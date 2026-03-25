Ministro de Economía advierte que frenar de golpe el crecimiento de la deuda sería traumático para Panamá

Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, advirtió que un conflicto más largo en Medio Oriente encarecerá el esfuerzo fiscal de Panamá. Cortesia Apede

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, advirtió que, aunque el fenómeno inflacionario y el encarecimiento del combustible responden a factores externos, el impacto sobre la economía panameña podría intensificarse si se prolonga el conflicto en Medio Oriente entre Irán, Estados Unidos e Israel, obligando al Estado a incrementar el gasto en subsidios para evitar un golpe directo al costo de vida.

Según explicó, se trata de una situación que exige prudencia fiscal, disciplina en el manejo del presupuesto y evitar decisiones impulsivas que comprometan la sostenibilidad económica.

Chapman fue claro en que el país no debe caer en medidas desesperadas ni en desviaciones de su hoja de ruta económica, insistiendo en que Panamá mantiene una estrategia definida para reducir el déficit y desacelerar el crecimiento de la deuda.

“No es una sorpresa que la deuda haya alcanzado ciertos niveles, forma parte de un plan estructurado”, sostuvo, al reiterar que la prioridad es reducir gradualmente su ritmo de crecimiento sin provocar un choque abrupto en la economía.

Para febrero de 2026 la deuda alcanzó cerca de $60,059 millones, lo que implicó un incremento de más de $8,100 millones en poco más de año y medio.

Este aumento, aunque menor en ritmo frente al registrado en el quinquenio anterior, evidencia que la presión fiscal sigue presente y que la estrategia actual se ha centrado más en reordenar el perfil de la deuda que en reducir su saldo de forma inmediata.

El aumento del petróleo obliga a reforzar subsidios para evitar alzas en transporte y gas REUTERS/Bing Guan/File Photo

El titular del MEF explicó que el conflicto internacional ya está teniendo efectos concretos en el país, especialmente en el costo de los combustibles, lo que obliga al gobierno a aumentar el subsidio al transporte público, incluyendo MiBus y el Metro de Panamá, así como al tanque de gas de 25 libras, utilizado por la mayoría de los hogares.

“Si el Estado no absorbe ese impacto, el costo del pasaje subiría y también el precio del gas y la electricidad”, advirtió, dejando claro que el gasto público ya está aumentando para contener esos efectos.

En años recientes, el subsidio al transporte público ha representado más de $300 millones anuales, considerando los aportes al Metro de Panamá y al sistema MiBus, mientras que el subsidio al tanque de gas de 25 libras ha superado los $80 millones al año, dependiendo del comportamiento del precio internacional del petróleo.

Bajo el escenario actual, estas cifras podrían incrementarse de forma significativa si el conflicto geopolítico se extiende y presiona aún más los mercados energéticos.

Chapman enfatizó que el costo de estos subsidios es altamente variable y depende directamente del precio del petróleo, el cual puede cambiar de forma drástica en cuestión de días.

Panamá enfrenta el reto de contener la inflación sin frenar el crecimiento económico. Alex E. Hernández V.

“No es lo mismo un barril a $80 que a $120 o $150”, explicó, subrayando que el Estado no puede proyectar con precisión el gasto total en este contexto. En ese sentido, insistió en que sería irresponsable fijar cifras estáticas cuando el entorno internacional es tan volátil.

En cuanto al crecimiento económico, el ministro señaló que antes del estallido del conflicto, proyecciones de entidades internacionales situaban el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Panamá alrededor del 5% para 2026, pero reconoció que ese escenario ahora debe ser revisado. Aunque mantiene una visión moderadamente optimista, admitió que el resultado final dependerá de la duración del conflicto y su impacto sobre la inflación y la economía global.

Sin embargo, Chapman también advirtió que un crecimiento económico demasiado acelerado podría ser contraproducente. “Si Panamá crece por encima del 6%, se podría generar inflación interna, y el país no cuenta con herramientas monetarias para contenerla”, explicó.

Por ello, planteó que el rango óptimo para la economía panameña se sitúa en un crecimiento superior al 5%, pero por debajo del 6%, lo que permitiría expandir la actividad sin presionar excesivamente los precios.

El ministro defendió que la estrategia del gobierno es mantener un equilibrio entre crecimiento y estabilidad, evitando medidas populistas como aumentar el déficit fiscal sin respaldo.

La estrategia fiscal apunta a reducir el ritmo de endeudamiento de forma progresiva REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

“No vamos a prometer cosas que no se pueden cumplir”, sostuvo, al referirse a propuestas de ampliar subsidios sin un sustento financiero claro. En ese sentido, reiteró que cualquier apoyo adicional deberá estar acompañado de recortes en otras áreas del gasto público, ya que los recursos del Estado son limitados.

Además, señaló que el gobierno ya ha logrado incrementar los ingresos en cerca de 14%, lo que forma parte del esfuerzo por mejorar la sostenibilidad fiscal. No obstante, insistió en que el crecimiento económico sigue siendo clave para mejorar la calidad de vida de la población, incluso si sus efectos no se perciben de forma inmediata.

“Si la economía no crece, la situación sería peor”, afirmó, al reconocer que muchos ciudadanos aún no sienten los beneficios de esa expansión.

En paralelo, Chapman descartó escenarios de desabastecimiento de combustible en Panamá, asegurando que en el continente americano existe suficiente oferta para cubrir la demanda. No obstante, reiteró que el verdadero riesgo no es la disponibilidad, sino el precio, que seguirá sujeto a la evolución del conflicto en Medio Oriente y a las tensiones en los mercados internacionales.

Finalmente, el ministro subrayó que el país debe mantenerse en una línea de cautela, disciplina y planificación, evitando decisiones improvisadas en un contexto global incierto. A su juicio, el reto no es solo enfrentar el impacto inmediato del alza en los combustibles, sino garantizar que las finanzas públicas se mantengan sostenibles en el mediano plazo, sin comprometer la estabilidad económica ni trasladar el costo de la crisis a los ciudadanos.

Giulia De Sanctis, presidenta de Apede, señaló que Panamá puede seguir creciendo, pero advirtió que ese avance debe reflejarse en mejoras reales en la calidad de vida de la población

Las palabras de Felipe Chapman se dieron durante su intervención en el Foro Económico 2026, organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), un espacio que reunió a autoridades, expertos y líderes empresariales para analizar el rumbo de la economía panameña en un contexto marcado por cambios geopolíticos, desafíos estructurales y nuevas oportunidades de inversión.

Desde este escenario, se planteó la necesidad de tomar decisiones estratégicas que permitan sostener el crecimiento en los próximos años.

La presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis, subrayó que este tipo de foros son clave para elevar la calidad del debate económico en el país y generar propuestas concretas.

A su juicio, Panamá tiene el potencial de seguir creciendo, pero advirtió que ese crecimiento debe traducirse en bienestar real para la población, lo que requiere decisiones basadas en datos, instituciones sólidas y una visión de largo plazo que fortalezca la confianza y promueva la inversión.

En la misma línea, el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Finanzas Nacionales de APEDE, Jorge Nicolau, explicó que el foro buscó abrir un espacio de análisis informado y diálogo técnico que permita identificar oportunidades reales para el país.

El enfoque, según indicó, está en orientar decisiones económicas sostenibles, tomando en cuenta un entorno global cada vez más dinámico y competitivo, donde Panamá debe redefinir su posicionamiento.

El evento también incorporó una agenda enfocada en temas clave como la inversión extranjera directa, las perspectivas económicas y el rol de Panamá en la región, incluyendo la participación de expertos nacionales e internacionales.