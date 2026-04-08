Panamá

Productores panameños de arroz rechazan importación de 1.8 millones de quintales del grano

Con cifras oficiales del inventario, los arroceros aseguran que el abastecimiento del cereal está garantizado

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El arroz es el grano preferido en la dieta de los panameños. EFE/Bienvenido Velasco
El arroz es el grano preferido en la dieta de los panameños. EFE/Bienvenido Velasco

Una importación de 1.8 millones de quintales de arroz que pretendía traer al país la industria molinera fue rechazada por los productores del grano, quienes aseguran que hay suficiente arroz hasta el 9 de octubre próximo.

El dirigente Omar Spiegel señaló que el abastecimiento está garantizado, y que mientras entra la nueva cosecha en julio, no hay necesidad deimportar el grano, toda vez que existe un colchón de tres meses.

Para llegar a esta conclusión, los productores manejan cifras del inventario oficial, mientras que los industriales, agrupados en la Asociación Nacional de Molineros (ANALMO) manejan sus propios números.

Al rechazar la importación, a la industria molinera no le queda otra vía, toda vez que el productor detalló que para importar arroz a Panamá solo existen dos maneras: mediante un contingente pactado en los tratados comerciales suscritos por el país, o por un contingente por desabastecimiento, y hoy día no existen ninguna de las dos condiciones.

Cabe destacar que los contingentes arancelarios establecidos en el marco del Tratado de Promoción Comercial y la Organización Mundial de Comercio ascienden, en conjunto, aproximadamente a 940.000 quintales anuales, volumen que Panamá está obligada a importar conforme a los compromisos adquiridos en dichos acuerdos.

Cómo preparar arroz blanco en el microondas (Adobe Stock)
Cada panameño consume un promedio anual de 162 libras (73.48 kilogramos) del grano, uno de los consumos más altos de la región. (Adobe Stock)

Un análisis realizado por Spiegel evidencia que con un consumo mensual promedio de 719.000 quintales y un nivel de abastecimiento superior al promedio histórico al 7 de febrero, el mercado puede atender la demanda interna sin requerir importaciones adicionales por desabastecimiento.

Cada panameño consume un promedio anual de 162 libras (73.48 kilogramos) del grano, uno de los consumos más altos de la región.

El empalme entre el abastecimiento disponible y la entrada de la cosecha nacional se mantiene técnicamente adecuado, aseguró el productor.

Este comportamiento, agregó, confirma que la planificación actual de inventarios permite una transición ordenada entre ciclos productivos, reduciendo el riesgo de interrupciones en el suministro y evitando presiones innecesarias sobre el mercado.

Generalmente, las importaciones de arroz al país se realizaron de manera regular hasta el 2024, aunque en 2025, a pesar de haber sido un año típico en términos de producción nacional, se presentaron diversas distorsiones en el mercado, debido a la realización de importaciones que no fueron consensuadas a lo largo de la cadena agroalimentaria.

El país necesita de las importaciones, siempre y cuando no afecten la producción nacional, según los productores. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana/
El país necesita de las importaciones, siempre y cuando no afecten la producción nacional, según los productores. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana/

El dirigente arrocero anotó que las distorsiones observadas en 2025 evidencian que decisiones de importación no alineadas con la realidad productiva afectarán negativamente el mercado arrocero, particularmente al precio recibido por el productor nacional.

En Panamá el arroz constituye el principal producto de la canasta básica alimentaria y desempeña un papel fundamental en la seguridad alimentaria y en la economía agrícola nacional.

Su mercado presenta una alta sensibilidad a factores productivos, comerciales y de política pública, los cuales inciden directamente en el abastecimiento interno y en la formación de precios, particularmente al nivel del productor”, puntualizó Spiegel.

Arnulfo Morales, presidente de la Federación de Asociaciones de Productores de arroz de Panamá, declaró que históricamente el país siempre ha estado abastecido del cereal y nunca va a estar desabastecido, ya sea por la producción nacional o por las importaciones “cuando sea necesario”.

Dijo que los productores están en toda la disposición de seguir produciendo, pues la producción nacional es la que garantiza el abastecimiento de todos los panameños.

Insecto marrón y verde sobre una hoja de arroz con fondo desenfocado y luz natural
La producción de arroz utiliza fertilizantes para combatir las plagas del cultivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En estos momentos los arroceros están en la etapa de preparación de suelos y tienen la promesa de un apoyo gubernamental, pero hasta el momento nada se ha concretado.

Los productores, comentó, experimentan un alza de 20% en el precio del combustible y están monitoreando los aumentos en los precios de los fertilizantes.

El gobierno prometió el apoyo a los productores en fertilizantes donados por el Reino de Marrruecos, que según Morales sería beneficiosa, “si se llega a concretar”.

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