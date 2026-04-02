El gobierno de Panamá acuerda mecanismo temporal para estabilizar precio del combustible

El Gobierno de Panamá se reúne con transportistas para definir un nuevo subsidio al combustible que estabiliza precios del transporte público. (Cortesía: Astrid Salazar)

Una comisión de alto nivel del Gobierno de Panamá sostuvo una reunión este martes con representantes del sector transporte para definir el nuevo mecanismo que permitirá estabilizar temporalmente el precio del combustible destinado al transporte público y sectores productivos clave. El encuentro, realizado en el Palacio de Las Garzas, contó con la participación de los ministros Dinoska Montalvo (Gobierno), Felipe Chapman (Economía y Finanzas) y Julio Moltó (Comercio e Industrias), quienes abordaron junto a dirigentes de distintos gremios las condiciones para implementar la medida, según reportó Infobae.

La propuesta del Ejecutivo, aprobada mediante la Resolución N°24-26 por el Consejo de Gabinete, establece que el precio por galón de gasolina de 91 octanos se fijará en B/.3.33 (aproximadamente 0,88 dólares por litro), mientras que el diésel bajo en azufre se mantendrá en B/.3.41 (0,90 dólares por litro) para el transporte de pasajeros, carga, maquinaria agrícola y pesca artesanal. El plan estará vigente hasta por 10 meses, con un tope presupuestario de B/.100 millones, sujeto a las condiciones del mercado internacional, según detalló Infobae.

Durante la reunión, los ministros explicaron a los transportistas los procedimientos y controles que se instrumentarán para acceder al subsidio. Felipe Chapman afirmó: “El gobierno del presidente José Raúl Mulino busca asegurar que la tarifa del transporte no aumente”, y subrayó la importancia de monitorear permanentemente las variaciones internacionales en el precio de los combustibles. Además, precisó que el impacto financiero del programa se estima en un rango de 10 a 15 millones de dólares mensuales, dependiendo de la evolución de los precios internacionales.

El diseño operativo del mecanismo recae en una plataforma digital gestionada por la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), en coordinación con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT). Adolfo Fábrega García de Paredes, administrador de la AIG, explicó que el sistema garantizará “la trazabilidad de cada operación para asegurar certeza y transparencia”, incluyendo controles de ciberseguridad y una base de datos sobre los vehículos habilitados para el programa. La iniciativa incorpora aprendizajes de experiencias previas para minimizar riesgos y optimizar la eficiencia en el despacho del combustible, según informó Infobae.

FOTO DE ARCHIVO: La medida fija el precio de la gasolina de 91 octanos en B/.3.33 y el diésel bajo en azufre en B/.3.41 para sectores clave de Panamá. REUTERS/Jack Taylor/File Photo

Jorge Isaac Dimas Collado, presidente de la Cámara Panameña de Transporte (CANATRA), expresó satisfacción tras el encuentro y confirmó que “no habrá aumento del pasaje”. El dirigente destacó que los transportistas colaborarán en la implementación de la plataforma digital, que requiere información adicional sobre las flotas para concluir su desarrollo. La viceministra de Finanzas, Eida Sáiz, y el director de la ATTT, Nicolás Brea, también participaron en el diálogo.

El Gobierno de Panamá reiteró que el subsidio busca mitigar el impacto del alza internacional del combustible, una variable que permanece fuera del control local. El programa está enfocado en beneficiar a los operadores del transporte público en modalidades colectivo, selectivo, colegiales y turismo, así como a sectores productivos como la carga, la agricultura y la pesca artesanal.