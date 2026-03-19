Panamá intercepta cargamentos de drogas que cruzaban el istmo hacia otros continentes

La alteración de sellos permitió detectar droga en contenedores que viajaban desde Chile hacia Australia. EFE/Aeronaval

Panamá vuelve a posicionarse como un punto clave en la lucha contra el narcotráfico internacional, tras una serie de decomisos recientes que tenían como destino mercados en el extranjero, incluyendo Europa y Oceanía.

Las operaciones, ejecutadas en zonas portuarias del Caribe y el Pacífico, evidencian el uso constante de la ruta panameña como punto de tránsito para el envío de sustancias ilícitas hacia destinos finales como Alemania, Australia y el Reino Unido, lo que mantiene en alerta a las autoridades de seguridad.

Uno de los casos más recientes se registró en la zona portuaria del Caribe, en la provincia de Colón, donde unidades del Servicio Nacional Aeronaval decomisaron 20 paquetes de presunta sustancia ilícita ocultos dentro de los paneles de refrigeración de un contenedor.

La carga provenía de Puerto Bolívar, Ecuador, transitó por Panamá y tenía como destino final la ciudad de Bremerhaven, en Alemania, lo que refuerza el patrón de uso del país como eje logístico para el tráfico internacional.

La operación se desarrolló mediante protocolos de verificación física y tecnológica, que permitieron detectar irregularidades en el contenedor intervenido.

Las incautaciones de 2026 ya superan las 19 toneladas en más de 20 operaciones realizadas por unidades aeronavales. Tomada de la PN

Posteriormente, se iniciaron las diligencias correspondientes en coordinación con la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala, lo que incluyó el allanamiento y registro formal de la carga. Este tipo de acciones forma parte de las estrategias para fortalecer la inteligencia portuaria y anticipar movimientos de redes criminales.

En otro operativo, esta vez en la zona portuaria del Pacífico, unidades aeronavales incautaron 102 paquetes de presunta droga ocultos en dos contenedores a bordo de un buque mercante.

El hallazgo se produjo tras detectar alteraciones en los sellos de seguridad, lo que activó los protocolos de perfilamiento y verificación. La carga provenía de San Vicente, Chile, con tránsito por Panamá y destino final Sídney, Australia, evidenciando nuevamente el carácter global de estas rutas.

Las autoridades coordinaron con la Fiscalía de Drogas de la provincia de Panamá para realizar las diligencias correspondientes, incluyendo el registro de los contenedores y la recopilación de evidencias.

Este tipo de decomisos confirma que las organizaciones criminales continúan utilizando la modalidad de carga contenerizada, aprovechando el alto volumen de comercio que transita por los puertos panameños para ocultar sustancias ilícitas.

La alteración de sellos permitió detectar droga en contenedores que viajaban desde Chile hacia Australia. (AP Foto/Arnulfo Franco, Archivo)

A estos casos se suma una operación desarrollada por la Policía Nacional en el sector de Costa del Este, donde se incautaron 30 bolsas selladas con un polvo blanco que se presume es droga.

El hallazgo se realizó dentro de una empresa de envíos, lo que abre nuevas líneas de investigación sobre el uso de servicios logísticos para el tráfico internacional. Según las autoridades, la sustancia tenía como destino final el Reino Unido.

Las investigaciones preliminares apuntan a posibles redes dedicadas al envío de sustancias ilícitas mediante sistemas de paquetería, una modalidad que ha ido en aumento en los últimos años.

Las autoridades mantienen abiertas las diligencias para determinar la responsabilidad de los involucrados y desarticular las estructuras que operan detrás de estos envíos.

En lo que va del año 2026, el Servicio Nacional Aeronaval ha reportado la incautación de 19.1 toneladas de sustancias ilícitas a través de más de 20 operaciones, reflejando la intensidad de las acciones contra el narcotráfico.

Estas cifras muestran la continuidad de una estrategia que combina vigilancia marítima, inteligencia y control portuario para frenar el trasiego de drogas en diferentes modalidades.

El comportamiento de estas incautaciones se da en un contexto donde Panamá ya registró cifras históricas en 2025. Durante ese año, la Fuerza Pública logró decomisar más de 85 toneladas de droga a nivel nacional, consolidando uno de los mayores golpes al crimen organizado en la región. El Servicio Nacional Aeronaval lideró estas acciones con un total de 71.1 toneladas incautadas.

En 2025, Panamá decomisó más de 85 toneladas de droga, consolidando uno de los mayores golpes al narcotráfico en la región. Archivo

Por su parte, la Policía Nacional reportó el decomiso de más de 44,000 paquetes de droga durante 2025, lo que evidencia la magnitud del problema y la necesidad de mantener operativos constantes.

Entre los hitos más relevantes se encuentra una operación en el Pacífico central en noviembre, donde se incautaron 13.5 toneladas de narcóticos en coordinación con agencias internacionales.

Las autoridades han señalado que la cocaína continúa siendo la principal sustancia incautada, aunque también se han detectado nuevas modalidades de tráfico, incluyendo el uso de derivados como el THC líquido. Este comportamiento refleja la capacidad de adaptación de las organizaciones criminales, que ajustan sus métodos para evadir los controles y maximizar sus ganancias en los mercados internacionales.