Panamá

El gobierno de Panamá acuerda mecanismo temporal para estabilizar precio del combustible

La comisión de alto nivel y líderes del transporte definieron un sistema que garantiza la estabilidad en los costos de gasolina y diésel para el sector público y productivo, con controles digitales y presupuesto asignado por diez meses

Guardar
El Gobierno de Panamá se reúne con transportistas para definir un nuevo subsidio al combustible que estabiliza precios del transporte público. (Cortesía: Astrid Salazar)
El Gobierno de Panamá se reúne con transportistas para definir un nuevo subsidio al combustible que estabiliza precios del transporte público. (Cortesía: Astrid Salazar)

Una comisión de alto nivel del Gobierno de Panamá sostuvo una reunión este martes con representantes del sector transporte para definir el nuevo mecanismo que permitirá estabilizar temporalmente el precio del combustible destinado al transporte público y sectores productivos clave. El encuentro, realizado en el Palacio de Las Garzas, contó con la participación de los ministros Dinoska Montalvo (Gobierno), Felipe Chapman (Economía y Finanzas) y Julio Moltó (Comercio e Industrias), quienes abordaron junto a dirigentes de distintos gremios las condiciones para implementar la medida, según reportó Infobae.

La propuesta del Ejecutivo, aprobada mediante la Resolución N°24-26 por el Consejo de Gabinete, establece que el precio por galón de gasolina de 91 octanos se fijará en B/.3.33 (aproximadamente 0,88 dólares por litro), mientras que el diésel bajo en azufre se mantendrá en B/.3.41 (0,90 dólares por litro) para el transporte de pasajeros, carga, maquinaria agrícola y pesca artesanal. El plan estará vigente hasta por 10 meses, con un tope presupuestario de B/.100 millones, sujeto a las condiciones del mercado internacional, según detalló Infobae.

Durante la reunión, los ministros explicaron a los transportistas los procedimientos y controles que se instrumentarán para acceder al subsidio. Felipe Chapman afirmó: “El gobierno del presidente José Raúl Mulino busca asegurar que la tarifa del transporte no aumente”, y subrayó la importancia de monitorear permanentemente las variaciones internacionales en el precio de los combustibles. Además, precisó que el impacto financiero del programa se estima en un rango de 10 a 15 millones de dólares mensuales, dependiendo de la evolución de los precios internacionales.

El diseño operativo del mecanismo recae en una plataforma digital gestionada por la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), en coordinación con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT). Adolfo Fábrega García de Paredes, administrador de la AIG, explicó que el sistema garantizará “la trazabilidad de cada operación para asegurar certeza y transparencia”, incluyendo controles de ciberseguridad y una base de datos sobre los vehículos habilitados para el programa. La iniciativa incorpora aprendizajes de experiencias previas para minimizar riesgos y optimizar la eficiencia en el despacho del combustible, según informó Infobae.

FOTO DE ARCHIVO: La medida fija el precio de la gasolina de 91 octanos en B/.3.33 y el diésel bajo en azufre en B/.3.41 para sectores clave de Panamá. REUTERS/Jack Taylor/File Photo
FOTO DE ARCHIVO: La medida fija el precio de la gasolina de 91 octanos en B/.3.33 y el diésel bajo en azufre en B/.3.41 para sectores clave de Panamá. REUTERS/Jack Taylor/File Photo

Jorge Isaac Dimas Collado, presidente de la Cámara Panameña de Transporte (CANATRA), expresó satisfacción tras el encuentro y confirmó que “no habrá aumento del pasaje”. El dirigente destacó que los transportistas colaborarán en la implementación de la plataforma digital, que requiere información adicional sobre las flotas para concluir su desarrollo. La viceministra de Finanzas, Eida Sáiz, y el director de la ATTT, Nicolás Brea, también participaron en el diálogo.

El Gobierno de Panamá reiteró que el subsidio busca mitigar el impacto del alza internacional del combustible, una variable que permanece fuera del control local. El programa está enfocado en beneficiar a los operadores del transporte público en modalidades colectivo, selectivo, colegiales y turismo, así como a sectores productivos como la carga, la agricultura y la pesca artesanal.

