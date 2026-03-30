Panamá capta $5.2 millones en producciones audiovisuales en el primer trimestre de 2026

Más de 760 empleos fueron generados por la actividad audiovisual, principalmente para talento panameño. crédito iStock

El sector audiovisual en Panamá arrancó 2026 con un desempeño que confirma su consolidación como motor de inversión y generación de empleo, al registrar más de $5.2 millones en inversión durante el primer trimestre del año.

Esta cifra no solo refleja el interés sostenido de productores internacionales, sino también el impacto de los incentivos estatales y la maduración de un ecosistema creativo local que comienza a posicionarse con mayor fuerza en la región.

Entre enero y marzo, el país contabilizó 17 producciones audiovisuales, una cifra superior a las 14 registradas en el mismo periodo de 2025, lo que representa un crecimiento de 21.4% en volumen de proyectos.

Este aumento se traduce en una mayor diversificación de formatos, que incluye cine, documentales, contenido digital, producciones televisivas y comerciales, ampliando el alcance del sector y su capacidad de atraer distintos tipos de inversión.

El impacto económico también se refleja en la generación de empleo, con más de 760 puestos de trabajo movilizados, principalmente ocupados por talento panameño.

Esto implica un incremento significativo frente a las 281 personas vinculadas en el primer trimestre del año anterior, evidenciando una expansión de la demanda laboral y una mayor participación de profesionales locales en las distintas fases de producción.

En términos de inversión, el salto es aún más marcado. El crecimiento interanual alcanzó el 116.4%, impulsado por la llegada de producciones extranjeras y el fortalecimiento de las condiciones que ofrece Panamá como destino de rodaje.

Panamá registró 17 producciones audiovisuales en el primer trimestre de 2026, superando las cifras del año anterior. Tomada del MICI

La combinación de infraestructura logística, conectividad aérea y diversidad de locaciones continúa siendo uno de los principales atractivos para los productores internacionales.

Estados Unidos lidera la lista de países que han elegido a Panamá para desarrollar sus proyectos audiovisuales, seguido por Alemania, Reino Unido, Canadá y República Dominicana, lo que evidencia un interés geográficamente diverso y una creciente visibilidad del país en el mapa global de la industria.

Esta participación internacional ha sido clave para dinamizar la economía y posicionar a Panamá como una opción competitiva frente a otros mercados de la región.

El desempeño del primer trimestre se suma a los resultados registrados en 2025, cuando el sector audiovisual generó más de $25 millones en inversión, impulsado por la llegada de 31 producciones internacionales.

Este antecedente refuerza la tendencia de crecimiento y confirma que el país ha logrado sostener un ritmo de expansión en un entorno altamente competitivo.

Durante el lanzamiento del Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF) 2026, autoridades destacaron que el desarrollo de esta industria no solo se mide en cifras, sino en su capacidad para proyectar la imagen del país, atraer inversión extranjera y fortalecer la identidad cultural.

La estrategia apunta a consolidar a Panamá como un hub cinematográfico regional, con condiciones favorables para la producción y exportación de contenidos.

Estados Unidos lidera la inversión en rodajes, seguido por países europeos y de la región. Tomada del MICI

Panamá ofrece un paquete de incentivos económicos y fiscales orientado a atraer producciones audiovisuales internacionales, que incluye un reembolso en efectivo (cash rebate) de hasta 25% sobre los gastos realizados en el país, siempre que se cumplan los requisitos establecidos de inversión mínima y contratación local.

Este beneficio aplica a proyectos de cine, televisión, publicidad y contenido digital, y está diseñado para reducir los costos de producción mientras se fortalece la economía local mediante la generación de empleo y el uso de servicios nacionales.

Además, el país facilita procesos ágiles de permisos, apoyo institucional a través de la Comisión Fílmica de Panamá y condiciones logísticas favorables que refuerzan su competitividad en la región.

En ese contexto, las políticas públicas se orientan a reforzar la promoción internacional del país, facilitar la inversión extranjera y mejorar los procesos administrativos para las producciones.

El objetivo es claro: aumentar el número de proyectos, elevar el monto de inversión y consolidar una industria que genere valor económico y reputacional de forma sostenida.

El IFF 2026, que celebrará su décima cuarta edición bajo el lema “Cine es vida”, se realizará del 9 al 12 de abril en espacios como la Ciudad del Saber, la Ciudad de las Artes, el Biomuseo y el Complejo Deportivo Torrijos Carter.

Panamá ofrece incentivos como reembolsos de hasta 25%, facilidades logísticas y trámites ágiles para atraer producciones audiovisuales internacionales. Archivo

El evento reunirá a actores clave del sector, incluyendo productores, distribuidores, autoridades y representantes diplomáticos, consolidándose como una plataforma estratégica para el desarrollo del audiovisual.

La programación incluirá más de 40 películas nacionales e internacionales, así como estrenos panameños como Caja Rápida y Cabeza de Ratón, lo que refuerza la presencia del talento local en la industria. Este tipo de iniciativas no solo impulsa la exhibición de contenido, sino que también fortalece la cadena de valor del sector y abre nuevas oportunidades para la producción nacional.

El comportamiento del primer trimestre de 2026 deja claro que Panamá no solo está atrayendo más proyectos, sino que está construyendo las bases de una industria audiovisual más sólida, con mayor capacidad de generar empleo, captar inversión y competir en el mercado internacional.