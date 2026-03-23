Panamá

El sector marítimo debate la seguridad y la ayuda a la navegación en Panamá

Preocupan las repercusiones que sobre el transporte marítimo genere la situación que se vive en el mar Arábigo, el mar de Omán y la región del Golfo, en particular en el estrecho de Ormuz y sus alrededores.

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La seguridad marítima es uno
La seguridad marítima es uno de los puntos que preocupa al sector. (Marine Traffick)

Especialistas marítimos de Estados Unidos, República Dominicana, Honduras y Cuba, entre otros países de la región, participaron en Panamá de un entrenamiento técnico en gestión de riesgos y ayudas a la navegación.

En momentos en que el sector marítimo pasa por semanas de incertidumbre, debido al conflicto bélico en el Medio Oriente, los expertos analizaron las alternativas para fortalecer las capacidades en materia de señalización marítima y seguridad a la navegación y a la gente de mar.

La gestión de riesgos en vías navegables, el diseño y justificación de esquemas de balizamiento, así como en la aplicación de las más recientes normativas internacionales para la señalización marítima, herramientas fundamentales para garantizar una navegación segura en rutas marítimas de alto tránsito, fueron parte de los puntos analizados, informa una nota de prensa de la Autoridad Marítima de Panamá.

Se agrega que esta iniciativa busca fortalecer las capacidades técnicas en ayudas a la navegación, incluyendo la correcta ubicación de boyas, el diseño de esquemas de balizamiento y la integración con los sistemas de control de tráfico marítimo, con el objetivo de mantener a Panamá y a los países de la región alineados con tecnologías y estándares de vanguardia.

Estas herramientas son clave para salvaguardar la seguridad de las aguas navegables y proteger la vida humana en el mar, ya que permiten diseñar esquemas de señalización adecuados en canales de acceso, entradas portuarias y rutas marítimas utilizadas por concesionarios y operadores del sector, comentó Max Florez, director de la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

Modernizan la señalización en las
Modernizan la señalización en las vías marítimas. (Oasis Marine)

El Departamento de Ayudas a la Navegación de la AMP tiene entre sus principales responsabilidades mantener operativas las señales marítimas gubernamentales en todo el territorio nacional, una labor estratégica para un país que registra un elevado tránsito marítimo internacional, impulsado principalmente por las operaciones vinculadas al Canal de Panamá y sus zonas portuarias.

La Autoridad Marítima indica que Panamá es miembro gubernamental de la Organización Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima (IALA) y se rige bajo normativas internacionales estandarizadas, desarrolladas y actualizadas por esta organización global, considerada referente técnico en señalización marítima y estrechamente vinculada a la Organización Marítima Internacional (OMI).

En enero de este año la OMI adoptó un conjunto de enmiendas a convenios y códigos que introducen nuevas obligaciones en materia de seguridad, formación, operación y protección ambiental en el transporte marítimo internacional.

La organización marítima también ha elaborado y adoptado reglamentos internacionales de abordaje y normas mundiales para la gente de mar, así como convenios y códigos internacionales relativos a la búsqueda y salvamento, la facilitación del tráfico marítimo internacional, las líneas de carga, el transporte de mercancías peligrosas y la medición del arqueo.

Esta semana, en su sede en Londres, Reino Unido, la OMI celebró una sesión extraordinaria de su Consejo para abordar las repercusiones que sobre el transporte marítimo y la gente de mar tenga la situación que se vive en el Mar Arábigo, el Mar de Omán y la región del Golfo, en particular en el Estrecho de Ormuz y sus alrededores.

En tanto, con la iniciativa realizada en Panamá, la Autoridad Marítima indica que el país reafirma su liderazgo marítimo regional, impulsando la cooperación internacional y la capacitación técnica como pilares para garantizar rutas marítimas más seguras, eficientes y alineadas con los estándares globales de navegación.

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