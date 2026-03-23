Transportistas panameños desafían a la autoridad y se preparan para un alza en el pasaje

Para transportarse del sector oeste hacia la ciudad capital, los panameños aún utilizan los buses conocidos como "Diablos rojos". REUTERS/Enea Lebrun

Transportistas y autoridades panameñas medirán fuerzas la semana entrante cuando los primeros intenten imponer un alza en la tarifa, argumentando el incremento en los precios de los combustibles, mientras que los segundos se oponen a la medida.

El viernes, el combustible en Panamá aumentó en 0.20 centavos para el galón de la gasolina de 95 octanos, en 0.18 centavos para la de 91 octanos y en 0.31 centavos para el diésel bajo en azufre.

Con esta alza el galón de gasolina de 95 octanos pasó a costar $4.31, el de la gasolina de 91 octanos $4.01 y el galón de diésel sin azufre, utilizado en su mayoría por el transporte colectivo, se vende en $4.57, precios que regirán hasta el próximo 3 de abril.

Los primeros en protestar por el alto costo del combustible fueron los transportistas del sector oeste del país, quienes ya planifican un aumento de 0.50 centavos en el pasaje hacia la ciudad capital y de 0.20 centavos en las rutas internas, y no se descarta que le sigan sus colegas de otras provincias.

Ante esta posición, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) advirtió en un comunicado que se encuentran evaluando diversos mecanismos para contrarrestar el impacto del alza de los combustibles.

El galón de diésel sin azufre, utilizado por el transporte público cuesta $4.57. (Khaled DESOUKI / AFP)

Aunque no dio a conocer la fórmula que implementará, la entidad anunció de manera “enérgica” que no se permitirá ningún incremento en la tarifa del pasaje, que afecte la economía de los usuarios.

“Esta medida rige de forma estricta, tanto para el transporte público colectivo como para el transporte selectivo a nivel nacional”, establece la ATTT.

Le recuerda a todos los concesionarios y transportistas que cualquier modificación en los costos del servicio debe regirse estrictamente por los procedimientos y requisitos contemplados en la ley, por lo tanto, cualquier ajuste unilateral carece de validez legal.

Durante un encuentro este sábado entre los directivos de la ATTTy la dirigencia transportista del sector oeste, estos últimos otorgaron un plazo de una semana para mantener el diálogo abierto, tendiente a tener una propuesta formal por parte de las autoridades.

Nicolás Brea, director de la ATTT, manifestó que la prioridad del gobierno es no afectar al usuario con aumentos de la tarifa, “trabajando en soluciones que den un respiro al sector mientras se evalúa el comportamiento del mercado energético”.

Por el momento las tarifas del Metro de Panamá, de 0.35 centavos en la línea 1 y de 0.50 centavos en la línea dos, se mantienen estables.

Por el momento, no se vislumbra un subsidio al combustible para paliar el alza. Semanas atrás el presidente José Raúl Mulino descartó esa posibilidad, señalando que “Panamá pagará el precio que haya que pagar”.

“No visualizo subsidios por parte del Gobierno, pasará la crisis y se resolverá como establezca el mercado, pero no estoy pensando subsidiar con el desorden que hubo la vez pasada”, expresó Mulino.

En julio de 2022 los panameños salieron en masas a las calles para protestar por el alto costo del combustible, de $6 por galón, lo que obligó a la administración pasada de Laurentino Cortizo a mantener el precio del combustible en $3.25 el galón, en lo que llamó “combustible solidario”.

Este sábado el Sistema de Transporte Masivo de Ciudad de Panamá y San Miguelito informó que pese al reciente incremento en los precios del combustible, no aplicará un aumento en la tarifa del Metrobús, que diariamente traslada a unos 20,000 usuarios.

FOTO DE ARCHIVO: Semanas atrás el presidente José Raúl Mulino desestimó un posible subsidio al combustible. REUTERS/Aris Martinez

No obstante, el Metrobús reducirá sus rutas paralelas, limitando los recorridos que coinciden con el Metro de Panamá, y además implementará una optimización de flota, priorizando el uso de buses con mayor eficiencia en consumo de combustible. Actualmente el gasto mensual del diésel para uso del Metrobús rebasa el millón de dólares.

Carlos Sánchez Fábrega, gerente general de MiBus, declaró que “las tarifas de MiBus y las tarifas del Metro siguen sin cambio. Las instrucciones que se han recibido es que, este no es el momento de ajustar esas tarifas por ningún motivo, por tanto seguiremos cobrando exactamente lo mismo”.