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Un alto mando ucraniano pronosticó un inminente punto de inflexión en la guerra con Rusia

“Necesitamos definir aquellas direcciones en las que podemos mejorar nuestras posiciones, tomar algunos puntos estratégicos y luego hablar con los rusos desde una posición de fuerza, no de debilidad, sobre una tregua verdaderamente estable”, dijo el general de brigada Andriy Biletsky

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El comandante señaló que la defensa ucraniana en la región de Kostiantynivka causó bajas importantes en las filas rusas (Europa Press)
El comandante señaló que la defensa ucraniana en la región de Kostiantynivka causó bajas importantes en las filas rusas (Europa Press)

Un alto comandante ucraniano advirtió un inminente “punto de inflexión” en la guerra al sostener que los próximos seis meses definirán el rumbo del conflicto y la posibilidad de que Ucrania recupere la iniciativa. El general de brigada Andriy Biletsky, a cargo del Tercer Cuerpo del Ejército de Ucrania, aseguró en una entrevista con Reuters que las fuerzas rusas no lograron avances decisivos en lo que va de 2026.

“Creo que los próximos seis a nueve meses serán un punto de inflexión. Más precisamente, creo que los próximos seis son los más importantes”, señaló Biletsky

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Biletsky afirmó que el agotamiento de las tropas rusas y el desgaste logístico abrieron una ventana para que Ucrania presione en el este, en particular sobre la región de Donetsk, y obligue a Moscú a redefinir sus objetivos. Además, planteó que, si las fuerzas ucranianas afianzan el control de puntos estratégicos en los próximos meses, el gobierno de Volodimir Zelensky dispondrá de mejores condiciones para negociar.

“Necesitamos definir aquellas direcciones en las que podemos mejorar nuestras posiciones, tomar algunos puntos estratégicos y luego hablar con los rusos desde una posición de fuerza, no de debilidad, sobre una tregua verdaderamente estable”, dijo el general de brigada.

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El frente oriental registró combates intensos en el “Cinturón Fortaleza”, una línea de ciudades en la provincia de Kostiantynivka, donde las tropas ucranianas resistieron ataques rusos y causaron bajas “importantes” en los mandos de Moscú. Según el militar, la interrupción del acceso ruso a Starlink debilitó las comunicaciones del ejército invasor y permitió intensificar ataques con drones sobre instalaciones militares y estratégicas dentro de Rusia.

Biletsky explicó que sus tropas incorporaron drones kamikaze de baja detección y robots equipados con ametralladoras o lanzacohetes, buscando que estos sistemas sustituyan a una parte significativa de la infantería y alcancen el 30% de la fuerza para 2027.

Biletsky proyectó que estos sistemas alcanzarán el 30% de la fuerza total para el año 2027 (Reuters)
Biletsky proyectó que estos sistemas alcanzarán el 30% de la fuerza total para el año 2027 (Reuters)

La siguiente etapa tecnológica brindará a los comandantes la posibilidad de organizar asaltos combinados con mayor creatividad, a la vez que preservan a sus tropas más experimentadas.

“Sucederá este año, y creo que demostraremos que nuestro cuerpo es un claro ejemplo de ello”, aseguró.

En el plano político, el presidente Volodimir Zelensky fijó noviembre como límite para los principales esfuerzos de su administración. Durante una reunión con el partido oficialista Servidor del Pueblo, insistió en concentrar recursos en ese período ante la falta de avances en las negociaciones con Moscú.

El asesor presidencial Dimitro Litvin rechazó pronósticos de un conflicto prolongado y remarcó la urgencia de obtener resultados en el corto plazo. Las conversaciones entre Ucrania y Rusia permanecieron interrumpidas desde finales de febrero, tras la intervención estadounidense en el conflicto con Irán.

“Es el mismo recurso argumental que ya estaba presente. Quizás la gente necesita usarlo como vehículo para otros mensajes sobre lo mal que está todo. En la reunión con el partido, el presidente dijo que debemos concentrarnos en los seis meses que quedan hasta noviembre, que es la fecha límite”, dijo Litvin.

Las rondas de diálogo derivaron en acuerdos humanitarios limitados, como el intercambio de prisioneros y la repatriación de soldados caídos, pero persisten diferencias sobre el control de la central nuclear de Zaporiyia y los territorios orientales ocupados.

La presión militar rusa sobre la capital ucraniana aumentó con nuevos bombardeos y amenazas de ataques a centros de mando. Frente a esa escalada, Zelensky pidió al presidente estadounidense Donald Trump y al Congreso que aceleren el envío de misiles antibalísticos, al alegar que el ritmo actual de entrega no cubrió las necesidades de defensa aérea ucraniana.

“El ritmo actual de entrega a través del programa PURL no es suficiente para la realidad de la amenaza a la que nos enfrentamos”, indica la carta según Kyiv Independent.

Volodimir Zelensky pidió a Donald Trump y al Congreso de Estados Unidos acelerar la entrega de misiles antibalísticos (EFE)
Volodimir Zelensky pidió a Donald Trump y al Congreso de Estados Unidos acelerar la entrega de misiles antibalísticos (EFE)

El documento menciona el sistema PURL, una herramienta creada por la OTAN en 2025 para que Ucrania pueda comprar armas estadounidenses utilizando fondos aportados por países europeos y Canadá. Esta iniciativa surgió después de que el gobierno de Donald Trump canceló el envío gratuito de equipamiento militar a Ucrania al comenzar su gestión.

Al mismo tiempo, en esta jornada, los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen en Limasol, Chipre, para debatir cómo facilitar la paz en Ucrania y reforzar la presión sobre Rusia.

Bajo la presidencia de Kaja Kallas y Constantinos Kombos, la agenda contempla la posible designación de un enviado europeo para negociar con Vladímir Putin, y entre los candidatos propuestos para ese rol se mencionan a Mario Draghi y a Angela Merkel como opciones, así como el análisis de las condiciones y límites que la UE impondría para cualquier acuerdo o diálogo futuro con Moscú.

(Con información de Reuters)

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