamos a permitir que estas cosas sigan ‘ad infinitum’, porque más que el nombre de Panamá, está en juego la carga mundial que, obviamente, sale de China en grandes proporciones hacia el resto del mundo, y que en alguna medida perjudica también la carga china”, dijo el mandatario.

Durante un recorrido por el puerto de Balboa, que en estos momentos opera bajo una concesión temporal de 18 meses otorgada a la naviera Maersk, mientras se licita una concesión definitiva, Mulino se reunió con miembros de su directiva.

Posteriormente, recorrió el patio de contenedores y la zona de carga y descarga y tuvo un breve encuentro con un grupo de trabajadores, a los que felicitó por su dedicación, informa una nota de prensa oficial.

Cabe destacar que la concesión temporal del puerto de Balboa se tomó luego de que un fallo de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la concesión dada a la filial local de CK Hutchison Panamá Ports Company (PPC), lo que provocó la reacción de China.

El presidente José Raúl Mulino en una conferencia de prensa durante su visita al puerto de Balboa. REUTERS/Aris Martinez
El presidente José Raúl Mulino en una conferencia de prensa durante su visita al puerto de Balboa. REUTERS/Aris Martinez

Tras felicitar a un grupo de trabajadores portuarios, manifestó que esta “es una demostración de que cuando se trabaja y planifica, las cosas acontecen para bien. Hoy los puertos están funcionando, gracias al esfuerzo de los trabajadores panameños”.

Aseguró que “esto ha demostrado al mundo entero que los panameños podemos hacer las cosas en grande y bien. El 100% del personal que está trabajando aquí es panameño”.

En este sentido, reiteró que se preparan dos nuevas concesiones para los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, cuyos términos serán en beneficio y defensa de los intereses nacionales, para que dejen mejores dividendos que le permitan al país construir escuelas, hospitales y carreteras, y aporten al sostenimiento de programas sociales.

También reveló que se está elaborando un pliego para la nueva concesión del puerto de Margarita.

Cuestionado sobre la reciente explosión de tres tanques cisterna de combustible bajo el Puente de las Américas, indicó que este accidente pone de manifiesto la importancia de proteger la interconectividad del país.

Puerto de Balboa, operado por una concesión de 18 meses otorgada a la naviera Maersk. REUTERS/Aris Martinez
Puerto de Balboa, operado por una concesión de 18 meses otorgada a la naviera Maersk. REUTERS/Aris Martinez

Acotó que la investigación de este hecho está en manos de la Procuraduría General de la Nación, y los temas administrativos asociados al accidente están siendo investigados por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

El paso por el Puente de las Américas está limitado a vehículos particulares y autobuses pequeños, mientras se mantienen las evaluaciones a cargo de técnicos del Ministerio de Obras Públicas (MOP), el Cuerpo de Bomberos, el SINAPROC, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, la Universidad Tecnológica de Panamá y la Autoridad del Canal de Panamá.

Luego de ser sometido a mediciones topográficas, ensayos estructurales y análisis técnicos por parte del Ministerio de Obras Públicas, el Puente de las Américas será inspeccionado por ingenieros de la Armada de Estados Unidos (U.S. Army).

Construido por Estados Unidos, el Puente de las Américas fue inaugurado el 12 de octubre de 1962, tiene una longitud de 1,654 metros y una altura de 61 metros sobre el nivel del agua, y en su momento fue uno de los puentes colgantes más largos del mundo.

Temas Relacionados

PanamáChinaDetenciónBuquesBanderaPanameñaConflicto

Últimas Noticias

Mercado laboral en Costa Rica muestra menor desempleo, pero con aumento en la inactividad al cierre de 2025

Informe del IICE-UCR revela una reducción simultánea de la ocupación y el desempleo, acompañada por un crecimiento del 5.1% en la inactividad. También destaca avances históricos en la reducción de brechas de género

Mercado laboral en Costa Rica muestra menor desempleo, pero con aumento en la inactividad al cierre de 2025

¿Qué es The Dreams F.C.? Próximo rival de la selección de El Salvador a finales de abril

El conjunto salvadoreño se medirá al equipo afiliado a Grupo Pachuca en un evento que busca afianzar la proyección del fútbol salvadoreño en Estados Unidos

¿Qué es The Dreams F.C.? Próximo rival de la selección de El Salvador a finales de abril

Honduras: prueban proyecto presupuesto 2026 por 444 mil 265 millones de lempiras con recorte y lo envía al Congreso para su discusión

Las autoridades buscan optimizar el uso de los recursos públicos, en un contexto donde tanto la ciudadanía como el sector empresarial exigen un incremento en la inversión destinada a áreas clave para el desarrollo económico y social.

Honduras: prueban proyecto presupuesto 2026 por 444 mil 265 millones de lempiras con recorte y lo envía al Congreso para su discusión

El Salvador: Expertos advierten sobre la urgencia de reforzar la vacunación contra el sarampión en adultos

El doctor Jorge Panameño destaca que la protección de la vacuna disminuye después de los dieciocho años, por lo que toda persona adulta requiere refuerzo para evitar complicaciones graves en su salud

El Salvador: Expertos advierten sobre la urgencia de reforzar la vacunación contra el sarampión en adultos

Panamá registra 1,670 casos acumulados de dengue, 194 con signos de alarma y 10 graves

Autoridades recomiendan a la población a no automedicarse y acudir oportunamente a los centros de Salud ante la sospecha de la enfermedad

Panamá registra 1,670 casos acumulados de dengue, 194 con signos de alarma y 10 graves

TECNO

Ranking de laptops con baja reparabilidad: las marcas que lideran el listado negativo, según un estudio

Ranking de laptops con baja reparabilidad: las marcas que lideran el listado negativo, según un estudio

Steam aterriza en el Vision Pro: juega títulos de PC en realidad mixta

Qué es el spoofing y por qué pone en riesgo tu dinero

Instagram al estilo de Facebook: ahora los usuarios podrán editar sus comentarios

Así funciona la nueva IA de Google Maps: crea textos para tus imágenes de forma automática

ENTRETENIMIENTO

John Travolta celebra a su hija Ella Bleu tras su aparición en premios de moda: “Muy orgulloso de mi niña”

John Travolta celebra a su hija Ella Bleu tras su aparición en premios de moda: “Muy orgulloso de mi niña”

“Es fácil caer en la trampa de querer agradar”, advirtió Vince Vaughn sobre la presión en Hollywood

La inesperada confesión de Lisa Kudrow: retomó el trabajo apenas 10 días después de ser madre

Un documental revela que el niño que acusó a Michael Jackson de abuso sexual identificó marcas físicas del cantante

A sus 86 años, Ian McKellen descarta el retiro: “Me gusta mucho trabajar, ¿por qué dejaría de hacerlo?”

MUNDO

Kristalina Georgieva advirtió del riesgo de un aumento de la inflación por el impacto de la guerra en Oriente Medio

Kristalina Georgieva advirtió del riesgo de un aumento de la inflación por el impacto de la guerra en Oriente Medio

Trump expresó su optimismo sobre un posible acuerdo con Irán previo a las conversaciones en Pakistán: “Es alcanzable”

Ataques iraníes redujeron en 600.000 barriles diarios la producción petrolera de Arabia Saudita

El petróleo subió y Wall Street recuperó terreno ante incertidumbre regional

Los 10 aeropuertos más grandes del mundo y sus secretos mejor guardados