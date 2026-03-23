Panamá

Panamá acogerá los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

El evento deportivo tendrá una inversión de $25 millones y una derrama económica para el país estimada en $75 millones

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Damaris Young, presidenta del Comité
Damaris Young, presidenta del Comité Olímpico de Panamá, explicó que todo marcha según la planificación establecida. EFE/ Carlos Lemos

Panamá será sede de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, evento a realizarse del 12 al 25 de abril y que contará con la participación de más de 2,200 atletas procedentes de 15 países.

Durante 13 días de competencia los atletas pertenecientes a organizaciones miembros de la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR), en edades comprendidas entre 14 a 17 años, participarán en 23 deportes y 30 modalidades deportivas.

Al encuentro también acudirán 750 oficiales, entre árbitros, entrenadores, y personal médico, entre otros.

Damaris Young, presidenta del Comité Olímpico de Panamá, explicó que la operación logística para el evento ya se encuentra en un 77%, y que todo marcha según lo acordado para que el país cumpla con esta cita deportiva.

Para los atletas que representan al país esta es una gran oportunidad de trabajar y dejar bases, a fin de asegurar un legado de desarrollo sostenible en el tiempo, había dicho con anterioridad.

Arena deportiva Roberto Durán, uno
Arena deportiva Roberto Durán, uno de los escenarios para los juegos suramericanos. (Instagram)

La actividad tendrá una inversión de $25 millones y una derrama económica para el país estimada en $75 millones, cifra que de acuerdo con Young va acorde con la inversión que se hará.

A manera de docencia, la presidenta del Comité Olímpico de Panamá detalló que en los eventos deportivos se calcula que la inversión que se hace redunda en tres veces el monto invertido.

Hasta el momento, la participación de Panamá en estos Juegos Suramericanos de la Juventud ha dejado en el medallero 30 preseas, de las cuales ocho son de oro, nueve de plata y 13 de bronce.

Los juegos fueron instituidos oficialmente el 25 de mayo de 2012 y se realizan cada 4 años, el año previo a los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Su primera edición se llevó a cabo en Lima, Perú, en septiembre de 2013, con competencias en 19 deportes, y más allá de la competencia se insiste en que se busca inspirar a nuevas generaciones de atletas y fortalecer la cultura deportiva de la región.

El béisbol será una de
El béisbol será una de las disciplinas deportivas presente en esta edición de los juegos suramericanos. (Togethership)

La oportunidad de realizar ahora este evento en Panamá le da al país la oportunidad de superar los logros obtenidos, señalan los organizadores.

Será la primera vez que Panamá albergue una edición de los Juegos Suramericanos, anteriormente, en 1973 el país fue sede de los Juegos Bolivarianos y subsede de los Juegos Centroamericanos en 2010.

Para esta oportunidad, la mascota representativa es “Antón”, una rana dorada, un animal emblemático del país que vive en los bosques y representa la riqueza natural de la tierra istmeña.

El país canalero tiene casi listos los escenarios donde se realizarán las justas deportivas, entre los que se cuentan la Ciudad Deportiva Irving Saladino, complejo que abarca el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, la arena Roberto Durán, el centro de combate, el campo de tiro con arco y el estadio Emilio Royo.

También se cuenta con el Centro de Alto Rendimiento, el Club de Golf Santa María y el Centro de Entrenamiento Tierra de Campeones Atheyna Bylon, ubicado en la Cinta Costera, entre otras instalaciones deportivas.

FOTO DE ARCHIVO: Panamá espera
FOTO DE ARCHIVO: Panamá espera triplicar el monto de la inversión en esta justa deportiva. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Panamá cuenta con un plan de acción bien encaminado para que el país se luzca con el desarrollo de los juegos, dijo en su momento el director general del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Miguel Ordóñez, durante las reuniones del comité de coordinación interinstitucional.

Este comité está integrado por representantes de la Autoridad de Turismo y de los ministerios de Cultura, Presidencia, Economía y Finanzas, así como del Comité Olímpico de Panamá, Pandeportes y de la Alcaldía de Panamá, entre otras entidades.

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