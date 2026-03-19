Panamá suma nuevas defunciones por influenza y eleva a 29 las muertes en 2026

El 86.2% de las personas fallecidas no contaba con vacuna contra la influenza. crédito iStock

Panamá reportó dos nuevas muertes por influenza en la semana epidemiológica número 7, elevando el total a 29 defunciones acumuladas en lo que va de 2026, según el informe más reciente del Ministerio de Salud. El dato refuerza la preocupación de las autoridades sanitarias ante el comportamiento de este virus respiratorio, que continúa circulando con fuerza en el país y afectando principalmente a personas con factores de riesgo o sin vacunación previa.

De acuerdo con el informe epidemiológico, el 86.2% de las personas fallecidas no contaban con la vacuna contra la influenza, mientras que el 72.4% presentaba condiciones de riesgo, como enfermedades metabólicas, cardiovasculares o renales. Esta combinación de factores incrementa significativamente la probabilidad de complicaciones graves, lo que convierte a la influenza en una enfermedad potencialmente letal cuando no se toman medidas preventivas adecuadas.

La influenza es particularmente peligrosa porque no se limita a un cuadro leve de gripe, sino que puede evolucionar rápidamente hacia neumonías o infecciones respiratorias graves, especialmente en personas vulnerables.

A diferencia de otros virus respiratorios, su capacidad de mutación y transmisión estacional le permite propagarse con facilidad, generando brotes que impactan sistemas de salud y aumentan la demanda de atención hospitalaria. Además, puede desencadenar complicaciones sistémicas que agravan enfermedades preexistentes.

Más del 70% de los casos fatales presentaba factores de riesgo como enfermedades crónicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste con otros virus respiratorios comunes, la influenza presenta una mayor agresividad clínica en determinados grupos, lo que explica su relación con hospitalizaciones y muertes.

Mientras algunos virus generan síntomas leves o autolimitados, la influenza puede deteriorar rápidamente el estado del paciente, sobre todo en adultos mayores, niños pequeños o personas con condiciones crónicas. Esa diferencia es clave para entender por qué las autoridades insisten en la vacunación como principal herramienta de prevención.

El informe también detalla el comportamiento de otras enfermedades respiratorias. Durante la misma semana, se registraron 468 casos de síndrome gripal, con una tasa de 10.1 casos por cada 100,000 habitantes, lo que evidencia una circulación activa de virus respiratorios en la población. Este indicador suele reflejar la presión sobre los servicios de salud y sirve como señal temprana de posibles incrementos en casos más graves.

En cuanto a las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), que incluyen neumonía y bronconeumonía, se notificaron 258 casos en la semana, con una tasa de 5.6 por cada 100,000 habitantes. Estos cuadros clínicos representan la evolución más severa de las infecciones respiratorias y son los que suelen requerir hospitalización, por lo que su seguimiento es clave para medir el impacto del virus en el sistema de salud.

El dengue acumuló 1,093 casos a nivel nacional, incluyendo 4 clasificados como graves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de las enfermedades respiratorias, el informe epidemiológico también refleja la situación de otros virus en el país. El dengue continúa siendo una de las principales preocupaciones, con 1,093 casos registrados a nivel nacional, de los cuales 965 son sin signos de alarma, 124 con signos de alarma y 4 clasificados como graves.

La magnitud de estos números confirma que el país mantiene una circulación activa del virus, lo que obliga a reforzar las medidas de prevención en las comunidades. En paralelo, se notificaron 99 casos de malaria en la semana, para un acumulado de 1,494 casos en 2026, mientras que la leishmaniasis registra 35 casos semanales y 284 acumulados.

Estas enfermedades siguen presentes en el país y requieren vigilancia constante, especialmente en zonas donde las condiciones ambientales favorecen la proliferación de vectores.

Otros virus, como zika, chikungunya, hantavirus y viruela símica, no reportaron nuevos casos en la semana analizada, aunque se mantienen bajo monitoreo. El sistema de vigilancia epidemiológica también confirmó un acumulado bajo en enfermedades como leptospirosis y virus Oropouche, lo que sugiere una menor incidencia en comparación con otros años, pero no elimina el riesgo de reactivación.

La malaria registra 1,494 casos en lo que va del año 2026. REUTERS/Sodiq Adelakun

Ante este panorama, el Ministerio de Salud reiteró la importancia de las acciones comunitarias y el autocuidado como herramientas fundamentales para contener la propagación de enfermedades.

La eliminación de criaderos de mosquitos, el uso de medidas de protección y la atención médica oportuna ante síntomas son claves para reducir el impacto de estos virus.

En 2025, la influenza dejó 109 fallecidos confirmados por el Ministerio de Salud al cierre de diciembre, en un escenario marcado por una alta vulnerabilidad entre los casos más graves.

El 85.3% de las personas fallecidas no estaba vacunada, mientras que la mayoría presentaba factores de riesgo como enfermedades metabólicas, cardiovasculares, respiratorias o inmunosupresión.

A ese cuadro se sumó la circulación de la variante H3N2 subclado K, identificada como una cepa con mayor facilidad de transmisión y predominante en el hemisferio norte durante la temporada 2025-2026.