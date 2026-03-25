Gobierno panameño toma medidas ante el alza del combustible, aunque no contempla un subsidio

Panameños, a la expectativa por el aumento del precio de los combustibles.

Para afrontar el aumento en el precio del combustible el gobierno panameño informó que no habrá aumentos en el pasaje del transporte público, específicamente del Metrobús y el Metro, además de que se mantendrá el subsidio al tanquecito de gas licuado de 25 libras, así como de la electricidad, que es subsidiada para quienes consumen hasta un máximo de 300 kilovatios hora.

Esto incluye una estabilización de la tarifa eléctrica y se estarán tomando acciones para mitigar los aumentos al transporte público de pasajeros y al transporte terrestre y marítimo de alimentos, incluido el sector de la pesca artesanal, informó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Champan.

Semanas atrás el combustible en Panamá aumentó en 0.20 centavos para el galón de la gasolina de 95 octanos, en 0.18 centavos para la de 91 octanos y en 0.31 centavos para el diésel bajo en azufre.

Con esta alza el galón de gasolina de 95 octanos pasó a costar $4.31, el de la gasolina de 91 octanos $4.01 y el galón de diésel sin azufre, utilizado en su mayoría por el transporte colectivo, se vende en $4.57, precios que regirán hasta el próximo 3 de abril.

En conferencia de prensa Chapman dijo que junto a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Agropecuario se trabaja en acciones concretas para contener el precio de los fertilizantes y demás insumos utilizados para la producción de alimentos.

Ya se comienza a ver un aumento en el precio de los alimentos, especialmente de frutas y verduras. EFE/ Bienvenido Velasco

De igual manera, añadió que se van a tomar “medidas estrictas” para reducir la movilidad de automóviles en el sector público, para generar un ahorro que sea canalizado para otros programas.

Por parte del sector privado el ministro manifestó que ha recibido propuestas para implementar parcialmente el teletrabajo en algunas de sus empresas, dentro del marco de una legislación que así lo permite. Sobre este punto el gobierno no ha tomado una decisión.

En 2020 la administración de Laurentino Cortizo (2019-2024) implementó mediante ley el teletrabajo, como una medida para evitar el contagio producto de la epidemia del Covid-19.

De acuerdo con la norma, este consistía en la prestación de servicios subordinada, sin presencia física en el centro de trabajo o la entidad pública, a través de medios informáticos de telecomunicaciones y análogos, mediante los cuales, a su vez, se ejerce el control y la supervisión de las labores.

El ministro recordó que el tema del combustible es altamente dinámico, que cambia todos los días, por lo que estarán de manera seguida informando a la nación sobre la evolución de los mercados de energía y las medidas que estará tomado el gobierno nacional.

En 2022 los panameños salieron a las calles a protestar por el alto precio de los combustibles y de algunos alimentos.

Cuestionado sobre si existe la posibilidad de establecer un precio tope para los combustibles, tal y como se hizo en el pasado reciente, Chapman dijo que “medidas específicas sobre el precio del combustible se van a estar comunicando como se hace habitualmente cada 15 días”.

Esto, subrayó, es dinámico “y no se va a fijar un monto específico para mantenerse a lo largo del tiempo, si no que se va a ir revisando continuamente, en la medida en que el petróleo y sus productos derivados, llámese gasolinas, diésel o gas licuado, van variando a lo largo del tiempo”.

Chapman reiteró que el gobierno está estudiando una “lista larga” de medidas que estamos evaluando, que puede incluir el teletrabajo, aunque podemos aplicar otras medidas como escalonar horarios de trabajo, o que se tomen las vacaciones acumuladas.

Este miércoles las autoridades se reunirán con los transportistas del sector oeste el país, quienes insisten en un aumento del pasaje.