Temas Relacionados

Gobierno de PanamáTransporte Público PanamáSubsidio CombustiblePlataforma DigitalPanamá

Últimas Noticias

Nicaragua: Obispo Silvio Báez llama a rechazar la injusticia en octavo aniversario de protestas contra régimen de Ortega

La exhortación del religioso exiliado en Estados Unidos ocurre a pocos días de que se cumplan ocho años del inicio de las manifestaciones contra el régimen sandinista, donde centenares de personas perdieron la vida durante la represión oficial

Nicaragua: Obispo Silvio Báez llama a rechazar la injusticia en octavo aniversario de protestas contra régimen de Ortega

Cuerpo de Bomberos registra 46% menos incendios atendidos durante las vacaciones en El Salvador

La disminución fue reportada a través del Plan Verano 2026, entre el 28 de marzo y el 4 de abril, representa la cifra más baja en incidentes relacionados con fuego para esas fechas en años recientes, según datos institucionales

Cuerpo de Bomberos registra 46% menos incendios atendidos durante las vacaciones en El Salvador

Inversión en el sector pesquero y acuícola continúa siendo limitada en Panamá

Un incremento responsable, estratégico y sostenible se ha convertido en un desafío

Inversión en el sector pesquero y acuícola continúa siendo limitada en Panamá

El gallo pinto se ubica entre los 50 mejores platillos con frijoles del mundo, según ranking internacional

El icónico desayuno costarricense ocupa el puesto 22 en la lista global de TasteAtlas, destacando por su sabor, tradición y arraigo cultural

El gallo pinto se ubica entre los 50 mejores platillos con frijoles del mundo, según ranking internacional

Tiktokero hondureño destaca la popularidad internacional de El Salvador en Bélgica

La notoriedad salvadoreña, reforzada por cifras récord de turismo, motiva la reflexión de un creador digital sobre el reconocimiento global que recibe el país fuera de la región centroamericana.

Tiktokero hondureño destaca la popularidad internacional de El Salvador en Bélgica

TECNO

Qué es el HDR en el móvil y cómo puedes mejorar tus fotos con esta función

Qué es el HDR en el móvil y cómo puedes mejorar tus fotos con esta función

Lords of the Fallen sorprende con una actualización cooperativa antes de aterrizar en PS Plus

Cómo usar tu móvil para dormir mejor: 5 claves sencillas

Qué hábitos tiene una persona con alto coeficiente intelectual, según la IA

Cómo tener una IA funcional sin depender del Wi-Fi

ENTRETENIMIENTO

Tekashi 6ix9ine reveló detalles de su convivencia con Nicolás Maduro en prisión de Nueva York: “Olía mal”

Tekashi 6ix9ine reveló detalles de su convivencia con Nicolás Maduro en prisión de Nueva York: “Olía mal”

Dan Levy revela que consideró continuar ‘Schitt’s Creek’ antes de la muerte de Catherine O’Hara

Gigi Hadid se pronuncia por primera vez tras su mención en los archivos de Jeffrey Epstein: “Me da asco”

Bonnie Wright, estrella de ‘Harry Potter’, reveló que está a la espera de su segundo hijo

Joseph Baena logra su segundo triunfo consecutivo en competencias de fisicoculturismo

MUNDO

Tras el ultimátum a Irán, Trump brindará una conferencia de prensa sobre la guerra en Medio Oriente desde la Casa Blanca

Tras el ultimátum a Irán, Trump brindará una conferencia de prensa sobre la guerra en Medio Oriente desde la Casa Blanca

China es el principal beneficiario estratégico de la guerra de Irán

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones contra el sur de Ucrania: al menos tres muertos y varios heridos

EN VIVO |Israel llevó a cabo una nueva oleada de ataques aéreos en Teherán contra el régimen iraní

Irán advirtió que se prepara para “un nuevo orden” en el Golfo y que el estrecho de Ormuz “no volverá a su estado anterior”