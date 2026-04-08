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Desde cónyuges trabajando juntos hasta conflictos de interés: sancionan a 15 funcionarios panameños por nepotismo

Desde cónyuges trabajando juntos hasta conflictos de interés: sancionan a 15 funcionarios panameños por nepotismo

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La ANTAI documentó casos de nepotismo en instituciones como universidades, municipios y entidades del Ejecutivo. Tomada de internet
La ANTAI documentó casos de nepotismo en instituciones como universidades, municipios y entidades del Ejecutivo. Tomada de internet

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) sancionó a 15 servidores públicos tras comprobar faltas graves relacionadas con nepotismo, conflictos de interés y otras violaciones al Código de Ética, en una decisión que vuelve a colocar bajo la lupa el funcionamiento interno de las instituciones del Estado panameño y la conducta de quienes ejercen funciones públicas.

Las sanciones derivan de expedientes administrativos recientes, en los que se documentaron prácticas que contravienen los principios de legalidad, imparcialidad y transparencia. Entre los casos analizados figuran situaciones de nepotismo, donde se comprobaron vínculos familiares dentro de estructuras institucionales, así como incumplimientos de requisitos para ocupar cargos y uso indebido del tiempo laboral.

Uno de los elementos más relevantes es la persistencia del nepotismo como práctica detectada en múltiples instituciones públicas.

Este tipo de conducta está prohibido en Panamá por el Código de Ética de los Servidores Públicos, que establece la obligación de actuar con objetividad, independencia y sin favorecer intereses personales o familiares, principios que han sido reiteradamente vulnerados en los casos investigados.

En el Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), la ANTAI detectó que una directora mantenía bajo su supervisión directa a su cónyuge, configurando un conflicto de interés que vulnera los principios de imparcialidad y transparencia en la función pública. Tomada de la web del IPHE
En el Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), la ANTAI detectó que una directora mantenía bajo su supervisión directa a su cónyuge, configurando un conflicto de interés que vulnera los principios de imparcialidad y transparencia en la función pública. Tomada de la web del IPHE

La normativa panameña considera el nepotismo como una forma de conflicto de interés, en la que un servidor público beneficia directa o indirectamente a familiares dentro de la administración.

Estas prácticas pueden derivar en sanciones que van desde multas económicas hasta la destitución, dependiendo de la gravedad de los hechos y del nivel de responsabilidad del funcionario involucrado.

Entre los casos documentados, la ANTAI identificó irregularidades en el Instituto Panameño de Habilitación Especial, donde se comprobó que una Directora Nacional mantenía bajo su supervisión directa a su cónyuge, configurando una relación incompatible con los principios de imparcialidad y transparencia.

Esta situación fue considerada una falta grave, al generar un claro conflicto de interés dentro de la estructura institucional.

En la Universidad de Panamá, específicamente en la extensión de Veraguas, se detectó que dos servidores públicos con vínculo conyugal laboraban en la misma unidad administrativa, lo que comprometía la objetividad en el desempeño de sus funciones.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Autoridades reiteran que el servicio público debe ejercerse con transparencia, legalidad e imparcialidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, en la sede ubicada en la provincia de Panamá, se confirmaron casos de nepotismo relacionados con vínculos de familiaridad, lo que derivó en sanciones conforme a la normativa vigente.

Otro de los hallazgos se registró en el Municipio de Colón, donde se comprobaron actos de nepotismo por parte de dos funcionarias públicas.

Tras el análisis de los expedientes, se recomendó la destitución de una de ellas, mientras que la otra recibió una sanción económica, en función del grado de responsabilidad y participación en las irregularidades detectadas.

Las investigaciones también abarcaron al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, donde se sancionó a un funcionario por el uso inadecuado del tiempo destinado a sus labores, evidenciando incumplimientos en sus funciones.

De igual forma, en el Ministerio de Comercio e Industrias, se penalizó a una servidora pública que no cumplía con los requisitos exigidos para el cargo, afectando los principios de idoneidad y correcta administración del recurso humano en el Estado.

Los casos recientes no son aislados. En enero de 2026, la entidad ya había sancionado a 11 funcionarios públicos por faltas similares, incluyendo nepotismo, incumplimiento de funciones y conflictos de interés, lo que evidencia una tendencia sostenida en la detección de irregularidades dentro del aparato estatal.

Dos compañeros de trabajo, uno de ellos una mujer casada de 40 años, compartiendo una mirada que sugiere un romance clandestino. Esta escena retrata la realidad de los amores reales que surgen inesperadamente, desafiando las estructuras de matrimonio establecidas. (Imagen ilustrativa Infobae)
El nepotismo es considerado una falta grave en Panamá por afectar la objetividad y la meritocracia en la función pública. (Imagen ilustrativa Infobae)

Además, registros oficiales muestran que durante 2025 también se impusieron sanciones a 13 servidores públicos por violaciones al Código de Ética, mientras que investigaciones en universidades y entidades públicas han detectado múltiples casos de nepotismo, confirmando que se trata de un problema recurrente en distintas instituciones del país.

En otros procesos recientes, incluso se han documentado situaciones más amplias. Por ejemplo, investigaciones en la Universidad Autónoma de Chiriquí derivaron en sanciones contra 29 funcionarios, con medidas económicas y administrativas vinculadas a prácticas de nepotismo, además de decenas de expedientes adicionales en trámite, lo que refleja la magnitud del problema.

Las cifras acumuladas también permiten dimensionar el fenómeno. Entre 2023 y 2024, al menos 16 servidores públicos fueron sancionados por faltas que incluyen nepotismo y conflictos de interés, a lo que se suman otros casos posteriores, lo que mantiene activo el debate sobre la transparencia en la gestión pública y la eficacia de los mecanismos de control.

El impacto de estas prácticas va más allá de lo administrativo. Expertos coinciden en que el nepotismo debilita la institucionalidad, afecta la meritocracia y reduce la confianza ciudadana en el Estado, al generar percepciones de que los cargos públicos pueden ser ocupados por relaciones personales y no por capacidades profesionales.

Frente a este panorama, la ANTAI ha reiterado que continuará con procesos de investigación y sanción, con el objetivo de reforzar una cultura basada en la integridad, la rendición de cuentas y la transparencia. La entidad sostiene que el servicio público no es un privilegio personal, sino una responsabilidad que debe ejercerse en beneficio de toda la ciudadanía.

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