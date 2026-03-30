Panamá

Canal de Panamá registra aumento del 10 % en cruces diarios debido a la crisis en Oriente Medio

El desvío del tráfico marítimo provocado por la inestabilidad regional ha elevado el número de tránsitos diarios en la vía panameña por encima de lo previsto para el periodo, según datos de la administración

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El Canal de Panamá registra un repunte del 10 % en el tránsito de buques gracias a la crisis en Oriente Medio y el desvío de rutas marítimas. (REUTERS/Enea Lebrun)
El Canal de Panamá registra un repunte del 10 % en el tránsito de buques gracias a la crisis en Oriente Medio y el desvío de rutas marítimas. (REUTERS/Enea Lebrun)

El Canal de Panamá experimenta un repunte en el movimiento de buques, con una cifra que supera en cerca de un 10 % lo previsto para esta época del año. Este incremento se atribuye directamente a la crisis en Oriente Medio, que ha desviado parte del tráfico marítimo global hacia la vía interoceánica panameña.

En las últimas dos semanas, la subadministradora del Canal, Ilya Espino de Marotta, confirmó que se registran entre 38 y 41 cruces diarios, frente a los 34 a 36 que estaban contemplados en los planes iniciales. La funcionaria destacó que la seguridad y eficiencia del canal, junto con los actuales precios de los combustibles, han favorecido esta tendencia, generando mejores condiciones económicas para la industria naviera.

La inestabilidad en Oriente Medio ha forzado a numerosas compañías navieras a elegir el Canal de Panamá como alternativa para el transporte de mercancías. De acuerdo con información de EFE, esta decisión ha incrementado los cruces diarios y ha elevado el volumen de tráfico por encima de lo planificado, acercándose a un 10 % más de lo presupuestado para el periodo.

Canal de Panamá
Entre 38 y 41 buques cruzan a diario el Canal de Panamá, superando las expectativas iniciales de la administración para este periodo del año. (Foto: Shutterstock)

Uno de los sectores que más ha sentido este cambio es el del gas natural licuado (GNL). Durante los años recientes, el segmento sufrió una caída significativa debido a la guerra entre Ucrania y Rusia, ya que gran parte del GNL que originalmente iba de Estados Unidos a Asia fue desviado hacia Europa, donde las condiciones de mercado resultaron más convenientes para los exportadores.

Según Espino de Marotta, entre 2018 y 2022 se registraban entre 380 y 500 tránsitos anuales de GNL. Pero la cifra descendió de manera abrupta en 2023 y 2024, en plena escalada del conflicto en Europa del Este. Ahora, el canal comienza a observar una recuperación, reflejada en nuevas reservaciones para los próximos meses, especialmente para abril.

El GNL representa el segundo segmento más costoso en peajes dentro del canal, solo superado por los portacontenedores que utilizan las esclusas neopanamax, una ampliación operativa desde 2016. Por ello, la reactivación de este flujo tiene un efecto directo en los ingresos de la vía panameña.

La seguridad, eficiencia y precios actuales del combustible han convertido al Canal de Panamá en la vía preferida para el transporte marítimo internacional. (Europa Press)
La seguridad, eficiencia y precios actuales del combustible han convertido al Canal de Panamá en la vía preferida para el transporte marítimo internacional. (Europa Press)

La administración del canal calcula que este repunte se traduce en un 10 % de incremento sobre el presupuesto tanto en tonelaje como en ingresos, aunque el impacto real solo podrá medirse al cierre del año fiscal. En el ejercicio 2025, los ingresos totales de la vía ascendieron a USD 5.705 millones, una subida del 14,4 % respecto al periodo anterior, con un total de 13.404 tránsitos registrados.

El principal usuario de la vía es Estados Unidos, país que concentra cerca del 70 % de la carga que transita por el canal, seguido por China y Japón. Esta infraestructura, de 82 kilómetros de longitud, conecta 180 rutas marítimas y enlaza casi 2.000 puertos en 170 países, consolidando su posición en el engranaje del comercio mundial.

La situación actual confirma que, en tiempos de crisis geopolítica, la confiabilidad y eficiencia del Canal de Panamá lo convierten en una opción preferente para el tráfico marítimo internacional, con beneficios directos para las finanzas del país y para la conectividad comercial en todo el planeta.

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